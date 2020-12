Opera Națională Română din Cluj-Napoca vine Acasă de Crăciun, într-un concert online în Premieră, joi, 24 decembrie

În noaptea de Ajun, Cerul și Pământul în cântec răsună – un cântec ce ne reunește pe toți, într-o bucurie universală. Iar asemeni fiecărui an, colindul nostru sosește pentru a vă vesti cea mai frumoasă dintre sărbători, a cărei lumină străbate timpul și spațiul.

„Acasă de Crăciun”, Concertul oferit în premieră anul acesta de Opera Națională Română din Cluj-Napoca, joi, 24 decembrie 2020, de la ora 19:00, pe site-ul Operei, în așteptarea Sărbătorilor de iarnă, are menirea de a emana magia și emoția acestei perioade, aducându-ne mai aproape unii de alții, indiferent de distanțele fizice. Programul artistic cu iz de sărbătoare este interpretat cu măiestrie de mezzosoprana Iulia Merca, tenorii Cristian Mogoșan, Hector Lopez, baritonul Florin Estefan, acompaniați de artiști instrumentiști ce completează strălucirea lirică, sub bagheta Maestrului David Crescenzi.

Asemeni distribuției, repertoriul este la rândul său internațional, reunind colinde tradiționale românești, cântări și cântece universale de Crăciun, sub pulsul aceleași emoții: Ce-ați văzut, păstori?, Little town of Bethleem, Breathe of Heaven, Ave verum, El Nacimiento, Mary, Did You Know?, Benedictus și Have yourself a merry little Christmas – sunt doar câteva dintre acordurile festive care ne vor încânta virtual, în acest Ajun.

Ineditul concertului-premieră este dat și de locația care îl găzduiește: Biserica Reformată nr. XI din Cluj-Napoca, unică în țară prin arhitectura sa organică, ce îmbină cu originalitate lemnul, piatra și sticla, promovând armonia dintre om și natură.

„Cu strălucirea Stelei Sfinte în suflete, vă urăm tuturor Sărbători luminate și fericite!, cu speranța unei revederi curânde în sala noastră de spectacole!”, urează spectatorilor Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Acasă de Crăciun

Joi, 24 decembrie 2020, ora 19:00, pe site-ul Operei Naționale Române din Cluj-Napoca



Dirijor: David Crescenzi

Regia și scenografia: Magdy Hawash

Light design: Liviu Pop

Sound design: Flavius Ibănișteanu



Iulia Merca – mezzosoprană

Cristian Mogoșan – tenor

Hector Lopez – tenor

Florin Estefan – bariton



Orchestra:

Vioara 1: Rares Muntiu, Vlad Baciu, Diana Man, Dora Buia

Vioara 2: Sonia Vulturar, Adina Clim, Diana Marc, Valentin Bodea

Viola: Cristian Suărășan, Costea Ovidiu, Radu Barbul

Violoncel: Vlad Rațiu, Diana Știr

Contrabas: Raul Lenart

Pian: Ovidiu Lup

Sintetizator: Onișor Rodilă

Percuție: Dorin Pop

Transmisia va fi oferită în regim gratuit. Audiție plăcută!