Eduard Antal în recital la Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia, pe 26 martie, în turneul Orgile României

”Parisul este paradisul oricărui organist. Această bursă este oferită de Institutul Cultural Român şi presupune o rezidenţă în capitala Franței de trei luni care a fost obţinută printr-un proces de selecţie. Au participat mai multe proiecte dintre care au fost selectate două, eu fiind unul dintre norocoşi. Aici cercetez viziunea compozitorilor de orgă parizieni, care internalizează în lucrările lor de orgă solo mai multe teme gregoriene. Şi merg la locurile unde au fost aceşti organişti titulari, am acces la bibliotecile bisericilor respective, pot dialoga cu organiştii care sunt în momentul de faţă la acele biserici pe filiera unei tradiţii şi astfel am accesul unei informaţii de primă mână.” (organistul Eduard Antal)

Eduard Antal este organistul titular al Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Iosif” din București, este managerul de proiect al Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae și este protagonistul Turneului Național ”Orgile României”, care în 2024 va ajunge la cea de-a VI-a ediție și prin care își propune să aducă ”Regina Instrumentelor” mai aproape de public: ”Văd un viitor strălucit al orgii, o deschidere din ce în ce mai mare. S-au redeschis clasele de orgă pentru că știm foarte bine, în perioada comunismului era un instrument interzis şi a fost eliminat din spaţiul universitar. De asemenea, văd un număr din ce în ce mai mare al oamenilor interesaţi şi preocupaţi de astfel de concerte. Sunt din ce în ce mai numeroşi la concertele de orgă. Și, totodată, observ un interes foarte mare din partea compozitorilor. Este o bucurie pentru mine să văd cum acest instrument devine din ce în ce mai apreciat.” (organistul Eduard Antal)

Repertoriul ales de Eduard Antal pentru concertul de la Alba Iulia propune o panoramare a modului în care s-a scris pentru orgă în secole de istorie a muzicii, cuprinzând lucrări adaptate sau scrise în original pentru orgă din repertoriul universal şi românesc, de la Johann Sebastian Bach la Tomaso Albinoni.

Intrarea este liberă.

Detalii pe www.orgileromaniei.ro

Turneul de vară 2023 Orgile României

https://www.youtube.com/watch?v=5KQoRWqgzoI

Program muzical:

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Toccata și fuga în re minor BWV 565

2. Georg Böhm (1661-1733) – Preludiu și fuga în do major

3. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Overture din Suita în do major, K. 399

4. Gaetano Valeri (1760-1822) – Sonata I

5. Enrico Bossi (1861-1925) – Entrée Pontificale

6. Charles Tournemire (1870-1939)–Choral Alleluiatique din L’orgue mystique op. 57, nr. 44

7. Marcel Dupré (1886-1971) – Versets sur Ave Maris Stella

8. Tomaso Albinoni (1671-1751) – Adagio în sol minor

9. André Knevel (1950*) – Toccata

Organizatori : Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Cultural Palatul Principilor

Partener : Arhiepiscopia Romano Catolică Alba Iulia

Producător: Pro Contemporania

Partenerii turneului Orgile României

Partener principal: BRD Groupe Société Générale

Sponsor: Alliance Healthcare

Partener: The Culture Club

Cu sprijinul: JTI

Parteneri media: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România

Muzical, Radio România Regional, Mediatrust, România TV, Liternet, Agenția de carte,

Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari digitali, www.demilioane.ro , Angelus TV,

Enarmonia.

Eduard Antal, n. 1992

Eduard Antal, organistul-titular al catedralei romano-catolice Sfântul Iosif din București și managerul de proiect al Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae, este o prezență activă în lumea muzicii clasice.

Absolvent al ciclurilor de licență și de master în specializarea orgă la Universitatea Națională de Muzică București, sub îndrumarea profesorului Dan Racoveanu, Eduard continuă călătoria sa academică ca doctorand, avându-l drept coordonator pe profesorul și compozitorul Dan Dediu.

Eduard a reprezentat UNMB în proiectul „Young Musicians – Ambassadors of the National University of Music Bucharest” și s-a evidențiat ca laureat al Concursului național de interpretare „Ada Ulubeanu” în anii 2019 și 2020, primind și prestigiosul premiu „Franz Xaver Dressler” pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de orgă.

Recunoașterea performanțelor sale remarcabile a fost subliniată prin acordarea bursei de excelență din partea UNMB în 2018, iar în perioada 2017-2018 a fost bursier al Fundației „Principesa Margareta a României”, în cadrul programului „Tinere Talente”.

Eduard a susținut recitaluri ca solist în diverse țări precum Elveția, Polonia, Italia, Ungaria, Turcia, și în orașe importante din România, contribuind la promovarea muzicii de orgă într-un spectru internațional. Din anul 2020 realizează o incursiune în peisagistica instrumentelor de pe teritoriul României, concertând în cadrul Turneului național „Orgile României”.

Participând la festivaluri notabile la nivel național și internațional, precum SIMN, Festivalul Internațional de Orgă București, Organ Nights, Bucharest Organ Fest Cantus Ecclesiae, Eduard a confirmat abilitățile sale artistice și pasiunea pentru muzică.

Colaborările sale includ apariții ca solist alături de Orchestra Națională Radio, Big Band-ul Radio, Filarmonica Arad, și numeroase colaborări cu Filarmonica „George Enescu” din București, Corul Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra de Cameră Radio, Corul Academic Radio, Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, precum și orchestrele Universității Naționale de Muzică din București: „Universitaria”, „Concerto” și „BAROCkerii”.

De asemenea, Eduard este bursier al Institutului Cultural Român, la Paris, cu bursa „George Enescu” la Cité Internationale des Arts ceea ce îi oferă oportunitatea de a-și îmbogăți experiența artistică la nivel internațional. Eduard Antal continuă să îmbine virtuozitatea sa muzicală cu devotamentul față de promovarea și evoluția artei organistice în România și în afara ei.

Mai multe detalii despre artist pe https://eduardantal.ro/

››› Vezi galeria foto ‹‹‹