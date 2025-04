Mari voci feminine ale lumii, pe scena Festivalului Enescu

Concertele vor avea loc în perioada 24 august – 21 septembrie 2025, la Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Sala Auditorium a MNAR, MINA - Museum of Immersive New Art și Teatrul Odeon, iar programele cuprind atât lucrări celebre din literatura simfonică cât și creații contemporane.

Cu o originalitate timbrală inconfundabilă și o forță expresivă impresionantă, celebrele soprane și mezzosoprane prezente la actuala ediție a Festivalului Enescu vor oferi publicului interpretări de referință ale unor repertorii în care și-au demonstrat măiestria: de la finețea catifelată și rafinamentul necesar muzicii baroce până la puterea vibrantă a vocilor dramatice, fiecare epocă creatoare își va găsi autenticitatea în glasurile acestor mari artiste.

Marea soprană Asmik Grigorian va fi prezentă pe scena Ateneului Român duminică, 31 august 2025, de la ora 22:30, cu un recital ce cuprinde lucrări de Piotr Ilici Ceaikovski, Serghei Rahmaninov, George Enescu și Maurice Ravel, fiind acompaniată de pianistul Lukas Geniušas.

Asmik Grigorian s-a impus prin vocea sa captivantă, fiind aplaudată pentru intensitatea interpretărilor și capacitatea de a da viață personajelor complexe. Cu o tehnică vocală impecabilă și o prezență scenică electrizantă, Asmik Grigorian este considerată una dintre cele mai importante soprane ale momentului. Interpretările sale intense și profunde o transformă într-un nume de referință pe marile scene lirice ale lumii, fiind apreciată de critici și public deopotrivă.

Talentul său excepțional a fost răsplătit prin numeroase premii, printre care Golden Stage Cross, în Lituania, „Cea mai bună solistă vocală” (2019) și „Premiul special al juriului” (2024) – la Premiile Teatrului muzical austriac, „Interpreta de operă a anului” (2022) – acordat de Asociația Ópera XXI, „Cântăreața anului” (2023) – la Premiile Opus Klassik etc.

Cariera ei internațională a luat avânt odată cu succesul răsunător în rolul titular din Madama Butterfly la Opera Regală Suedeză, de unde a continuat să cucerească marile scene ale lumii. Unul dintre cele mai apreciate roluri ale sale este Salome, din opera omonimă de Richard Strauss, pe care l-a interpretat la Festivalul de la Salzburg, moment descris de Financial Times drept „o interpretare de referință, care le eclipsează pe toate cele de până acum”. Portofoliul său include și interpretări memorabile în roluri precum Rusalka la Opera Regală, Jenufa la Opera de Stat din Viena și Tatiana din „Evgheni Onegin” pe scena La Scala.

Asmik Grigorian este o prezență constantă la Opera de Stat din Viena, unde a strălucit în Manon Lescaut, Turandot și Nedda.

Activitatea sa discografică cuprinde albume lansate la Alpha Classics, printre care Dissonance – un omagiu adus romanțelor lui Rahmaninov – și înregistrări ale unor capodopere de Șostakovici și Strauss.

Sonya Yoncheva este una dintre cele mai apreciate soprane ale generației sale, câștigătoare a premiului Opus Klassik 2021 pentru „Cântăreața anului” și va susține un concert în cadrul Seriei de Concerte de la Ateneu, fiind acompaniată de Orchestra Națională Radio - duminică, 21 septembrie 2025, de la ora 16:30, în ultima zi a festivalului.

Născută în Plovdiv, Bulgaria, a studiat pian și canto la Conservatorul din Geneva, iar ulterior a câștigat competiții prestigioase, inclusiv Operalia (2010), și a primit distincții importante, printre care Officière de l’Ordre des Arts et des Lettres (2024) din partea guvernului francez.

