Sam Perry, câștigător The Voice Australia- în juriul competițiilor lansate de BLIP - prima platformă de beatbox și looping din România

Până pe 25 octombrie, artiștii care își folosesc vocea în moduri creative se pot înscrie la unul dintre challenge-urile lansate de platforma BLIP - Beatbox and Looping International Platform. Din juriu fac parte artiști de beatbox și de looping recunoscuți internațional.

Echipat doar cu un setup de live looping și un microfon, Sam Perry poate crea armonii vocale obsedante și ritmuri de beatbox năucitoare, impresionând prin calitățile sale de contratenor și creativitatea cu care își construiește piesele live. A făcut parte din spectacolul “360 Allstars - Urban Circus”, un show ai cărui performeri dețin recorduri mondiale în diverse domenii culturale sau sportive, care a avut peste 100 de spectacole în teatre celebre din Australia și Germania. A creat apoi performance-ul ”The World Is – un peisaj sonor vocal performat live pentru o aventură cinematică regizată de Brendan Joel. De la câștigarea The Voice Australia în 2018, Sam lucrează intens la noi creații muzicale. În cadrul BLIP, Sam Perry va juriza înscrierile de la secțiunea Looping Challenge.

SkilleR (Alexander Deyanov) originar din Sofia, este pionierul beatbox-ului în Bulgaria. Stilul lui transcede influențele tradiționale de hip hop din beatbox, având o capacitate extraordinară de a se exprima diferit și de a aborda o multitudine de stiluri contemporane. În 2011, alături de Maria Ilcheva a câștigat Best Music IKAR Award cu spectacolul Nocturne – from dust to brilliance, ca un an mai târziu să devină campion mondial la beatbox. Cu peste 200.000 followers pe rețelele de socializare, SkilleR a urcat de-a lungul timpului pe scene din SUA, China, Brazilia, India, Franța, Japonia, Coreea de Sud, Argentina, Uruguay, Rusia, Germania și multe altele. În prezent, lucrează la primul lui album solo și va juriza participanții de la Beatbox Challenge din cadrul BLIP.

Cea de-a treia competiție - Creative Challenge va fi jurizată de către A-C Leonte și Denis Bolborea.

A-C Leonte este considerată una dintre cele mai creative voci feminine românești, reprezentând atât scena de jazz românească, cât și muzica electronică underground. Stilul ei muzical se caracterizează prin efervescența improvizației și prin puterea cuvintelor devenite poezie, care îmbinate cu influențe moderne de hip-hop, dnb, dub sau trip-hop creează un sound original. A-C Leonte a lansat trei albume solo, cel mai recent în aprilie 2019 intitulat Dream House.

Denis Bolborea este performer, coregraf și sound designer, cu o lungă experiență de lucru în domeniul artelor performative. În paralel s-a dezvoltat ca solist vocal și beatboxer și participă la diverse proiecte în care se plasează la intersecția dintre toate aceste roluri, încorporând un setup de live looping și procesoare vocale. Alături de Alexandra Bălășoiu, este fondatorul Indie Box, sub umbrela acestei inițiative luând naștere și proiectul I am You - un mediu colaborativ și interdisciplinar de creație dezvoltat în colaborare cu A-C Leonte. Anul acesta a dat naștere unui nou proiect, KABLAT, care a debutat cu piesa Running, urmând să lanseze primul său EP, produs în întregime din voce și procesare digitală.

Cei care vor să participe la una dintre cele 3 competiții: Looping Challenge, Beatbox Challenge sau Creative Challenge sunt invitați să-și înscrie lucrările pe blip.indiebox.ro până pe 25 octombrie 2020. Virtuozitatea și creativitatea participanților va fi răsplătită cu premii între 100 și 300 de euro, oferite cu sprijinul AFCN și UCIMR. Toate informațiile despre procedura de înscriere precum și regulamentul concursurilor sunt disponibile pe https://blip.indiebox.ro/#learn-more.