Pianistul spaniol Josu de Solaun: „Liszt a dat măsura geniului său în concertul pe care îl voi cânta, împreună cu Christian Badea, la Ateneul Român”

„Sunt încântat și onorat să revin ca solist cu minunata Filarmonică Enescu, cu maestrul Badea și la Ateneul Român. Sunt un profund admirator al lui George Enescu și al culturii române, în general, mai ales că am niște legături artistice, profesionale și personale evidente cu România - soția mea este româncă, la fel și copilul meu. Astfel, Filarmonica Enescu ocupă un loc cu totul special în inima mea. De asemenea, cu maestrul Badea am o strânsă conexiune muzicală, aproape telepatică. Christian Badea este un mentor și un artist de calibru, care a crezut mereu în mine, și împreună cu care am cântat des în Spania și în România”, a declarat pianistul spaniol Josu De Solaun.

„Despre Ateneul Român - ce se poate spune? Este una dintre cele mai frumoase și magice săli de concert din lume. Nu pot să uit emoția de la Concursul Internațional George Enescu din 2014, când am câștigat primul loc la secțiunea de pian, alături de aceeași Filarmonică Enescu, într-un moment foarte dificil din viața mea. Concertul nr. 2 de Liszt, pe care îl interpretăm la Filarmonica George Enescu, este o piesă specială, luminoasă, plină de intimitate, lirism și pasiune arzătoare. Liszt a dat măsura întregului său geniu la nivel de orchestrație, partitură pentru pian și arhitectură formală. Sunt foarte emoționat să interpretăm această lucrare pentru publicul din București”, a subliniat Josu De Solaun.

Joi, 19 mai, și vineri, 20 mai 2022

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

ora 19.00, Sala mare a Ateneului Român

Dirijor

CHRISTIAN BADEA

Solist

JOSU DE SOLAUN

Program

Franz Liszt

Concertul nr. 2, în la major, pentru pian şi orchestră, S.125

Antonin Dvorák

Simfonia nr. 9, în mi minor, op. 95, "Din Lumea Nouă"

Prețurile biletelor sunt:

Categoria I: 100 lei

Categoria II: 95 lei

Categoria III: 85 lei

Biletele se pot procura:

- De la Casa de Bilete a Ateneului Român

Program: Marți - Vineri 12:00 - 19:00. Plata doar în numerar.

Telefon: 021.315.68.75

- Online, accesand site-ul www.fge.org.ro - secțiunea „Calendar“. Biletele odată cumpărate nu sunt returnabile decât în condițiile prevăzute de lege.

Accesul în sala Ateneului Român este permis conform legii.

CHRISTIAN BADEA

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice și operei, Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele și în cele mai importante săli și teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artiști de referință ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming. Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic și BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra (Torino), Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony. La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast și variat. În decembrie 2017, Christian Badea a obţinut un succes extraordinar cu „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano la faimosul Teatro Colón din Buenos Aires, fiind invitat să revină în 2019. A dirijat la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) și „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul Internațional George Enescu 2019 din București, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist, iar în ediția din 2021 a Festivalului, a realizat un neuitat program cu lucrări de Enescu, Schumann, Bartok şi Wagner (uvertura operei Tannhäuser), împreună cu Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Ungare.

JOSU DE SOLAUN

Deţinător al Premiului I la Concursul Internaţional „George Enescu”, ediţia a XIII-a, la Concursul Internaţional „José Iturbi”, ediţia a XV-a şi la prima ediţie a European Union Piano Competition (Praga), pianistul spaniol Josu De Solaun este invitat frecvent să concerteze în săli de prestigiu din Bucureşti (Ateneul Român), Skt. Petersburg (Teatrul Mariinski), Washington D.C. (Kennedy Center), New York (Carnegie Hall, Metropolitan Opera), Princeton (Taplin Hall), Londra (Southbank Centre), Paris (Salle Cortot. Este singurul pianist spaniol care a câştigat concursurile Enescu şi Iturbi. Pianistul a realizat înregistrări cu integrala lucrărilor pentru pian de George Enescu şi Les Noces de Stravinski pentru casa de discuri NAXOS Grand Piano. Este membru al Athenaeum Trio, alături de alţi doi laureaţi ai concursului Enescu, Stefan Tarara şi Eun-Sun Hong. Josu De Solaun este absolvent al Manhattan School of Music, unde s-a bucurat de îndrumarea pianiştilor Nina Svetlanova şi Horacio Gutierrez. Stabilit la Houston, SUA, Josu De Solaun desfăşoară, alături de cariera concertistică susţinută, şi o activitate pedagogică la S. Houston State University.