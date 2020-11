În 2020, sărbătorim 250 de ani de la nașterea lui Ludwig van Beethoven, compozitorul ale cărui lucrări sunt interpretate cel mai frecvent în lumea întreagă.

Goethe-Institut București, Universitatea Națională de Muzică București, Centrul de Informare Muzicală din România – CIMRO, Centrul de Teatru Educațional Replika lansează proiectul de operă contemporană co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional: FIDELIO EȘTI TU !

În perioada noiembrie 2019 – iunie 2020, sub îndrumarea compozitoarei Catherine Milliken (Berlin) și a regizorului de operă Robert Lehmeier (Berlin), a avut loc un atelier dedicat unui număr de 10 libretiste și compozitori. Scopul a fost regândirea și reimaginarea unor librete și compoziții centrate pe mesajul singurei opere compuse de Beethoven, Fidelio, pentru a-l transpune într-un limbaj contemporan, conectându-l astfel la ideile și preferințele tinerei generații din România.



Proiectul reprezintă o oportunitate multivalentă de promovare a tinerilor artiști, și o șansă pentru tinerii spectatori de a înțelege contextul spectacolului Fidelio esti tu!, precum și drumul parcurs de protagoniștii acestuia, pentru transpunerea lui în scenă.

În acelaşi timp, echipa proiectului are ocazia să prezinte publicului o nouă viziune şi o nouă formă a genului de operă.



Fidelio, singura operă scrisă de Beethoven se bazează pe o întrebare existențială profundă: ce îl face pe om să fie o ființă umană?

„Wer du auch seist, ich will dich retten!" („Oricine ai fi, vreau să te salvez"), una dintre frazele-cheie din Fidelio, oferă un mesaj cu adevărat universal, care nu și-a pierdut niciodată relevanța, echipa proiectului reușind să readucă cu măiestrie în prim plan, prin această nouă producție, subiecte perene, precum loialitatea, trădarea, dar și fuga și pierderea patriei (pierderea sentimentului de apartenență).



Reinterpretarea operei lui Beethoven într-o cheie contemporană reprezintă substratul celor cinci mini-opere create sub îndrumarea lui Catherine Milliken, alături de Robert Lehmeier şi Dan Dediu, special concepute pentru a familiariza publicul tânăr cu o formă de artă la care acesta nu are, în mod normal, acces facil.

Libretul (și, prin urmare, și relația dramaturgică dintre scene) a fost elaborat în cadrul unor ateliere pentru tineri scriitori, sub îndrumarea regizorului Robert Lehmeier.



Cele cinci opere:



Salvarea nu vine de sus: Sabina Balan (libret), Sorin Marinescu (muzica), Asistenta medicala: Mihaela Maxim (Soprană), Femeia soldat: Antonela Barnat (Mezzosoprană), Teroristul: Iustinian Zetea (Bas)



Scena pe care dansam (Oricine ai fi, eu nu știu să salvez): Mădălina Stoica (libret), Bogdan Pintilie (muzica), A: Antonela Barnat (Mezzosoprană), B: Iustinian Zetea (Bas), C: Elena Dediu (Soprană)



3560 de caractere: Ruxandra Simion (libret), Andrei Petrache (muzica), Inginerul: Cătălin Petrescu (Bariton), CEO: Elena Dediu (Soprană)



Neverland: Bianca Trifan (libret), Alexandru Mihalcea (muzica), Ema: Elena Dediu (Soprană), Anima: Mihaela Maxim (Soprană), Animus: Antonela Barnat (Mezzosoprană)



Zgomotul din noi: Mihaela Michailov (libret), Vlad Gînța (muzica), Doctorul: Antonela Barnat (Mezzosoprană), Mama: Mihaela Maxim (Soprană), Tatăl: Cătălin Petrescu (Bariton), Copilul: Maya-Sophie Burneci



Leonore: Mara Căruțasu

Dirijoare: Simona Strungaru



Ansamblul SonoMania: Valentin Ghita (oboi), Mihai Pintenaru (clarinet), Olga Berar (vioară), Tamara Dica (violă), Eugen-Bogdan Popa (violoncel), Mihai Murariu (pian)



Concept proiect: Catherine Milliken, Robert Lehmeier



Regie spectacol: Robert Lehmeier



Regie film: Ruxandra Țuchel

Scenografie/costume: Adrian Damian

Imagine: Silviu Andrei

Montaj: Gabriela Burcea

Sound design: Gabriel Scîrlet



Asistență scenografie/costume: Andrei Șova, Clara Ștefana

Asistență regie: Mara Căruțașu



Echipa tehnică: Dan Bujor, Ionuț Gute, Florin Neagoe, Petre Mitu

Maestru sunet înregistrări: Florentina Herghilegiu

Inginer sunet: Claudiu Roşiu