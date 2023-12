Renumitul cvartet Arcadia şi pianistul Sergiu Tuhuţiu cântă la Ateneu

Cvartetul Arcadia, alcătuit din Ana Török - vioara I, Răsvan Dumitru - vioara a II-a, Traian Boală - violă, Zsolt Török - violoncel, este un ansamblu renumit în peisajul internaţional al muzicii de cameră.

Câştigător al prestigioaselor concursuri de muzică de cameră de la Osaka (2014), Wigmore Hall Londra (2012), Almere (2011) şi Hamburg (2009), Cvartetul Arcadia s-a afirmat drept unul dintre cele mai captivante ansambluri din generaţia sa. Atât prin prezenţa pe scene importante de pretutindeni, cât şi prin discografia sa, Cvartetul Arcadia se bucură de elogiile criticii: „sonoritate excepţională”, „putere a expresiei ce lasă o impresie profundă asupra ascultătorului” (Ensemble Magazin), „interpretare de o asemenea intensitate... un iureş asupra simţurilor ce străpunge miezul acestei muzici tumultuoase” (The Financial Times).

Cvartetul a concertat la Spring Festival (Budapesta), Festivalul Internaţional „George Enescu” Bucureşti, Cité Internationale des Arts (Paris), Alte Oper (Frankfurt), Pollack Hall (Montreal), Concertgebouw (Amsterdam), Wigmore Hall, Q’arto Mondi Festival (Polonia), Salle Gaveau (Paris), George Enescu Festival (Heidelberg), Tel-Aviv, Mecklenburg Vorpommern Festival, Kammermusiktage Mettlach, Zeist Music Days Festival (Olanda), Portugalia, Marea Britanie, China. În stagiunea 2014 - 2015, Cvartetul Arcadia a întreprins un turneu de 12 concerte în Japonia şi a susţinut concerte în Europa, la Wigmore Hall, Vienna Musikverein, Aldeburgh Festival, Grafenegg Festival, Silver Lyre Festival (Skt. Petersburg), Berlin Konzerthaus, Norwich Festival, Madrid. În martie 2015, ansamblul a debutat cu o transmisiune de la Wigmore Hall la BBC Radio3, iar începând din aprilie 2015, activează sub auspiciile Centrului Naţional de Artă „Tinerimea Română”, susţinând câte 6 concerte în fiecare an transmise de Radiodifuziunea Română.

Discul de debut, lansat în 2009 cu lucrări de Mendelssohn şi Brahms, s-a bucurat de elogiile criticii de specialitate, iar în 2013 au lansat discul cu cvartetele nr. 1 şi nr. 2 de Janacek la Orchid Classics. În septembrie 2017 a început colaborarea cu casa de discuri Chandos, cu un dublu CD ce conţine integrala cvartetelor de coarde de Béla Bartók, cu aprecieri superlative din partea revistelor de profil Diapason şi Classica. Tot la Chandos este în curs un proiect amplu, şi anume înregistrarea celor 17 cvartete de coarde de Mieczysław Weinberg, primul disc din această serie fiind deja lansat în ianuarie 2021.

Sub tutela Cvartetului Arcadia a avut loc, în 2021, prima ediţie a atelierelor de muzică de cameră, o serie de cursuri de măiestrie ce își propune să încurajeze și să promoveze tinerii muzicieni.

Pianistul Sergiu Tuhuţiu este câștigător al concursului Debut to Master Soloist Piano Competition 2013 din Sankt Petersburg și al Premiului II la Manhattan International Piano Competition 2016, concurs prezidat de Ivo Pogorelich.

Obține licența la Universitatea Națională de Muzică din București (2006) și două titluri de Master în interpretare pianistică: la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst din Stuttgart, Germania și la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, România. În 2011 primește o bursă la London Masterclasses, se stabilește la Londra, iar în iulie 2013 este distins cu Artist Diploma la Royal College of Music.

Educația sa muzicală e conturată de muzicieni precum Norma Fisher, Bruno Canino, Igor Blagodatov, Nina Seregina, Konrad von Abel, Dana Borșan, Steluța Radu, Daniel Goiți și Shoshana Rudiakov. E de asemenea absolvent al Abbey Road Institute din Londra, licențiat în producție muzicală și inginerie de sunet.

Sergiu Tuhuțiu a debutat la vârsta de 18 ani alături de Orchestra Filarmonicii „Dinu Lipatti” din Satu-Mare cu Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră de Beethoven, iar activitatea sa concertistică s-a desfăşurat în Anglia, Germania, Franța, Elveția, Italia, Rusia, Brazilia, Canada, SUA, România. În 2014 a debutat pe scena Filarmonicii din Sankt Petersburg, cu Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră de Mendelssohn și a colaborat cu orchestre precum Orchestra Națională Radio București, Orchestra Filarmonicii Transilvania din Cluj-Napoca, Orchestra Simfonică București, Orchestra de Tineret din Chișinău, Orchestra de Stat a Ermitajului din Sankt Petersburg. În anul 2013 a fost invitat de către Fundația „Sergiu Celibidache” să facă parte din juriul concursului „Tribut Valorilor Culturale Românești”.

Sergiu Tuhuțiu este un antreprenor prolific, președinte al asociației Lipatti Music Production și inițiatorul unor proiecte de succes precum In Memoriam Dinu Lipatti, Piano Colours și Leading Young Musicians. În 2015, împreună cu cântăreața americană Peisha McPhee, a lansat proiectul crossover Chopin Meets Broadway. Bucurându-se de un succes rapid, show-ul a debutat la Hollywood în 2016 și a fost urmat de alte reprezentații în Europa, New York și California, având parte de invitați de renume precum Katharine McPhee, Adriana McPhee, Michael Orland, Bingxia Lu and Emirhan Tunca.

Ateneul Român, Sala mare

Luni, 4 decembrie 2023, ora 19

Recital cameral

Cvartetul ARCADIA

ANA TÖRÖK - vioara I

RĂSVAN DUMITRU - vioara a II-a

TRAIAN BOALĂ - violă

ZSOLT TÖRÖK - violoncel

Invitat: SERGIU TUHUŢIU – pian

Program

Wolfgang Amadeus Mozart - Sonata pentru pian nr. 12, în fa major, KV 332

Ludwig van Beethoven - Cvartetul de coarde în re major, op. 18, nr. 3

Johannes Brahms - Cvintetul cu pian în fa minor, op. 34