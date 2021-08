Festivalul Regal de Operă “Virginia Zeani”. “Vă invităm la o sărbătoare a muzicii, a bucuriei și a speranței”

Misa Încoronării, de Wolfgang Amadeus Mozart, deschide cea de-a IV-a ediție a Festivalului Regal de Operă “Virginia Zeani”, eveniment care va avea loc la Târgu Mureș, în perioada 20 – 22 august, cu participarea extraordinară a unor muzicieni de elită din Brașov, Cluj-Napoca și București.

O ediție specială multiculturală. Consacrat ca unul dintre primele trei repere ale scenei lirice naționale, festivalul este o reverență adusă sopranei Virginia Zeani, diva “Assoluta”, care s-a bucurat de adorația publicului, alături de cele mai strălucitoare dintre stelele operei mondiale. Oglindind acest model de excelență, festivalul și-a asumat rolul de promotor al standardelor excepționale, devenind o cunoscută platformă de dialog pentru personalități culturale ale lumii. Într-o ediție specială, menită să asigure continuitatea într-o perioadă de restricții, celebrăm anul acesta valorile europene și diversitatea orașului Târgu Mureș.

“Muzica înălțătoare, vindecătoare, este principala promisiune a acestei ediții a festivalului”. “Este un privilegiu să putem purta, mai ales acum, un mesaj de speranță, evocând încă o dată strălucirea anilor de aur ai operei și excepționalele ei legende. Este, de asemenea, o bucurie să ne putem continua misiunea de ambasador al excelenței și al aspirației către înalta performanță. Festivalul rămâne consecvent menirii sale de promova modele și repere statornice și de a susține inspirația și motivația atât de necesare noilor generații de talente. Vă invităm, deci, la o sărbătoare a muzicii, a bucuriei și a speranței. Am imaginat un drum fermecător, pe care îi invităm să ni se alăture pe toți cei sensibili și tineri în suflet, care vor să se bucure de o călătorie minunată către interior. Vom merge departe, tot mai departe. Până într-un loc în care toți vom deveni unul”.

Péter Kolcsár

Director Artistic al Festivalului

Regal de Operă “Virginia Zeani”

Mozart: "Un univers acustic plin de grație, menit să unească sunete, culturi și lumi". Pianistul Zsolt Garai, alături de muzicieni de prim rang ai Operei din Brașov sau Cluj-Napoca, sunt invitați, alături de un public iubitor de muzică, într-un univers acustic plin de grație, menit să unească sunete, culturi și lumi, într-un nou spațiu, al esențelor. Festivalul Regal de Operă “Virginia Zeani dedică unul dintre spectacolele sale Zilei Naționale a Republicii Ungare, eveniment care va fi organizat în spațiul solemn al Bisericii Reformate din Cetate. pe 20 august. Un concert excepțional de orgă va fi urmat de prețioasa Misă a lui Mozart, partitură a cărei grație sporește sub bagheta dirijorului Traian Ichim. Desemnat cel mai bun dirijor român la Gala Operelor din 2015, Traian Ichim este doctor în studiul artelor și culturologie, titlu obținut la Institutul Patrimoniului Cultural din cadrul Academiei de Știinţe din Republica Moldova. Este, de asemenea, lector universitar doctor al Facultății de Muzică din cadrul Universității „Transilvania” din Brașov.

Donizetti: o poveste de dragoste. “Elixirul dragostei”, partitura fermecătoare a lui Gaetano Donizetti, o lucrare deopotrivă comică și sentimentală, vorbește, pe un ton mereu contemporan, despre puritatea sentimentelor și despre parcursul lor sinuos printre umbre, de la gelozie și naivitate, la magie, iluzii, bani şi orgolii. Programat în eleganta sală a Palatului Culturii din Târgu Mureș, spectacolul se bucură de participarea extraordinară a unui tenor cu “voință de fier și abilități muzicale excepționale”, Ștefan von Korch, unul dintre cei mai apreciați muzicieni din România, aplaudat pe scene din Zürich, Berna, Frankfurt, Bratislava sau Viena. La rândul ei ovaționată la Budapesta, Londra, Berlin sau Toronto, soprana Katalin Kolcsár poartă mai departe, într-o explozie de umor și bucurie, o poveste de iubire amuzantă, delicată, dar suficient de puternică încât să dăinuie până anul viitor. Spectacolul încheie festivalul duminică, 22 august.

