Florin Piersic: Dragul meu prieten Gabi Cotabiță, te voi iubi mereu, Omule

Florin Piersic și-a reamintit una dintre călătoriile pe care le-a făcut cu prietenul său.

„Nu e adevărat! Nu se poate! Greu an a fost și încă mai este și iată că în acesta luna tristă de noiembrie întunecat, pe tine dragul meu prieten Gabi Cotabiță, te-au chemat îngerii. Multe am trăit în viață, dar una din amintirile care nu mi s-au șters niciodată, este călătoria noastră împreună la un spectacol la Hunedoara, când în mașină mi-ai pus să ascult pentru prima dată minunată ta piesă “Sunt doar un simplu trecător”. Atât de tare m-au mișcat piesă și interpretarea ta, încât această m-a însoțit în multe din emisiunile de televiziune sau spectacole pe care le-am făcut, pe unele dintre ele chiar împreună. Tu, dragul meu, cu siguranță n-ai fost "doar un simplu trecător". Cu muzică ta, ai adus multă bucurie celor care veneau să te asculte! Pentru că se spune că artiștii nu mor niciodată, ci continuă să trăiască prin arta lor în sufletul celor care i-au admirat și tu minunatul meu Gabi Cotabiță vei continuă să trăiești în inima mea. Te voi iubi mereu, Omule!”, a transmis Piersic.

Solistul Gabriel Cotabiță a murit sâmbătă. Anunțul a fost făcut de prietenul său, dirijorul Ionel Tudor. Cotabiţă, care s-a născut pe 1 noiembrie 1955, la Craiova, a fost cântăreţ de muzică uşoară şi pop-rock, prezentator, producător muzical şi de televiziune.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzică pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori. ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători ("Noapte albastră", "Te rog, domnișoară, nu pleca", "Și va mai trece-o noapte", "Viață e un cazino", "Să nu ne spunem adio", "Poate că da, poate că nu" etc)! Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uită! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!...Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumina”, a anunțat dirijorul Ionel Tudor.

(sursa: Mediafax)