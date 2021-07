Hagi al muzicii românești

Ploieşteanul Radhu este singurul român intrat vreodată în topul Latin Billboard şi colaborează cu Rafaga, formația numărul 1 la nivel mondial în materie de muzică latino, ale cărei melodii ca Mentirosa sau Una cerveza le fredonează întregul mapamond. Radhu a plecat iniţial în Mexic, unde a lucrat cu producătorii Thaliei, a cântat cu mariachii ei - consideraţi cei mai buni din showbizul latin -, şi apoi cu sora celebrei actriţe şi interprete, Laura Zapata. Succesul din Mexic l-a purtat în Argentina şi restul ţărilor din America de Sud, acolo unde se trăiește în ritm latino. Primit cu braţele deschise şi privit ca o apariţie exotică de publicul din emisfera sudică și supranumit de fani Hagi al muzicii, Radhu a rămas cu inima în România. Special pentru fanii de acasă, dar şi pentru cei care vor să-i descopere talentul şi să asculte muzica sa, ploieşteanul îşi lansează albumul în România. CD-ul „Puro Amor” poate fi găsit cu Jurnalul începând de astăzi, la preţul de 9,99 de lei cu ziar inclus. Abonaţii Jurnalului vor primi albumul gratuit.

Jurnalul: Din Ploieşti până în Mexic sau America de Sud e cale lungă. Cum ai ajuns acolo? Care e povestea ta neobişnuită?

Radhu: Am plecat din Ploiești în Mexic pentru a face muzică. Nu ca să caut succesul. El a venit fără ca eu să fac niciun fel de compromis. De fapt, singurul compromis a fost dorul de țară, de familie și de prieteni, însă l-am umplut cu multe experiențe. Am ajuns în America Latină la invitația unui reporter al Televisa și al unui contract de exclusivitate cu trustul de telenovele „Univision”, din Miami. De ce acolo? Cred că America Latină este acel foc care arde veșnic și care are rostul de a încălzi sensibilitatea mea artistică. Mie nu îmi place iarna. Am nevoie de foarte multă căldură să mă pot exprima și să fiu înțeles! Sunt român, sunt latin și iubesc enorm latura noastră latină, limba noastră, însă spaniola este o limbă în care te poți exprima mai ușor. Cântând în spaniolă pe ritmuri tropicale am reușit să pătrund cu muzica mea în diferite colțuri ale lumii: Ungaria, Italia, Spania, Rusia sau Polonia, asta dincolo de continentul american.

Ai lucrat cu mari producători de divertisment în limba spaniolă. Cum ai ajuns la ei, cum s-au comportat şi ce ai învăţat de la ei?

Am ajuns să lucrez în Mexic cu producătorii Thaliei, am cântat cu mariachii ei și apoi cu sora ei, Laura Zapata, de la care am învățat multe lucruri importante folositoare pentru viața mea artistică. Presa din America Latină m-a susținut mult!

Cumbia, salsa sau ranchera?

Toate la un loc! Orice este latin! Cumbia este focul, salsa este pasiunea, iar ranchera este tradiția.

Ce melodie îţi e cea mai apropiată de suflet?

„Puro Amor”! Este piesa cu care am călătorit în toată lumea. Din „bagajul” meu a ajuns în suflet, și din suflet a ajuns un stil, apoi un disc și apoi promovarea din Billboard-ul Latin.

Este muzica latino un alt mod de exprimare pentru un artist? Când ţi-ai dat seama că ţi se potriveşte?

De când mă cunosc. Sigur că este un mod de exprimare. Mai mult, pentru mine e un mod de a trăi, un mod de a iubi! În anii ’90, când toată lumea îl adora pe Michael Jackson, eu eram atras de limba spaniolă, de Julio Iglesias sau de Ricky Martin.

Câte CD-uri ai vândut în carieră? Ce album a avut cel mai mare succes şi de ce?

Nu știu câte am vândut. Însă cu siguranță albumul „Puro Amor” a avut și are succes datorită producției și stilului original. Este o fuziune de ritmuri tropicale!

Ce mesaje transmiţi cu melodiile tale şi cum sunt primite acestea de public? Ce ai schimba în lume?

Mesajele proiectului „Radhu” sunt de dragoste pură, de viață, fericire, mesaje constructive, de familie. În lume, ca artist, conștientizez că am o mare responsabilitate față de societate și de public. Respect publicul și îi ofer mesaje constructive, pentru că ne dorim cu toții o societate sănătoasă, cultă, educată, deschisă și responsabilă.

Colaborezi cu Rafaga, formația numărul 1 la nivel mondial în materie de muzică latino. Cum e să lucrezi cu asemenea staruri?

Este mai mult decât un vis! Cea mai frumoasă realizare a mea! Este momentul în care eu am ajuns să cânt nu doar cu idolii mei, ci cu cei mai buni în materie de „cumbia”! Învăț cumbia, mereu descopăr lucruri noi și, deși cânt cu Rafaga, am încercat ca proiectul „Radhu” să fie un stil de cumbia unic, diferit, original. Acesta este și motivul pentru care sunt promovat de Billboard!

Dacă ai fi rămas în România, ce crezi că ai fi făcut? Ţii legătura cu familia, prietenii, colegi din domeniu? Ce faci când ajungi acasă?

În România? Cred că tot muzică, poate și teatru sau televiziune. Cu familia vorbesc zilnic, la fel și cu prieteni și colegi de breaslă! Când ajung acasă mă prezint la emisiuni, cu noi proiecte, concertez sau călătoresc cu prietenii și familia.

Ai idoli în România? Dar în străinătate?

Nu am idoli. Îmi plac artiștii și proiectele originale, aparte! Îmi place muzica ușoară românească și unele creații care marchează culturi, generații.

Te consideri un latino lover?

Nu! Nicidecum! Mă consider un chico latino. Nu mă simt sexy, dar mă simt simpatic! Sau cred că sunt charismatic!

Cum s-ar fi pronunţat Radu în spaniolă? De ce ai ales Radhu?

Am ales Radhu pentru că litera „h” nu se citește în limba spaniolă. Am marca înregistrată în România asupra lui „Radhu”! Era alt artist „Radu”, iar eu am ales să fiu „Radhu”, ca în spaniolă.

De ce să cumpere publicul român cd-ul tău? Cu ce îl convingi?

Aș vrea ca publicul român să aibă în colecție acest gen muzical latin. Suntem un popor latin și suntem singura țară care nu a avut un artist de cumbia! Consider că este un produs cultural, dar și un clasic, o combinație de ritmuri tropicale care îți ridică moralul și te face să vibrezi de fericire! Muzica este o vibrație, iar eu am ales un gen muzical cu o vibrație înaltă, nu numai ritmic, ci și din punctul de vedere al mesajelor pozitive și constructive! Fiecare piesă este o poveste, o trăire, un sentiment: „Puro Amor” este idealul, „Con tanto amor” este fericirea, dragostea împlinită, „Me Robo el Corazon” este Caraibe pur, „Sin tu amor” este dragostea neîmplinită, „Dolor de luna” este singurătatea care te învață că în ea ființa se poate înălța, „Intento Comprender” este contemplarea, „Chico Latino” este focul, „No Queda Nada” este curajul, „La Llorona” este legenda pur mexicană, cu mariachi, iar „No me arrepiento de este amor” este mesajul că indiferent ce fel de iubire ori pasiune ai simțit sau trăit, să nu o regreți!