“Opera din Brașov vine la Târgu Mureș cu mare bucurie, cu atât mai mult cu cât Doamna Virginia Zeani face parte din seria marilor artiști care au colaborat cu instituția noastră, alături de alte nume mari, de la Nicolae Herlea și Ludovic Spiess, la Nelly Miricioiu sau Felicia Filip. De-a lungul celor 65 de ani ai istoriei sale, destinul Operei din Brașov s-a îngemănat cu cel al unor personalități artistice marcante, soliști vocali și de balet, dirijori, regizori, scenografi și coregrafi aplaudați peste tot în lume. Virginia Zeani este un dar prețios oferit de România patrimoniului cultural internațional și este un privilegiu să-i putem duce departe mesajul, reamintindu-le oamenilor de frumusețe și valoare. Îi invităm și noi pe toți iubitorii muzicii să ne fie alături într-un moment de sărbătoare”

Mihai Irimia,

Director artistic al Operei din Brașov

Echipa festivalului pregătește ediția din 2022 a concursului “L'Assoluta Virginia Zeani Royal Voice Competition”. Virginia Zeani a câștigat dragostea și admirația lumii, devenind un garant al înaltelor valori și aspirații și un ambasador al spiritului și al culturii românești în lume. Urmărind acest ideal, festivalul care îi poartă numele a devenit un important loc de întâlnire pentru elita scenei lirice mondiale – artiști, agenți de casting, directori ai marilor teatre europene. Vreme de trei ediții, concursul de canto s-a impus, la nivel internațional, ca o prestigioasă oportunitate de afirmare pentru cei mai talentați și mai pregătiți dintre tinerii artiști lirici ai lumii, evaluați, în fiecare an, de un juriu excepțional, format din reputați profesioniști ai teatrelor lirice, de la Covent Garden la Opera Națională din Paris.

“Ediția de anul acesta este una specială, de continuitate, menită să reafirme valorile care ne-au confirmat rolul de promotor al înaltelor standarde în educație și cultură. Am devenit un important reper pe harta evenimentelor culturale la nivel regional și național și ne asumăm cu responsabilitate acest statut. Având în vedere specificul unei competiții lirice, un parcurs extrem de riguros de pregătire și, totodată, un proces deosebit de sensibil la impredictibilitate, concursul L'Assoluta Virginia Zeani Royal Voice Competition va rămâne anul acesta cu porțile închise. Folosim cu înțelepciune acest timp, pentru a proiecta cu mai multă creativitate ediția de anul viitor“.

Péter Kolcsár

Director Artistic al Festivalului

Regal de Operă “Virginia Zeani”

“Dezvoltăm cel mai important proiect dedicat muzicii culte al Județului Mureș, respectând profilul său special, care-i asigură deschiderea multiculturală și anvergura internațională. Organizarea acestui festival este, înainte de toate, un exercițiu de dialog între parteneri și profesioniști de prim rang ai lumii și un model de comunicare între entități publice și private, interesate deopotrivă de formularea strategiilor pe termen lung pentru dezvoltarea comunităților și a orașelor. Rezultatele acestei colaborări, permanent activată de entuziasmul unei echipe pasionate, sunt remarcabile. După trei ani în care a reunit în Transilvania elita scenei lirice internaționale, contextul ne impune un moment de bilanț, pe care îl vom folosi în perspectiva unei noi etape de dezvoltare”.

