FESTIVALUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU AGENDA ZILEI – 29 AUGUST

Celebrul dirijor Sir Simon Rattle dirijează astăzi Orchestra Simfonică din Londra, la Sala Palatului, cu un program Enescu-Stravinsky * Enescu, Manen, Ravel și Elgar cu Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova, la Sala Auditorium * Orchestra Simfonică Zagreb cântă în premieră la Festivalul Enescu, la Ateneu * Film și expoziție în Bucureștiul Creativ

AGENDA ZILEI

CONCERTE



SERIA: Enescu și Contemporanii

ORA ÎNCEPERII: 10.30

ORA SOSIRII PRESEI: 10.00

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA AUDITORIUM



ORCHESTRA NAȚIONALĂ DE CAMERĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Dirijor: Cristian Florea

Violonistă: Maria Florea

Program:

Enescu – Intermezzi op. 12

Juan Manén – Concerto da camera nr. 2. op. A-24, pentru vioară și orchestră de coarde

Ravel – Pavană pentru o infantă defunctă

Elgar – Serenada în mi minor pentru orchestră de coarde op. 20



Cristian Florea este prim-dirijor al Orchestrei Naționale de Cameră a Republicii Moldova, un reputat violoncelist și profesor. Până în 2020, a fost solist al Filarmonicii din Sibiu, unde s-a ocupat în mare parte de infrastructura muzicală, prin centrele muzicale Hermania și Sala Thalia. În 1992, muzicianul a pus bazele Orchestrei Simfonice Europene alături de care de-a lungul anilor a realizat mai multe proiecte cu artiști consacrați, precum Jose Carreras, Montserrat Caballe, Teresa Berganza, Placido Domingo sau Ainoah Arteta.



Maria Florea a început să studieze vioara la vârsta de patru ani cu tatăl ei, Cristian Florea, iar la 7 ani a susținut primul său concert ca solistă. De-a lungul carierei sale, Maria a fost în adiacentul unor muzicieni reputați, precum Gonçal Comellas, Ivry Gitlis sau Maxim Vengerov, cu care a luat cursuri. A absolvit Universitatea de Muzică Regina Sofia din Madrid și are un master la Academia Regală de Muzică din Londra. În prezent, Maria Florea este vioara întâi a Cvartetului de coarde Altimira, din Barcelona, și face parte din Trio Da Vinci, cu rezidență în Barcelona și Salzburg.





***

SERIA: Concerte și Recitaluri

ORA ÎNCEPERII: 16.30

ORA SOSIRII PRESEI: 16.00

LOC DE DESFĂȘURARE: ATENEUL ROMÂN



ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN ZAGREB

Dirijor: Dawid Runtz

Violonist: Valentin Șerban

Violoncelist: Jaemin Han



Program:

Blagoje – Bersa Idila pentru orchestră op. 25b

Brahms – Dublu concert pentru vioară, violoncel și orchestră în la minor op. 102

Enescu – Uvertura de concert pe teme populare românești op. 32

Stravinski – Suita Pasărea de foc (versiunea revizuită în 1945)



Dawid Runtz este dirijor șef al Orchestrei Filarmonicii din Zagreb din ianuarie 2021 pentru următoarele trei sezoane, iar din 2017 este dirijor principal la Opera Regală Poloneză. Dawid este un dirijor în plină ascensiune profesională, având o tehnică impecabilă și elegantă, fiind apreciat pentru stăpânirea temeinică a unor partituri complexe, pentru sensibilitatea extraordinară, pentru comunicarea eficientă cu orchestra și pentru interpretările sale.



Valentin Șerban este câștigător al Finalei de Vioară la Concursul Internațional George Enescu, având o prestație impecabilă ce i-a adus recunoașterea în cadrul concursului. Tânărul violonistul român este absolvent al unui master la Universitatea de Muzică și Arte ale Spectacolului din Graz, este membru al Orchestrei fără dirijor Les Dissonances din Paris, alcătuită de celebrul violonist David Grimal, dar și concertmaistru al Orchestrei Române de Tineret, un proiect ce reunește printre cei mai buni tineri muzicieni români.



