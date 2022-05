Întâlnirile JTI, la a XXII-a ediție. Compania de dans Jean-Claude Gallotta prezintă My Ladies Rock – ”un spectacol exploziv, senzual și poetic”

Spectacolul va fi prezentat și în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), pe 2 iulie, ora 17:00 și pe 3 iulie, ora 19:00 la sala Eugenio Barba din Sibiu.

Fiul unor emigranți italieni, Jean-Claude Gallotta descoperă dansul la 22 de ani, după absolvirea Beaux-Arts din Grenoble. La finele anilor ’70, în New York, îl întâlnește pe Merce Cunningham și intră în universul dansului post-modern. Când se întoarce la Grenoble, înființează împreună cu Mathilde Altaraz, Groupe Émile Dubois, care devine în 1984 unul dintre primele centre naționale de coregrafie din Franța. Inventează un dans jucăuș și vibrant, cu o construcție bogată, permițând interpreților să-și arate talentul prin improvizație și virtuozitatea prin calitatea execuției.

Jean-Claude Gallotta a creat peste 80 de coregrafii, prezentate publicului iubitor de dans de pe toate continentele. De asemenea, o oferit unele dintre piesele sale principalelor balete naționale din Franța, precum Opéra de Paris, Opéra de Lyon și Opéra de Bordeaux. Pe parcursul anilor, și-a îmbogățit repertoriul combinând dansul cu literatura, muzica sau filmul.

Compania Jean-Claude Gallotta este asociată a Maison de la Culture Grenoble și, de asemenea, a început un parteneriat cu Théâtre du Rond Point din Paris.

„Pentru My Ladies Rock, am ales piesele pe care le ascultam când eram adolescent (...)”, spune coregraful într-un interviu pentru Quest-France. „Atunci când scriu, am impresia că fac o muncă de autor. Ca un omagiu pentru Merce Cunningham, muncesc în liniște: am melodiile în minte, dar îmi imaginez în primul rând coregrafia, dramaturgia dansului. Apoi, văd dacă muzica se potrivește cu mișcarea. (...). Nu sunt împotriva muzicii, dar vreau să păstrez o anumită libertate față de muzică”, explică Jean-Claude Gallotta, potrivit aceleiași surse.

„Nu te plictisești nicio secundă”, scrie Web Theatre despre „My Ladies Rock”, iar pentru Le Figaro Magazine spectacolul este „inedit și încântător”. Publik’ Art scrie despre un dans „exploziv, senzual și poetic”, iar Sud Ouest despre „un spectacol eveniment, care trebuie descoperit”. Dansatorii sunt „în mod evident fericiți să se miște pe această muzică, eliberând o vitalitate care e în perfectă armonie cu interpreții melodiilor. Trec scena prin foc și sabie. (...) Un spectacol generos, care demonstrează cum inteligența și amuzamentul pot merge mână în mână” (Ballet 2000).

Pentru spectacolul din București, biletele se găsesc la Casa de bilete a Teatrului Național București și online în reţelele Eventim, Entertix și MyStage.

Pentru spectacolele de la Sibiu, biletele se pot procura online în rețeua Entertix.

Inaugurate în anul 2000 de celebra companie de balet Bejart Ballet Lausanne, Întâlnirile JTI au fost dedicate îndeosebi dansului, găzduind coregrafi și trupe celebre, printre care Nacho Duato și Compania Nacional De Danza, Joaquin Cortes, Alvin Ailey American Dance Theater, Tango Pasion, Les Ballets de Monte-Carlo, Sylvie Guillem și Russell Maliphant, Gigi Căciuleanu și Baletul Național din Chile, Alonzo King Lines Ballet, Vortice Dance Company, Maria Pagés și Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan Company, Mats Ek, Ana Laguna, Susanne Linke și Dominique Mercy, în 2017 „Noism”, cea mai importantă companie de dans contemporan din Japonia, în 2018 compania de dans „Martha Graham”, iar în 2019 compania IT Dansa, din cadrul Institutului de Teatru din Barcelona. Întâlnirile JTI din 2020 și 2021 au fost amânate din cauza pandemiei desfășurându-se cu un decalaj de un an. Ultima ediție i-a avut ca invitați pe Wynton Marsalis, cel mai mare trompetist contemporan și Jazz at Lincoln Center Orchestra.

Întâlnirile JTI ediția 2021, cu Jean-Claude Gallotta, sunt organizate ca de obicei de Fundația Art Production, beneficiind de consilierea artistică a Silviei Ghiață.

Fiți alături de noi la cea de-a XXII-a ediție a Întâlnirilor JTI!

Credit foto: Guy Delahaye