Sonya Yoncheva a evoluat pe cele mai mari scene ale lumii, inclusiv la Metropolitan Opera, Royal Opera House, Teatro alla Scala, Opera de Stat Bavareză, Opera de Stat din Viena și Opéra de Paris, iar repertoriul său include opere baroce, dar și lucrări de Bellini, Cherubini, Giordano, Mascagni, Puccini, Ceaikovski și Verdi.

În stagiunea 2024/25, Yoncheva susține recitaluri la São Paulo și, Viena și interpretează roluri de referință: Dido („Dido and Aeneas”), Ciò-Ciò-San („Madama Butterfly”), Tosca, Iolanta și Maddalena („Andrea Chénier”). De asemenea, revine la Metropolitan Opera pentru un debut important în rolul Lisa din „The Queen of Spades”.

De-a lungul carierei, Yoncheva a avut interpretări legendare în Tosca, Norma, Medeea, Fedora, La Traviata, Iolanta și La Bohème, fiind aclamată pe marile scene internaționale. Soprana a colaborat cu artiști faimoși, precum Sting sau Elvis Costello, și a înregistrat albume de succes sub egida Sony Classical.

Celebra soprană Kristine Opolais, recunoscută pentru tonul său strălucitor și intensitatea dramatică, va interpreta rolul principal din opera în concert Lady Macbeth din Mțensk op. 29 de Dmitri Șostakovici duminică, 14 septembrie 2025, de la ora 19:00, la Sala Palatului, alături de Orchestra Națională Radio și Corul Academic Radio, sub bagheta dirijorului Giancarlo Guerrero. Alături de Kristine Opolais vor evolua și basul Andreas Bauer Kanabas (în rolul Boris Izmailov), tenorul Vincent Wolfsteiner (Zinoviy Izmailov), tenorul Pavel Černoch (Serghei) și mezzosopranele Maria Barakova (Sonietka) și Michelle Trainor (Aksinia).

Kristine Opolais a evoluat pe marile scene ale lumii, printre care Metropolitan Opera, Opera de Stat din Viena, Opera de Stat Bavareză, Royal Opera House, și a colaborat cu renumiți dirijori internaționali: Daniel Barenboim, Sir Antonio Pappano, Sir Simon Rattle etc.

În stagiunea 2024-2025, Opolais a debutat la Oper Leipzig, în rolul Katerinei Izmailova din „Lady Macbeth din Mțensk” op. 29 de Dmitri Șostakovici și va reveni la rolul care a făcut-o celebră, Cio-Cio-San din „Madama Butterfly”, la Opera din Tenerife și Opera din Sofia.

Kristine Opolais este apreciată pentru interpretările sale remarcabile la Metropolitan Opera, unde a debutat în roluri celebre, precum Madama Butterfly și La Bohème. La Royal Opera House este considerată una dintre cele mai importante soprane Puccini ale momentului și interpretează roluri precum Tosca, Manon Lescaut și Madama Butterfly. De asemenea, are o relație deosebită cu Opera de Stat Bavareză, unde a debutat în 2010 cu rolul Rusalka și a continuat să joace roluri importante în producțiile de operă.

Opolais a participat la festivaluri de renume, precum Salzburg Festival și BBC Proms, și a cântat alături de orchestre celebre, inclusiv Orchestra Filarmonicii din Berlin și Orchestra Leipzig Gewandhaus. Opolais este cunoscută și pentru discografia sa, inclusiv pentru DVD-ul „Tosca”, interpretat sub bagheta marelui dirijor Sir Simon Rattle.

Renumita mezzosoprană Magdalena Kožená va urca pe scena Sălii Palatului sâmbătă, 30 august 2025, de la ora 19:30, alături de Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia. Artista va interpreta, sub bagheta dirijorului Daniel Harding, Cântecele populare de Luciano Berio, iar programul serii va fi întregit de lucrarea simfonică Marea L. 109 de Claude Debussy și Sinfonia de Luciano Berio, cu participarea ansamblului vocal britanic London Voices.

