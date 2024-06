SAGA festival revine cu Rave Plane, Mainstage 360 și trei zone VIP. Cum va arăta anul acesta cel mai mare festival de muzică din București? 

Mainstage 360 și trei zone VIP

An de an, SAGA festival se reinventează și oferă iubitorilor de muzică și distracție line-up-uri de excepție și un design al scenelor impresionant. Anul acesta, festivalul va avea un Mainstage 360 și trei platforme VIP - două la Mainstage și una la scena Spark (House), care se va afla și anul acesta tot sub un avion de la Romaero, asigurând un loc instagramabil, plin de distracție.

De asemenea, fanii se vor putea bucura din nou de Rave Plane, avionul care se va transforma pentru trei zile într-un adevărat club. Aici vor avea loc cele mai cool petreceri și fanii vor putea sta la doar câțiva metri de artiștii preferați. Printre primele nume confirmate se numără Rita Ora, Nicki Minaj, Hardwell, Dennis Lloyd, Raye și Armin van Buuren.

Îmbunătățiri la SAGA festival 2024: zero timp de așteptare la porțile de acces

Experiența fanilor care participă la SAGA festival crește de la an la an, astfel că anul acesta, SAGA festival promite timp zero de așteptare la cozi, punând la dispoziție 80 de porți de acces cu o capacitate de scanare de aproape 19.000 de persoane pe oră.

În plus, vor exista de două ori mai multe puncte top-up, 10 locații swap, cu 40 de puncte swap și cu 50% mai multe baruri și food truck-uri decât la ediția de anul trecut.

Festivalierii își vor putea trage sufletul în șase zone de relaxare, special amenajate de către partenerii SAGA festival 2024 și se vor bucura de trei platforme VIP și trei platforme ale partenerilor cu view excepțional, dar și de 17 cornere instagramabile pentru a imortaliza amintiri de neuitat.

Nu în ultimul rând, componenta de salubritate va funcționa la cote maxime, cu aproape 800 de toalete cu sisteme de igienizare și 100 de puncte de alimentare cu apă curentă.

„Ne bucurăm ca și anul acesta să oferim iubitorilor de muzică și distracție o experiență unică, la cele mai înalte standarde. An de an încercăm să îmbunătățim la cote maxime întreaga experiență a festivalului, iar pentru ediția aceasta am pregătit o infrastructură care să le ofere participanților la SAGA festival trei zile de neuitat. Scene spectaculoase, show-uri de lumină impresionante, instalații de artă captivante și un lounge VIP cu vedere excepțională îi așteaptă pe fanii muzicii electronice la ediția a patra a celui mai iubit festival din București”, spune Allan Hardenberg, CEO ALDA.

Bilete sold out în proporție de 80% cu o lună înainte de festival

Cu o lună înainte de prima zi a festivalului, biletele sunt deja vândute în proporție de 80%.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