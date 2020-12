Filarmonica de Stat Sibiu: laudele finalului de an, alături de un maraton de colinde

Oricât de surprinzător este acest an, colindele sunt nelipsite. Anul 2020 este pentru Filarmonica de Stat Sibiu un MARE brad de Crăciun, iar concertele pe care ni le-au oferit sunt globurile care-l împodobesc. În ziua de Ajun, ne-au pregătit un maraton de colinde.

„Vă colindăm cu energia unui an care ne-a pus la incercare imaginația și în care Filarmonica Sibiului s-a reinventat și evidențiat național şi internațional.

În primul an de mandat la conducerea Filarmonicii de Stat Sibiu, a trebuit să gestionez pandemia si trecerea concertelor în online și am reușit să fim „trendsetterii” instituțiilor similare din țară. Am organizat 124 de concerte, dintre care 60 outdoor, în timpul verii. Să ne aducem aminte că, uzual, filarmonica organiza în jur de 45-50 de concerte anual. Avem deja un studio video propriu, parteneri constanți pentru lumini, sunet și streaming. Ne lăudăm cu aplicația telefonică unică. Digitalizarea rapidă la finalul anului 2019, în primele mele luni sibiene. Utilizarea de servere performante care au făcut posibilă tranziția în online a concertelor și activităților administrative. Mă laud cu obținerea celei mai importante distincții oferite de Ministerul Culturii, „Premiul Brătianu”, pe care l-am câștigat în competiție cu Uniunea Scriitorilor și Uniunea Compozitorilor. Împreună cu Filarmonica am obținut Premiul pentru Muzică al Radio România Cultural. Avem în lucru un amplu proiect de modernizare a Sălii Thalia.

Concert Brukenthal

Avem acum spectatori online din Sibiu, Bucureşti, Satu Mare, Germania, Marea Britanie şi chiar New York, care, la final de concert, ne încurajează şi ne aplaudă de pe ecranele amplasate în sală. Suntem o echipă de oameni care ne-am străduit să arătăm că fenomenul cultural şi muzica bună trebuie să reziste şi să continue. Într-un an am ajuns de la zero la 2 milioane de vizualizări ale concertelor, prin muncă susţinută şi multă imaginație. Câțiva dintre noi nu au trecut grelele teste umane la care ne-a supus pandemia, dar majoritatea merită toate aprecierile, laudele mele şi ale publicului, pentru că au sprijinit şi colaborat cu idei şi inițiativă orice demers al filarmonicii. Îi mulțumesc doamnei director economic Mariana Preda - o wonder-woman financiar - care a asigurat activitatea neîntreruptă a filarmonicii. Există multe exemple umane frumoase şi impresionante. Sper că în viitorul apropiat vă vom putea oferi șansa să cunoașteți pe rând echipa de oameni care formează Filarmonica de Stat Sibiu”, mărturisește dirijorul Cristian Lupeş, managerul Filarmonicii de Stat Sibiu.

Concertul Uniunii Compozitorilor și MUzicologilor

Anul a început sub semnul aniversării lui Beethoven şi a primei ediţii a Carnavalului Filarmonicii. Pandemia i-a aruncat în mediul online – fiind prima insitiuţie din ţară care a difuzat un concert online, în 14 martie. Muzicienii au continuat activitatea şi au cântat de acasă pentru publicul lor prin două acţiuni: „Ce fac muzicienii în acasă” şi „Filarmonica de Stat Acasă la Sibiu”. Totul a fost încununat la finalul lunii martie când au obţinut „Premiul pentru muzică”, în cadrul Galelor Radio România Cultural.

Din izolare au sărbătorit şi Ziua Europei cu gândul la Summitul European din 2019, iar în 15 mai au dat tonul revenirii la o parţială normalitate socială, având primul concert în aer liber. Au reuşit să organizeze toate proiectele anuale şi să le ridice substanţial calitatea. Mai multe tipuri de muzică în programul Zilelelor Muzicale Româno-Americane, organizate inedit pe esplanada filarmonicii. Evadarea din Sibiu a proiectului Sibiu Opera Festival (au ajuns chiar şi la Bâlea Lac și în Mărginime) şi iniţierea unui nou proiect estival – „Concerte pe acoperiș” în „Vara Filarmonicii pe cea mai frumoasă stradă din Sibiu”.

Toate performanțele ultimului an ne-au ajutat să il convingem pe Tiberiu Soare să ne devină dirijor principal.

„Maestrul Tiberiu Soare – un dirijor consacrat, cu o activitate prodigioasă. Totul a fost posibil datorită viziunii şi iniţiativei dirijorului Cristian Lupeş, managerul Filarmonicii de Stat Sibiu. Sunt sigur că vom avea o colaborare frumoasă şi fructuoasă, aşteptată atât de artişti cât şi de publicul nostru”, a mărturisit Radu Marius, Concert maestru al Orchestrei Filarmonicii de Stat Sibiu.

Am inițiat un nou festival în oraș, „Minunata Muzică Nouă - Brave New Music”, prima ediție.

V-am surpins si de Ziua Națională – printr-un concert tribut Maria Tănase și campania „Vorbe de duh românesc” a graficianei nostre, Loredana Bulgaru.

Finalul de an a stat sub zodia concertelor difuzate pe Zoom, care au readus emoția publicului în sala de concert.

Am primit aprobarea sanitar-culturală a Muzeului Brukenthal de a avea în sală portrete ale celebrei colecții de tablori ale palatului din Pața Mare.

În mediul virtual am depășit cifra de 7.500 de prieteni, iar transmisiunile noastre au fost urmărite de peste 2 milioane de spectatori în anul 2020.

Concertul din 18 iunie 2020. Foto: Sebastian Marcovici

Respectând normele sanitare, muzicienii din Orchestra Filarmonicii Sibiu au colindat în decembrie, în diferite locuri din oraș. Multe dintre aceste momente au fost înregistrate special pentru acest maraton de colinde și vor fi difuzate , într-un adevărat Maraton de Colinde, în Ajunul Crăciunului.