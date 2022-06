REMUS AZOIȚEI CÂNTĂ PE VIOARA SA GAGLIANO (1750) CELEBRUL CONCERT DE VIOARĂ SEMNAT DE CEAIKOVSKI

Vineri, 10 iunie 2022, de la 19.00, Remus Azoiței este invitat la Sala Radio unde va interpreta celebrul Concert în Re major pentru vioară și orchestră de CEAIKOVSKI, o partitură intim legată de cariera sa artistică, fiind prima lucrare cântată în ipostază solistică, alături de orchestră. Despre această experiență emoționantă, violonistul declara într-un interviu acordat în iulie 2020 pentru LIFE.ro:

„Primul concert, când aveam 6 ani, nu a fost un eveniment deosebit pentru mine în sensul că ce cântam la lecția de vioară am reprodus pe mica scenă de la Liceul de Artă din Galați. Însă, când ai 18 ani și cânți cu orchestra, asta e cu totul altceva. Ești răvășit de emoții și nu îți poți controla mintea sau mâinile. Eram la Constanța și cântam Concertul de Ceaikovski… Țin minte și acum că am abordat partea a 3-a atât de repede că abia se ținea orchestra după mine și dirijorul era transpirat tot de frică să nu ma piardă! Emoții mari atunci, nu voi uita niciodată.”

Evenimentul prezentat de ORCHESTRA NAȚIONALĂ RADIO se va desfășura sub bagheta dirijorului vienez SASCHA GOETZEL - care și-a început cariera ca violonist al celebrei Filarmonici din Viena și care a fost numit, începând din acest an (2022), director muzical pentru două importante ansambluri muzicale: Orchestre National des Pays de la Loire (Franța) și National Youth Orchestra of Canada (Orchestra Națională de Tineret a Canadei).

Concertul de vioară creat de Ceaikovski este și partitura în jurul căreia, în 2009, regizorul Radu Mihăileanu (născut la București și stabilit în Franța) a conceput una dintre cele mai cunoscute pelicule ale sale până în prezent: „CONCERTUL”. Un an mai târziu, în 2010, filmul său primea la Paris, premiul César – un „Oscar” al Franței - pentru cea mai bună bandă sonoră.

Remus Azoiței cântă pe o vioară Niccolò Gagliano, creată în 1750, despre care declara în același interviu acordat pentru LIFE.ro: „vreo 3 ani de zile am tot încercat viori de lutieri celebri, sute de viori, și nici una nu mă mulțumea pe deplin. Într-o bună zi am intrat (a câta oară?) la un dealer din Londra și acest Gagliano stătea „cuminte” pe un birou. Am luat vioara și am cântat câteva note pe ea: în acel moment am știut că aceasta va fi vioara mea. Conceptul de „dragoste la prima vedere” poate fi încapsulat perfect în ceea ce s-a întâmplat în acele momente.”

Absolvent al Conservatorului din Bucureşti și bursier la renumita Juilliard School din New York, Remus Azoiţei a concertat în săli prestigioase cum ar fi Carnegie Hall - New York, Concertgebouw Amsterdam, Salle Cortot - Paris, Konzerthaus Berlin, St-Martin-in-the-Fields şi Wigmore Hall - Londra, Teatro La Fenice - Veneţia, Auditorio Nacional Madrid sau Konzerthaus Viena, apărând, de asemenea, în festivalurile muzicale de la Tokyo, Cambridge, Londra, Berlin, Heidelberg etc. În 2005, a interpretat Dublul concert de Bach alături de violonistul Nigel Kennedy în cadrul Festivalului Enescu, concert preluat de către 19 posturi de radio si televiziune din Europa, incluzând BBC, Arte şi Mezzo. Remus Azoiței a înregistrat în premieră mondială integrala lucrărilor pentru vioară şi pian de George Enescu, alături de pianistul Eduard Stan, pentru casa de discuri „Hanssler” din Germania.

Seara de la Sala Radio se va încheia cu Simfonia a 4-a de BRAHMS.