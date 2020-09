Piano Rocks – prima ediție în aer liber!

14 artiști vor urca în acest an pe scena ”Piano Rocks”. Evenimentul, aflat la ediția cu numărul 7, se va desfășura pentru prima dată în aer liber. Anul acesta invitat special al proiectului este formația Trooper. Concertul este programat sâmbătă, 26 septembrie 2020, în Piața Mică din Sibiu, cu începere de la ora 20.

Alături de pianista Monica Florescu, afișul concertului este completat de percuționistul Gabriel Barani, dansatori ai Teatrului de Balet Sibiu și 4Tune Quartet. Devenit deja un proiect cu tradiție în Sibiu, și ediția din acest an a concertului are un invitat special: formația TROOPER. "Am discutat încă de anul trecut cu organizatorii despre acest eveniment. Ne-a plăcut mult ideea. Suntem fericiți că se întâmplă acum. Chiar dacă traversăm o perioadă mai grea, este bine să nu uităm să ne și bucurăm din când în când. Îi așteptăm pe toți prietenii din Sibiu la un concert special. Muzica unește suflete!" a declarat Alin Dincă, solistul formației TROOPER

Spectacol muzical realizat prin combinarea muzicii rock cu muzica clasică și acordurile pianului, Piano Rocks propune publicului - și în 2020 - compoziții din repertoriul pop-rock international, semnate de Guns`n`Roses, Deep Purple, Led Zeppelin, The Cranberries, System of a Down sau Europe.

Publicul, obișnuit cu concertele clasice, camerale sau cu orchestra, în care pianista Monica Florescu performează în mod frecvent, are ocazia să o redescopere într-o ipostază cu totul nouă și improvizatorică, pe care o exprimă cu multă prospețime în cadrul Piano Rocks, alături de Trooper, un adevarat simbol pentru heavy metal-ul românesc. ”Piano Rocks 7 împinge limitele improvizatorice, crește adrenalina și poate chiar frizează nebunia” a declarat pianist Monica Florescu.