Cunoscută pentru versatilitatea sa artistică, Magdalena Kožená a studiat canto și pianul la Conservatorul din Brno și la Academia de Arte din Bratislava. A semnat un contract exclusiv cu Deutsche Grammophon în 1999 și a primit numeroase premii, printre care Gramophone’s Solo Vocal Award, Artist of the Year, Echo Klassik, Record Academy Prize Tokyo și Diapason d’Or. În 2003, guvernul francez i-a acordat titlul de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres pentru contribuția sa la muzica franceză.

Din 2017, a colaborat cu casa de discuri Pentatone și a lansat șase albume premiate. A lucrat cu dirijori de renume, printre care Claudio Abbado, Pierre Boulez, Gustavo Dudamel, Bernard Haitink, Mariss Jansons, Sir Charles Mackerras, Sir Roger Norrington și a susținut recitaluri alături de pianiști celebri, precum Daniel Barenboim, Malcolm Martineau, András Schiff și Mitsuko Uchida.

De-a lungul carierei, Magdalena Kožená a aprofundat interpretarea muzicii istorice prin colaborări cu ansambluri de instrumente de epocă, cum ar fi Venice Baroque Orchestra, Orchestra of the Age of Enlightenment, Il Giardino Armonico și Le Concert d’Astrée și a cântat ca solistă cu Filarmonicile din Berlin, Viena și Cehia, Chamber Orchestra of Europe, dar și cu orchestrele din Cleveland, Philadelphia și cu Royal Concertgebouw.

În stagiunea 2024-2025, a revenit la Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Bavareze și la Filarmonica Cehă, sub bagheta lui Giovanni Antonini. A interpretat din nou Seven Deadly Sins de Kurt Weill cu Sir Simon Rattle și a participat la un turneu alături de La Cetra Barockensemble și Andrea Marcon, cu un program dedicat rolului Alcina, ajungând la Zürich, Bratislava și Concertgebouw Bruges. Kožená colaborează cu Kammerakademie Potsdam, Hamburg Symphoniker, Mozarteumorchester Salzburg, Philharmonie Zuidnederland și Georgisches Kammerorchester Ingolstadt și va încheia stagiunea în rolul Donna Elvira din „Don Giovanni”, la Festival d’Aix-en-Provence.

Julia Lezhneva, celebra soprană specializată în muzică barocă, va susține un recital de excepție sâmbătă, 20 septembrie 2025, de la ora 22:30, pe scena Ateneului Român, în cadrul Seriei de Concerte de la Miezul Nopții. Artista va fi acompaniată de Luca Pianca la lăută, iar programul serii, prezentat sub titlul The Golden Age, va cuprinde arii, madrigale și cântece pentru lăută și voce, scrise de compozitorii italieni Giulio Caccini, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi și Giovanni Paisiello.

Cu o tehnică vocală excepțională și o mare sensibilitatea interpretativă, Julia Lezhneva este una dintre cele mai bune soprane ale lumii specializată în repertoriul baroc. Cariera sa a luat amploare în 2010, când a impresionat la Classical Brit Awards din Londra. De atunci, a cântat alături de orchestre și dirijori renumiți, debutând cu succes la Berliner Philharmoniker, Musikverein Viena și La Scala din Milano.

A participat la festivaluri de prestigiu, precum Salzburg Festival și Lucerne Festival, fiind invitată frecvent de Gewandhausorchester Leipzig și Orchestra Radiodifuziunii Bavareze. În operă, a interpretat roluri din Alcina, Agrippina, Don Giovanni și Nunta lui Figaro.

Sarah Aristidou va fi prezentă pe scena Festivalului Internațional George Enescu marți, 2 septembrie 2025, de la ora 17:00, împreună cu ansamblul Les Siècles și va interpreta, sub bagheta dirijorului Franck Ollu, Improvizații I și II pe versuri de Stéphane Mallarmé de Pierre Boulez și Trei poeme pe versuri de Stéphane Mallarmé (aranjament de Heinz Holliger) de Claude Debussy. Programul aniversar mai cuprinde și Pavana pentru o infantă defunctă M. 19 de Maurice Ravel și Suita nr. 1 în do major pentru orchestră op. 9 de George Enescu.

