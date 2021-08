R.U.A la festivalul Live at Heart din orașul suedez Örebro

Grupul Royal Unknown Artist (R.U.A.) a fost invitat să concerteze la festivalul Live at Heart, care se va desfăşura în perioada 1-4 septembrie 2021, în oraşul suedez Örebro. ICR Stockholm susţine participarea grupului muzical la ediţia din acest an.

Ediţia 2021 a festivalului, cu tema "Imagine the future", este concepută într-o formă hibridă, prezentând concerte în format digital, dar şi live. Pe lângă festivalul de muzică este organizat şi un festival de film, dar şi întâlniri între artişti şi oameni importanţi din domeniu. La ultima ediţie offline, din 2019, la festivalul Live at Heart au concertat 190 de formaţii, pe 23 de scene, festivalul având aproximativ 6700 de vizitatori.

Grupul muzical R.U.A, format din Minola Szikszai (lead vocal si compozitor) Radu Mihnea Dragomir (chitară bas), Vlad Nicolici (chitară) şi Elena Raluca Pascaru (tobe), a lansat primul album, “Transcendent Love”, în 2017 și un număr de 4 single-uri, dar și 2 colaborări în următorii ani. Având peste 150 de apariţii scenice de club și open air în Romania şi Ungaria, au organizat primul lor turneu european în luna mai 2019, în Ungaria, Germania, Serbia și Cehia, lansând alte 2 single-uri: “I know you’re listening” și “Rangers”. R.U.A. a colaborat de-a lungul timpului cu producători și compozitori cum ar fi Richard Orange (USA) și Carl Wise (USA), lansând alături de ei piese ca „Oceans Away” și “It’s not the end of world” și a avut o serie de colaborări electro-pop cu Phill Celeste (Life on Planets USA), Corey Gibbons (UK), Naule (HU), Erik Steen (SWE). Piesa „Feather” compusă împreună cu Naule a intrat în top 100 Itunes Norvegia.

Live at Heart este unul dintre cele mai cunoscute și importante festivaluri de tip showcase din întreaga Scandinavie, dar și un loc de întâlnire și conferințe de branșă pentru persoane din domeniul industriei muzicale, cinematografice și altor industrii creative care se desfășoară în Örebro în luna septembrie a fiecărui an. Live at Heart a început în 2010 și a devenit unul dintre cele mai mari festivaluri de tip showcase din Scandinavia.