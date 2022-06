Justin Bieber îşi amână toate concertele programate

Un mesaj publicat pe contul de Instagram al acestui turneu precizează că artistul este totuşi "optimist" şi că primeşte "cele mai bune îngrijiri posibile", aşteptând cu nerăbdare să îşi reia seria de concerte în ultima parte a verii din 2022.



Sindromul Ramsay Hunt (RHS) este cauzat de o reactivare virală şi reprezintă una dintre cele 60 de cauze cunoscute care provoacă paralizie facială.



Vestea despre amânarea acestor concerte a fost dezvăluită la scurt timp după ce soţia artistului, Hailey Bieber, a declarat că soţul ei "se simte mai bine cu fiecare zi care trece", potrivit unui anunţ făcut în emisiunea de televiziune "Good Morning America".



Starul pop, în vârstă de 27 de ani, a declarat săptămâna trecută că face exerciţii pentru a-şi recupera capacitatea motorie a muşchilor săi faciali, însă va avea nevoie de o perioadă mai lungă pentru a se recupera complet.



Sindromul Ramsay Hunt (cunoscut şi sub numele de "Herpes zoster oticus") este o infecţie cu virusul varicelozosterian din familia virusurilor herpetice şi afectează nervul facial. Sindromul Ramsay Hunt este de obicei asociat cu o erupţie roşiatică şi cu vezicule ce apar în interiorul sau în jurul urechii şi a timpanului şi, uneori, pe cerul gurii sau pe limbă. Simptomele sunt cauzate de reactivarea virusului herpes zoster care a provocat anterior varicelă la pacienţii cu RHS. În plus faţă de zona zoster, sindromul Ramsay Hunt poate provoca paralizie facială şi pierderea auzului în urechea afectată.



Etapa nord-americană a turneului lui Justin Bieber trebuia să includă două concerte la Madison Square Garden, printre altele, şi urma să se încheie pe 3 iulie cu un concert la Los Angeles. Turneul mondial al starului pop include şi o serie de concerte în Europa şi Africa de Sud, înainte de a ajunge în Australia şi Noua Zeelandă la sfârşitul acestui an.