Pianistul și compozitorul de jazz Sorin Zlat la Blue Note Jazz Festival din New York

Recitalul, susținut împreună cu un trio american format din Ashley Pezzotti (voce), Gianluca Renzi (contrabas) și Colin Stranahan (tobe), va cuprinde compoziții din cele mai recente albume ale sale, cum sunt The Land of Dreams și Endurance, dar și piese foarte noi, care vor constitui materialul unui album aflat în pregătire.

Proiect important al EUNIC New York de mai mulți ani, secțiunea European Sounds Series organizată în cadrul exclusivistului Blue Note Jazz Festival a adus peste Ocean, la edițiile anterioare, muzicieni europeni cu totul remarcabili. Anul acesta, România participă alături de instrumentiști și trupe din Elveția, Estonia, Spania, Franța, Polonia, Austria, Slovacia, Cehia, Finlanda, Lituania și Germania.

Prezența cvartetului condus de Sorin Zlat la Blue Note Jazz Festival este organizată de Institutul Cultural Român din New York, sub egida EUNIC New York și a Delegației Uniunii Europene la ONU.

Blue Note Jazz Festival are o istorie de peste un deceniu și, în timp, a devenit unul dintre reperele culturale new-yorkeze. În fiecare an, în lunile iunie și iulie, clubul din Greenwich Village îi prezintă pe unii dintre cei mai reunumiți și valoroși muzicieni de jazz din America și din lume, atât în celebrul club cu același nume, cât pe alte scene de prestigiu și vizibilitate ale orașului precum Sony Hall, SummerStage din Central Park, The Town Hall și Washington Square Park.

SORIN ZLAT

Sorin Zlat - pianist, clarinetist, Yamaha jazz artist și compozitor, deținătorul a numeroase premii naționale și internaționale, este unul dintre cei mai reprezentativi pianiști de jazz ai noii generații de artiști români, a primit în ultimii ani distincții precum Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Jacksonville, Florida (2015), Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Monaco (2013), Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz de la Vilnius (2016), Titlul de Yamaha Jazz Artist Worldwide (2020).

Invitat la numeroase festivaluri, Sorin Zlat a concertat pe aceeași scenă cu Chick Corea, Chucho Valdez, Joey Alexander, Wynton Marsallis, Brandford Marsallis, Lee Ritenour, Gregory Porter, Howard Levy & The Fleckstones, Kamasy Washington și mulți alții. Datorită meritelor sale, Sorin Zlat a fost distins cu premii precum: Muzicianul Anului din partea Galei de Jazz pentru anii 2014, 2015, 2016 și 2019, Premiul pentru Jazz din partea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (2015), titlul de Cetățean de Onoare al orașului Bacău, Premiul Institutului Cultural Român pentru concertele susținute în afara României.

În prezent, Zlat are o bogată activitate concertistică în Europa, SUA și Asia cu apariții ce includ prestații în cluburi celebre precum Birdland și Smalls din New York, Music Village și Jazz Station din Bruxelles, Vortex, Pizza Express, Ronnie Scott’s Jazz Club din Londra, Kings Place, Clubul Nardis din Istanbul, Clubul Jazz Cafe din Montreux, Clubul B-flat din Berlin și cu participări la festivaluri internaționale și naționale printre care se numără: Montreux Jazz Festival, Jacksonville Jazz festival, Izmir Jazz festival, Bruxelles Jazz Festival, Pera Fest Istanbul, Getxo International Jazz Festival din Spania, Monaco Jazz Festival, Seoul Jazz Festival, Berlin Jazz Fest, London Jazz Festival, Bucharest Jazz Festival, Sibiu Jazz Festival, Ploiești Jazz Festival, Timisoara Jazz Festival etc.

Sorin Zlat a colaborat cu muzicieni cum sunt Howard Levy, Ashley Pezzotti, Woody Witt, Rick Margitza, Gianni Gagliardi, Riley Stone Lonergan, Gianluca Renzi, David Craig, Daniel Dufour, Dennis Marks, Clyde Connor, Mikele Montolli, Andy Trim, Cătălin Milea, Michael Acker, Iulian Nicolau, Răzvan Cojanu, Laurențiu Ștefan, Alex Man și Luiza Zan.