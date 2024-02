Premiile Grammy 2024: Taylor Swift, singura artistă care câștigă de patru ori premiul pentru albumul anului. Rapperul Killer Mike, arestat la gală, imediat după ce a câștigat trei premii

Taylor Swift a câștigat duminică premiul Grammy pentru albumul anului. Ea a primit premiul pentru albumul pop „Midnights” în timpul unei ceremonii dominate de muziciene.

La categoria 'albumul anului' au concurat în acest an materialele discografice 'World Music Radio' (Jon Batiste), 'The Record' (Boygenius), 'Endless Summer Vacation' (Miley Cyrus), 'Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd' (Lana Del Rey), 'The Age of Pleasure' (Janelle Monáe), 'Guts' (Olivia Rodrigo), 'Midnights' (Taylor Swift), 'SOS' (SZA).

Billie Eilish a primit premiul cântecul anului pentru „What Was I Made For?”, o piesă realizată pentru coloana sonoră a filmului „Barbie”.

Miley Cyrus a obținut premiul pentru înregistrarea anului cu piesa „Flowers”. Premiul pentru cel mai bun artist debutant a revenit cântăreței de R&B și pop Victoria Monet.

Câștigătorii au fost aleși de muzicienii, producătorii, inginerii și alții care alcătuiesc Academia de Înregistrări, potrivit Reuters. Grupul a încercat să-și diversifice componența în ultimii ani, invitând mai multe femei și oameni de culoare în rândurile sale, transmite Mediafax.

Rapperul american Killer Mike a fost arestat de Poliţia din Statele Unite în marja galei Grammy Awards duminică seară, la Los Angeles, la scurt timp după ce a câştigat trei dintre trofeele atribuite de organizatori, considerate un echivalent muzical al premiilor Oscar, transmite AFP.

O înregistrare video distribuită pe reţelele de socializare îl arată pe Killer Mike în timp ce era încătuşat şi escortat de agenţi de poliţie pe culoarele de la Crypto Arena, unde se desfăşoară ceremonia. Potrivit The Hollywood Repoter, care citează un membru al echipei de securitate de la acest stadion californian, rapperul a fost arestat pentru o chestiune care nu are nicio legătură cu evenimentul.