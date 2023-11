„Lăsați-mă să cânt”, concert aniversar la Chișinău, dedicat lui Ciprian Porumbescu și Constantin Silvestri

Evenimentul intitulat „Lăsați-mă să cânt‟ este organizat în parteneriat cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.

Concertul cameral va cuprinde lucrări ale compozitorilor aniversați Ciprian Porumbescu și Constantin Silvestri, alături de compoziții semnate de George Enescu, Hector Berlioz și Claude Debussy. Lucrările vor fi interpretate de Gabriela Iștoc Sârbu (soprană), Maria Bîldea (harpă) și Iosef Ion Prunner (pian). În cadrul concertului cameral va fi prezentată expoziția video „Constantin Silvestri în conștiința contemporanilor săi” curatoriată de istoricul Cristina Enășescu. Designul grafic al expoziției este semnat de Marcel Pomian.

Evenimentul de la Sala cu Orgă din Chișinău va debuta cu lansarea volumului „Constantin Silvestri în cronici și interviuri 1930-1959”, semnat de istoricul Cristina Enășescu și apărut în anul 2021 la Editura Institutului Cultural Român. La lansare vor participa doamna Svetlana Bivol, director general al Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău, muzicolog, și Iosef Ion Prunner, directorul și dirijorul corului Filarmonicii „George Enescu” din București, pianist și președintele Fundației Silvestri. Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile.

Maria Bîldea, harpă, a absolvit în 1986 studiile Universității Naționale de Muzică București fiind angajată ca primă harpistă la filarmonica din Ploiești. În 1988 a fost invitată să se alăture Orchestrei de Stat din Thessaloniki unde a ocupat postul de primă harpistă până în 1990. La Thessaloniki Maria Bîldea a înființat prima clasă de harpă a Conservatorului ca în 1990 se o înființeze și pe cea a Conservatorului din Atena.

Din 1993, a cântat ca primă harpistă cu Orchestra Simfonică Națională a Radioului și Televiziunii Elene. Maria Bîldea a concertat ca solistă cu dirijori importanți precum Sir Neville Mariner, Michel Plasson, Vangelis, etc. A colaborat de nenumărate ori cu Vanghelis printre altele pentru Oliver Stone’s Alexander și pentru Mythodea. În prezent este solistă a orchestrei Radio din București.

Gabriela Iștoc, soprană, a absolvit studiile Universității Naționale de Muzică București la clasa prof. univ. dr. Silvia Voinea. A urmat cursurile Academiei Internaționale de Vară a Universității de Muzică și Arte din Viena. S-a perfecționat la Royal Academy of Music din Dublin la clasa prof.dr. Veronica Dunne, fiind și membră a Campaniei Teatrului de Operă – „Young Artists Programme”, în Italia la „Laboratorio Internazionale” din Moltalto; în Anglia, în cadrul Festivalului de Operă Glyndebourne – Essex și la National Opera Studio din Londra etc. Cu un palmares deosebit de bogat (repertoriul său cuprinde rolurile Adina („L’elisir d’amore”), Serpina („La Serva Padrona”), Fiordiligi („Così fan tutte”), Barbarina („Le nozze di Figaro”), Gilda („Rigoletto”), Ludovina („The Yellow Sofa), Lucy Brown („Die Dreigroschenoper”), Violetta („Traviata”), Antigone („Oedip”) etc. Gabriela Iștoc a susținut numeroase concerte și spectacole în țară și în străinătate.

Iosef Ion Prunner, pianist, dirijor de orchestră și de cor, a colaborat cu dirijorii: Daniel Barenboim, Zubin Mehta, Kirill Petrenko, Jarvi Paavi, Sir Neville Marriner, Lothar Zagrosek, Lawrence Foster, Vladimir Jurowski, Marc Minkovski, Michael Plason, Tugan Sokhiev, Sergiu Comissiona, etc. Are în palmares o bogată activitate solistică și de muzică de cameră, aprox. 2000 de concerte, fiind angajat în primii ani de carieră muzicală ca pianist de muzică de cameră la Filarmonica „George Enescu”. A susținut ca pianist-concertist concerte în România dar și în Rusia, statele fostei U.R.S.S., Cehia, Germania, Ungaria, Grecia, Japonia, etc. În prezent este directorul și dirijorul Corului Filarmonicii George Enescu, înființat în urmă cu peste 60 de ani de Constantin Silvestri. Iosef Ion Prunner este de 27 de ani dirijorul principal al Orchestrei Medicilor „Ermil Nichifor” din București și este președintele Fundației Constantin Silvestri în calitate de urmaș direct al dirijorului și compozitorului Constantin Silvestri.

Cristina Enășescu, istoric și istoric de artă, este din 2018 director de programe și curator al Fundației Silvestri. În această calitate a pregătit toate proiectele pe care Fundația Silvestri le-a organizat din anul 2018 până în prezent. De asemenea a realizat conceptul pentru toate expozițiile aferente evenimentelor realizate de Fundația Silvestri. Conceptul și derularea expozițiilor le apropie de un film documentar, în felul acesta subiectul fiind mai ușor de receptat de către publicul, obligat de derularea video să urmărească activ imaginile și informațile care le însoșesc. Expozițiile sunt bazate pe un material biografic bogat și inedit ca urmare a documentării minuțioase pe care ca istoric Cristina Enășescu o face în Biblioteca Central Universitară din București și la Biblioteca de Stat din Berlin. De asemenea, în unele expoziții se regăsesc documente rare aflate în arhiva Fundației Silvestri asupra cărora fundația deținând toate drepturile de folosință.

