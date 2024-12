Djokovic şi Kyrgios, debut cu dreptul la dublu în turneul de la Brisbane

Foştii rivali au dezvoltat o prietenie strânsă în ultimii doi ani, iar camaraderia lor a fost expusă pe deplin în arena Pat Rafter, plină ochi, în timp ce mulţimea le-a scandat numele şi a creat o atmosferă electrizantă.



Kyrgios, 29 ani, finalist la Wimbledon 2022, revine în circuit după o absenţă de un an şi jumătate, ultima lui partidă având loc în iunie 2023 la Stuttgart. Diverse accidentări, în special la genunchi şi încheietura mâinii, l-au ţinut departe de teren pe unul dintre cei mai mediatizaţi jucători din ATP, atât pentru talentul său, cât şi pentru comportamentul nesportiv.



''Vreau să-i mulţumesc lui Nick pentru că a jucat'', a declarat Djokovic (7 ATP) după meci. ''A spus zilele trecute că ar trebui să fie o plăcere să joc cu el şi este. Mă bucur să împart terenul cu el la revenirea lui. Nu am jucat prea multe meciuri de dublu... în ultimii cinci ani, aşa că orice ar fi spus Nick, îl urmam'', a adăugat sârbul.



''Mă uitam doar la toţi suporterii, la acest stadion frumos. Revenirea mea, această accidentare a fost brutală... Nu ştiu câte veri australiene mi-au mai rămas. Iubesc energia şi sunt atât de fericit să mă întorc aici. Am promis că vom face asta înainte ca el sau eu să ne retragem. Aşa că mă bucur că încă suntem în viaţă (la dublu)'', a spus Kyrgios, care, ca de obicei, a făcut show cu câteva lovituri spectaculoase.



La simplu, sârbul va debuta marţi contra australianului Rinky Hijikata (73 ATP), în timp ce Kyrgios va primi replica francezului Giovanni Mpetshi Perricard.