Marian Jurgiu,

Directorul Festivalului Regal

de Operă “Virginia Zeani”

Festivalul Regal de Operă “Virginia Zeani” - patru ani de excelență la Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Reghin. A fost L’Assoluta într-o vreme în care Maria Callas era „La Divina”, iar Renata Tebaldi își savura titlul de înger („L‘Angelo”) al muzicii culte italiene. Festivalul Regal de Operă este un omagiu adus Virginiei Zeani, al cărei parcurs artistic relevă un sublim model de viață și de conduită scenică. Vorbește despre valorile care au guvernat destinul unei tinere care, la vârsta de 13 ani, a pornit să-și înfrunte viața dintr-un sat transilvan, ajungând diva adorată a marilor teatre ale lumii. Pentru 30 de ani ”prima donna assoluta” a marilor scene internaționale și pentru tot atâta timp profesor emerit de muzică al Universității Indiana din Statele Unite, Virginia Zeani este un important reper al lumii culturale la nivel mondial și unul dintre cele mai puternice simboluri naționale ale României.

Nelly Miricioiu și Zoltan Nagy, printre ambasadorii festivalului. De-a lungul celor trei ediții de până acum, profesioniști de prim rang ai lumii au venit la Târgu Mureș pentru a saluta această imensă performanță. Soprana Nelly Miricioiu, strălucitoare la Covent Garden, Metropolitan Opera din New York sau Scala din Milano, se numără printre marii prieteni ai festivalului și unul dintre cei mai importanți ambasadori ai acestuia. Am fost consiliați, la fiecare ediție, de baritonul Zoltan Nagy, un artist excepțional care și-a început cariera internațională la Vienna State Opera, pentru a primi apoi ovații pe toate scenele lumii, inclusiv în teatre ca Shaanxi Grand Opera House din China, State Theatre of Nuremberg sau mari scene din Dublin, Palermo sau Cremona. Ne bucurăm, de asemenea, de colaborarea cu Emese Soós, director al Departamentului de Administrație Artistică din Budapesta, un profesionist care a primit recunoaștere internațională pentru viziunea sa excepțională în managementul cultural.

Oaspeți de la Opera din Paris sau Covent Garden. Orașul Târgu Mureș a găzduit oaspeți importanți, directori ai unor mari instituții culturale europene, cei mai talentați tineri artiști din întreaga lume sau jurnaliști de la publicații internaționale de prestigiu. Printre aceștia, Peter Mario Katona – de mai bine de 20 de ani director de casting la The Royal Opera House Covent Garden -, sau Larisa Gergieva - director artistic al mai multor instituții culturale din Finlanda, Rusia, Ucraina și Republica Osetia de Nord-Alania. Ne-a fost alături consilierul artistic al Operei Naționale Norvegiene, Pal Christian Moe, un profesionist cu o vastă experiență de administrator artistic, director de casting pentru numeroase teatre de operă ale lumii, printre care Opera Națională din Paris, din Chicago sau cea din Munchen. Ne bucurăm de prietenia lui Vladimir Lungu, colaborator al Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, profesor la Conservatorul de Stat "Dokuz Eylül" din Izmir și colaborator permanent al Operei de Stat din Izmir. Printre atât de mulți alții!

L’Assoluta Virginia Zeani. Cel mai prețios și mai strălucitor mesager al acestui festival a fost, în tot acest timp, Dna Virginia Zeani, a cărei delicatețe, dublată de o smerită modestie, continuă să fascineze și să inspire generații noi de artiști și de public. În vârstă de 95 de ani, Virginia Zeani locuiește în prezent în Forida, Statele Unite ale Americii.

“Mă bucur să știu că festivalul reunește, de fiecare dată, un public frumos și generos, necontenit avid de reverie și valoare. Vă mulțumesc și sunt onorată că îmi sunteți alături, chiar și în acest mod mediat, în fiecare an. Vă sunt și eu cu gândul aproape, în muzică, prietenie și iubire“

Virginia Zeani (2019)