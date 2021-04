Filarmonica Sibiu organizaează Summit-ul Muzical European

La 2 ani de la Summit-ul Uniunii Europene de la Sibiu, spiritul european al orașului este readus în prim-plan de Summit-ul Muzical European, organizat de Filarmonica Sibiu. Între 6 și 10 mai, la Sibiu și Deva își dau întâlnire – muzical – cei mai apreciați compozitori europeni.

Cei mai importanți oficiali europeni au participat în 2019, la Sibiu, la Summit-ul Uniunii Europene. Un an mai târziu, străzile din Sibiu au fost animate de portretele unor personalități europene, iar Ziua Europei a regăsit o parte din muzicienii Orchestrei Filarmonicii Sibiu pe Esplanada Sălii Thalia, în cadrul unor mici intervenții muzicale reunite sub solganul ”Sibiu wishes Healthy Birthday to Europe”.

Continuând această tradiție, în 2021 Filarmonica Sibiu organizează Summit-ul Muzical European, o manifestare care reunește muzical valorile culturale europene. Muzicieni celebri au prefațat spațiul comunitar cu ajutorul compozițiilor inspirate din afara țărilor natale. Pe o parte dintre aceștia i-am inclus în programul celor patru evenimente muzicale.

”Nașterea Europei este marcată de germenul civilizatiei Greciei Antice. Noi cei care populăm continentul ne aflăm la sânul soției lui Zeus. Ne simțim frații si surorile lui Minos. Ne amintim cu bucurie omogenitatea stilistică a Miselor si Oratoriilor din secolul 15. Suitele de dansuri care răsunau la balurile palatelor, erau un fel de albume muzicale cu muzici academice provenite din culturile naționale ale tuturor regatelor. De aceea ne sunt familiare acum Giga, Menuetul, Vasul, Badineria, Alemanda si multe altele.

Ne imaginăm cu ușurință mândria cu care muzicienii de azi vorbesc despre o uniune muzicală europeană seculară. Ne simțim cei care am inițiat acest incredibil de frumos proiect, Uniunea Europeană. Acesta este de fapt conceptul concertului pe care-l vom prezenta în 8 mai la Deva și 9 mai la Sibiu. Vă asteptăm!” a declarant dirijorul Cristian Lupeș, managerul Filarmonicii de Stat Sibiu.

Program Summitul Muzical European

Joi, 6 mai 2021, ora 19 – Sala Thalia Sibiu

CONCERT SIMFONIC

Orchestra Filarmonicii Sibiu

Dirijor: Tiberiu Soare

Solist: Adam Raduly

asCULTă:

Carl Maria von Weber – Andante e Rondo ungarese pentru fagot și orchestră

Dan Dediu- Simfonia nr. 3 "Capriccio classico"

Sâmbătă, 8 mai 2021, ora 17 – Parcul Municipal ”Cetate” Deva

Duminică, 9 mai 2021, ora 17 – Sala Thalia Sibiu

CONCERT SIMFONIC

Orchestra Filarmonicii Sibiu

Dirijor: Cristian Lupeș

Soliști: Cristian Ardelean - bariton

Sorin Petrescu – pian

asCULTă:

Tiberiu Olah - Mihai Viteazul - Intrarea în Alba Iulia

Wolfgang Amadeus Mozart - Aria șampaniei din Don Giovanni

Johannes Brahms - Dans ungar

Jean Sibelius - Vals trist

Manuel de Falla - Dansul focului

Charles Gounod - Aria lui Valentin din Faust

Louise Koster - Lore-Lore!

Nicolo Isouard - Uvertura la opera Cenușăreasa

Giuseppe Verdi - Aria lui Ezio din Attila

Antonin Dvoŕak - Mazurca

Franz Liszt - Rapsodia română

Luni, 10 mai 2021, ora 19 – Sala Thalia

RECITAL CAMERAL

”Familii muzicale sibiene”

Elena Borz - vioară

Vasile Șulț - vioară

Ioana Șulț - violă

Greluș Claudia - violoncel

Ovidiu Borz - fagot

Florin Greluș - clarinet

asCULTă:

Franz Danzi - Cvartet op.40/3 Si bemol Major pentru fagot și trio de coarde

Bernhard Henrik Crusell - Cvartet nr.2 în do minor op.4 pentru clarinet și trio de coarde