Soprana franceză Sarah Aristidou este una dintre cele mai inovatoare artiste ale generației sale, fiind prima cântăreață distinsă cu Premiul Belmont pentru Muzică Contemporană, iar albumul său solo, Enigma, a fost premiat cu Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

A impresionat publicul în rolul Venus/Gepopo în producțiile “Le Grand Macabre” de Ligeti, marcând debuturi la Opera de Stat din Viena și Opera de Stat Bavareză. A interpretat rolul Zerbinetta (Ariadne auf Naxos) la Opera de Stat din Viena, Opera de Stat din Berlin, Opera din Frankfurt și Semperoper din Dresda. A fost deosebit de apreciată pentru rolurile Shoko („Pușca de vânătoare” de Thomas Larcher) și Hanako („Hanjo” de Toshio Hosokawa) la Opera de Stat Bavareză.

În stagiunea acesata debutează la Opera din Zürich în premiera mondială a operei „Das Grosse Feuer” de Beat Furrer și colaborează cu The Cleveland Orchestra pentru „La Voix Humaine” de Poulenc. Programul artistei include și recitaluri la BOZAR, interpretări alături de Ensemble Intercontemporain la Philharmonie de Paris și concerte cu Orchestre de Paris, Bergen Philharmonic Orchestra și Orquestra Simfònica de Barcelona.

Albumul său AETHER (2021) a fost nominalizat la BBC Music Magazine Award; discografia sa include și The Living Mountain de Thomas Larcher, S’Agapo cu Kaan Bulak și Seme de Max Cooper, prezentat la Salzburg Easter Festival, în 2024.

Considerată una dintre cele mai talentate actrițe lirice, binecunoscuta soprană Jennifer Holloway va interpreta rolul Salomeea din opera în concert Salomè op. 54 de Richard Strauss, alături de Orchestra Simfonică WDR din Köln, sub bagheta reputatului dirijor Cristian Măcelaru, luni, 1 septembrie 2025, de la ora 20:00, la Sala Palatului. Din distribuția operei mai fac parte: baritonul Iain Paterson (în rolul Ioan), mezzosoprana Tanja Ariane Baumgartner (Herodiada), tenorii Gerhard Siegel (Irod) și Oleksiy Palchykov (Narraboth).

Jennifer Holloway captivează publicul prin vocea puternică și expresivitatea dramatică. A debutat în rolul Salomeea la Dutch National Opera și Opera de Stat din Viena în 2021-22, interpretand și rolurile Chrysothemis (Elektra) și Elisabeth (Tannhäuser) la Opera de Stat din Hamburg și a colaborat cu Palazzetto Bru Zane pentru redescoperirea operei Hulda de César Franck.

Din 2016, s-a axat pe repertoriul german și francez, interpretând roluri precum Salomee (Dresda, Bilbao, Leipzig), Sieglinde (Hamburg, Viena, Augsburg) și Greta Graumann (Der Ferne Klang). A impresionat și ca Octavian (Teatro Colón), Der Komponist (Metropolitan Opera), Donna Elvira (COC Toronto), Adalgisa (English National Opera) și Fulvia (Ezio).

Holloway și-a început cariera ca mezzosoprană lirică și “trouser roles” la Metropolitan Opera, English National Opera, Glyndebourne Festival și Santa Fe Opera. A colaborat cu dirijori renumiți, printre care Gustavo Dudamel și Leonard Slatkin. Absolventă a Manhattan School of Music, s-a format în programe de tineret la Opera Theatre of St. Louis, Santa Fe Opera și Pittsburgh Opera, consolidându-și reputația ca una dintre cele mai talentate actrițe lirice.

