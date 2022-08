ÎN SEPTEMBRIE, DAVID GARRETT PREZINTĂ CONCERTUL „ALIVE” ÎN PREMIERĂ LA BT ARENA DIN CLUJ-NAPOCA ȘI PE SCENA SĂLII PALATULUI DIN BUCUREȘTI

Toți cei prezenți se vor putea bucura timp de două ore de un veritabil maraton muzical. Cu tehnica sa fenomenală, sunetele viorii pătrund în inimile spectatorilor încă de la primele acorduri. Pornind de la interpretările melodiilor celebre „What a Wonderful World”, „Imagine” sau „Beauty and the Beast” și continuând cu imnurile rock „Enter Sandman” sau „Paint it Black” până la hiturile pop-dance menite să ridice publicul în picioare, precum „Happy”, „Hit the Road Jack”, „Thriller”, „Bella Ciao” sau „Stayin’ Alive” cei prezenți vor fi martorii unei demonstrații unice de virtuozitate, în care talentul și creativitatea nu au limite. De asemenea, ca în toate concertele celebrului artist, muzica clasică și reinterpretările sale inovatoare vor ocupa rolul principal. Compoziții veritabile precum „Confutatis” de Wolfgang Amadeus Mozart, „Dansul Cavalerilor” de Sergei Prokofiev sau „Simfonia nr. 7” de Ludwig van Beethoven sunt doar câteva dintre momentele artistice care vor completa atmosfera unor seri de neuitat.

David Garrett este cel mai rapid violonist din lume, înregistrat în Guinness World Records pentru interpretarea "Flight of the Bumblebee" de Nikolai Rimski-Korsakov în 66,56 secunde, iar mai târziu în 65,26 secunde. În concertele crossover și de muzică clasică, David Garrett cântă pe două viori extrem de valoroase. Este vorba de vioara „Prince Doria” Guarneri del Gesù (1734), primită de la Gregg Alf și Sota Nakazawa prin Fundația Museo del Violino din Cremona și de vioara “A. Busch” Stradivarius (1716), una dintre vedetele muzicii clasice din întreaga lume.

Este admirat de milioane de fani din întreaga lume, succesul acestuia fiind contorizat, pe scurt, prin milioane de bilete vândute în întreaga lume, peste 4,5 milioane de discuri vândute, 25 de discuri de aur și 17 de platină, distincții obținute în Hong Kong, Singapore, Taiwan, Germania, Austria, Mexic sau Brazilia.

David Garrett are o legătură specială cu România, fiind un mare admirator al marelui muzician și compozitor George Enescu. Talentul violonistului David Garrett a fost șlefuit de profesoara sa, Ida Haendel, una dintre elevele marelui compozitor și muzician George Enescu. Prin intermediul acesteia, David Garrett l-a descoperit pe George Enescu, i-a studiat repertoriul și a inclus în programul concertelor sale și interpretări ale compozițiilor muzicale semnate de George Enescu. Apreciat ca fiind „Un Paganini printre vedetele pop și un Jimi Hendrix printre violoniști”, David Garrett este „Violonistul Diavolului” al epocii noastre, un superstar internațional care estompează orice barieră dintre Mozart și Metallica.