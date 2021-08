Începe Festivalul Internaţional George Enescu!. Vor fi interpretate cele mai multe lucrări ale marelui compozitor

Ediţia a 25-a a Festivalului Internaţional "George Enescu" începe sâmbătă la Sala Palatului din Bucureşti, pe lângă marile orchestre străine care vin în Capitală fiind anunţaţi şi foarte mulţi artişti români, iar spectacole dedicate marelui muzician au fost programate în mai multe oraşe din ţară.



Orchestra Filarmonicii 'George Enescu' sub bagheta dirijorului Paavo Jarvi şi cu Sarah Nemţanu - prim violonist al orchestrei va interpreta, în cadrul Galei de Deschidere, Rapsodia nr. 2 de George Enescu. Programul galei de deschidere continuă cu Concertul în Re minor pentru vioară şi orchestră op. 47, de Jean Sibelius - solistă Hilary Hahn, violonista deţinătoare a nu mai puţin de trei premii Grammy, recunoscută pentru virtuozitatea şi interpretările exuberante. Simfonia nr. 2 în Mi Minor op. 27, de Serghei Rahmaninov, va încheia prima seară a festivalului.



În premieră, în programul festivalului vor fi interpretate mai multe lucrări de George Enescu: două lucrări în concertul din 12 septembrie, susţinute de pianistul Cyprien Katsaris & violoncelistul Manuel Fischer-Dieskau; Oratoriul Strigoii în interpretarea Orchestrei Filarmonicii "George Enescu", dirijată de Gabriel Bebeşelea, pe 23 septembrie, la Ateneul Român; Fantezia pentru pian şi orchestră în interpretarea Orchestrei de Stat din Atena, sub bagheta dirijorului Stefanos Tsialis, alături de pianista Saskia Giorgini, câştigătoare a Concursului Mozart din Salzburg în 2016.



Tot în premieră, melomanii vor asculta şi Sonata nr. 3 în la minor pentru pian şi vioară op. 25 "în caracter popular românesc" într-un aranjament pentru orchestră de Frederic Chaslin sau interpretări diferite ale unor lucrări precum: Capriciul Român pentru vioară şi orchestră în interpretarea lui Dmitry Sitkovetsky, cu Orchestra Filarmonică Regală din Londra, dirijată de Vasily Petrenko, precum şi concertul ansamblului francez Les Dissonances, cu David Grimal director artistic şi solist. În acelaşi cadru, Octuorul va fi interpretat în variantă originală în cadrul Proiectului 'Enescu' din 25 septembrie, în timp ce aranjamentul pentru orchestră de coarde va fi interpretat de Orchestra de Cameră din Lausanne, dirijată de Joshua Weilerstein.



În Seria Enescu şi contemporanii, concertele şi recitalurile organizate sub forma unor matinee muzicale de weekend, sâmbăta şi duminica, de la ora 10,30, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă al României, vor fi susţinute de formaţii camerale prestigioase - între care Cvartetul Danel, Cvartetul Fine Arts sau Clara Haskil Trio - şi muzicieni precum violonceliştii Manuel Fischer-Dieskau şi Norbert Anger sau pianista Sina Kloke, care vor evolua în recital.