Jaemin Han este cel mai tânăr câștigător din istoria Concursului Internațional George Enescu. La 15 ani, acesta a câștigat Premiul I în Finala de Violoncel a competiției, cu un concert de Shostakovich. Cu studii la Korea National Institute for the Gifted in Arts, Jaemin Han este un muzician în plină formare, fiind premiat la Concursul Internațional de Violoncel Dotzauer, Concursul Internațional de Violoncel David Popper, dar și la Concursul Internațional din Osaka.

SERIA: Mari Orchestre ale Lumii

ORA ÎNCEPERII: 19.30

ORA SOSIRII PRESEI: 19.00

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI



LONDON SYMPHONY ORCHESTRA

CORUL ACADEMIC RADIO

Dirijor: Sir Simon Rattle

Dirijor al Corului: Ciprian Țuțu



Program:

Enescu – Isis

Stravinski – Simfonia în 3 mișcări

Stravinski – Simfonia în do major

Enescu – Rapsodia română în la major op. 11 nr. 1



Sir Simon Rattle este Director Muzical al Orchestrei Simfonice din Londra. Dirijorul s-a născut la Liverpool și a studiat la Royal Academy of Music. Din 1980 până în 1998, Sir Simon a fost Dirijor Principal și Consilier Artistic al Orchestrei Simfonice City of Birmingham și a fost numit Director Muzical în 1990. În 2002 a preluat funcția de Director Artistic și Dirijor Principal al Berliner Philharmoniker, unde a rămas până la sfârșitul sezonului 2017-2018. Pe lângă îndeplinirea unui program intens de concerte la Londra, Sir Simon participă în turnee în mod regulat în Europa, America de Nord și Asia și are colaborări de lungă durată cu orchestrele de top din lume.



Sir Simon Rattle a fost numit Cavaler în 1994, iar în Onorurile de Anul Nou din 2014 a primit Ordinul Meritului de la Majestatea Sa Regina Angliei



Ciprian Țuțu este dirijor și lector universitar. De la spectacole de operă, până la concerte á cappella, cu acompaniament, precum şi vocal-simfonice, Ciprian Țuțu a dirijat în compania unor importante orchestre din ţară, dar şi din străinătate. Alături de studenții celor trei specializări ale Facultății de Muzică din Braşov – Canto, Pedagogie şi Interpretare Muzicală –, Ciprian Țuțu a coordonat și dirijat o serie de proiecte vocal simfonice, precum Petite messe solennelle de Rossini sau Matthäus Passion de Bach.



BUCUREȘTIUL CREATIV

Film în 7 episoade dedicat Festivalului Internațional George Enescu 2021, difuzat de TVR

Producția Constantin Silvestri – Avant-gardist, master improviser, homme passionné

Program: sâmbătă, 28 august 2021 - duminică, 26 septembrie 2021



Realizat în Marea Britanie de Anda Anastasescu și Nicolas Gaster

Episoade: Prelude, Lead Soldiers, The Little Shepherd, Fireworks, Pictures at an Exhibition, Nocturne.



Mirrors of Brâncuși

Program: sâmbătă, 28 august 2021 - sâmbătă, 4 septembrie 2021

LOC DE DESFĂȘURARE: SALA PALATULUI



Proiectul Mirrors of Brâncuși este o expoziție care te invită să faci parte din universul celui supranumit „inventatorul sculpturii moderne”. Proiectul urmărește conceptele de bază ale creației lui Brâncuși și le transpune în noi tehnologii pentru ca publicul să poată experimenta cu ideile care au servit drept inspirație pentru sculptor, dar și să privească în opera lui ca într-o oglindă. Verticalitate, complexitate ascunsă în linii simple, emoție și reîntoarcere către sine – asta vor descoperi cei interesați în cadrul expoziției Mirrors of Brâncuși.

Curator: Silvana Dulamă-Popa

Scenograf: Diana Miroșu

Lighting designer: Alin Popa

Muzică: Zoli Toth

Video: Dilmana Yordanova și Ovidiu Eftimie

Foto: Iulian Dinu