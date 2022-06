Formaţia Trooper Romania şi Intelligent Music Project concertează la Arenele Romane, pe 24 septembrie

Potrivit unui comunicat, evenimentul marchează 20 de ani de la apariţia primului album de studio Trooper, "Trooper I", şi de asemenea primul concert Intelligent Music Project în România.



"Nu pot să cred că au trecut 20 de ani de când am lansat 'Trooper I'. 'Tari ca munţii' are 20 de ani! Tot aşa 'Strigăt', 'Dorinţa', 'Totul e fals', 'Cum vreau eu'... este incredibil. Nu simt că au trecut anii ăştia. Pe scenă timpul dispare. Pe lângă această sărbătoare, trebuie să mai spun că sunt extrem de fericit să îi avem alături de noi pe Intelligent Music Project, una dintre formaţiile de top ale Bulgariei. Solistul lor, bunul nostru prieten Ronnie Romero, va cânta cu această ocazie pentru prima oară în România. Ronnie este solist şi în Rainbow, MSG, Lords of Black etc. Indiscutabil, este unul dintre cei mai buni solişti ai lumii. Olympus Moons nu aveau cum să lipsească.

Sunt nişte bestiali. O trupă cu mari realizări într-un timp foarte scurt", a declarat Alin "Coiotu'" Dincă, liderul formaţiei Trooper.



În deschiderea show-ului va urca pe scenă trupa Olympus Mons.



Cu ocazia acestui concert, Trooper vor cânta integral albumul de debut, plus o serie de alte piese ce au trecut testul timpului. Toţi muzicienii care au înregistrat emblematicul "Trooper I" se vor afla pe scena Arenelor Romane.



Biletele, cu preţuri de 100 de lei - intrare generală şi 130 de lei - Meet&Greet (întâlnire şi fotografie cu Trooper, participare la ultimele două piese la probele de sunet), se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro şi în magazinele Flanco, Metrou Unirii 1, Muzica, IQ BOX şi pe terminalele Selfpay.