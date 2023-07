Inteligența artificială schimbă piese consacrate. Vocea lui Freddy Mercury cântă melodia „My Heart Will Go On”

Aceasta se află în repertoriul solistei canadiene Celine Dion. Un utilizator a reușit să-i folosească vocea pentru a cânta melodia din Titanic.

Cântărețul și compozitorul britanic Freddie Mercury a fost solist și pianist al trupei rock Queen, și una dintre cele mai mari voci din istoria acestui gen muzical. Calitățile sale vocale au fost remarcabile, acoperind patru octave. A compus hituri internaționale, precum Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Killer Queen.

A avut o personalitate puternică și nonconformistă. A fost diagnosticat cu SIDA în 1987 dar și-a continuat cariera artistică și apărut postum pe ultimul album al formației, Made in Heaven (1995). S-a stins din viață în 1991, la vârsta de 45 de ani.

În 1992, pe Stadionul Wembley a avut loc un concert în omagiu, în beneficiul conștientizării efectelor SIDA. Cariera lui cu Queen a fost dramatizată în filmul biografic Bohemian Rhapsody, din 2018.

În anul 2001 a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame. Songwriters Hall of Fame în 2003 și UK Music Hall of Fame în 2004.

În 1990, el și ceilalți membri Queen au primit Brit Award for Outstanding Contribution to British Music, iar la un an după moartea sa, Freddy Mercury a fost premiat solo cu același titlu. În 2005, Queen a primit premiul Ivor Novello pentru colecția de cântece excepționale de la Academia Britanică a Scriitorilor, Compozitorilor și Autorilor. În 2002, el a fost votat numărul 58 în sondajul BBC privind cei mai importanți 100 de britanici din istorie, scrie dcnews.ro.

Freddy Mercury