Muzică clasică, teatru muzical, jazz și muzică balcanică la STREET MUSIC FESTIVAL

Ediția a IV-a a proiectului ”Street Music Festival”se va desfășura anul acesta în Piața Huet din Sibiu, în 7 și 8 august. Evenimentul propune publicului - în premieră - concerte de muzică clasică, jazz, teatru muzical dar și muzică balcanică.

Ca în fiecare an, în deschiderea festivalului, copiii vor avea parte de un spectacol muzical pus în scenă de „Learn with Music Sibiu”, prin intermediul căruia aceștia vor cânta și vor afla cum funcționeză diferite instrumente de percuție.

O premieră pentru Street Music Festival dar și pentru Sibiu o reprezintă proiectul muzical pregătit de formația Balkan Silk Road. Este vorba despre o simbioză inedită care imbină melodicitatea folclorului balcanic cu sonorități inspirate din muzica de jazz și rock, respectând ritmicitatea și dinamica specifică dansurilor populare balcanice. Concertul este programat sâmbătă, 7 august de la ora 21.

Prima seară a festivalului se va termina cu un teatru muzical: “Povestea Soldatului” ,o lucrare inedită, compusă de Igor Stravinsky în anul 1919. La mai bine de 100 de ani distanță, la Sibiu povestea va fi interpretată muzical de Raluca Stratulat (vioară),Ciprian Dancu (clarinet), Mihai Murariu (pian) și actorul Florin Coșuleț.

Duminică, 8 august, publicul este invitat la ora 20, la un concert de muzică clasică, Marius Ungureanu&Friends”. Structurat pe piese muzicale camerale semnate de W.A.Mozart, J.S.Bach, M.Bruch și B.Bartok, eveimentul îl are ca oaspete pe violistul sibian Marius Ungureanu, artist care în prezent activează în Danemarca.

Ediția a IV-a a proiectului ”Street Music Festival” se va încheia cu un alt invitat de seamă:Sibiu Jazz Quintet, una dintre cele mai efervescente și ritmate trupe de jazz autohtone.Formația prezintă un program inedit,bazat pe creații proprii dar și lucrări reprezentative ale noului val muzical internațional de jazz. Concertul este programat la ora 21.

”Suntem nerăbdători să revenim în fața publicului cu o nouă ediție Street Music Festival. După ce în 2020, din cauza situației epidemiologice, am fost nevoiți să amânăm proiectul, anul acesta revenim cu forțe proaspete, cu idei noi pe care le-am implementat și care vor fi – cu siguranță – pe placul publicului. Am diversificat spectrul muzical oferit și, iată, avem în premieră formația Balkan Silk Road plus un spectacol de teatru muzical. Totul se va desfășura și într-un spațiu nou – Piața Huet–un spațiu cu un aer boem, pe care am considerat-o ca fiind cea mai potrivită pentru această ediție” a declarat Ciprian Dancu, președintele Asociației Music-ON.