SEARĂ SPANIOLĂ LA SALA RADIO: Simfonia spaniolă (Édouard Lalo) și Tricornul (Manuel de Falla)

Baletul a fost comandat de celebrul impresar rus Serghei Diaghilev pentru stagiunea companiei sale (promovată sub numele de Ballets Russes). Premiera absolută a lucrării a avut loc la Londra, în 1919, în coregrafia lui Léonid Massine și cu decorurile și costumele create de Picasso. Pentru pregătirea acestui balet, echipa de creație a noii producții a făcut un circuit în Spania - în orașe ca Zaragoza, Toledo, Salamanca, Sevilla, Córdoba sau Granada - pentru a suprinde cât mai exact ritmurile, dansurile și atmosfera hispanică.

Invitată specială a serii de la Sala Radio este și violonista spaniolă LETICIA MORENO, care a studiat la Madrid, Köln și Londra și cântă astăzi, alături de cele mai mari orchestre ale lumii, pe o vioară de colecție Gagliano (din 1762). Concertul este organizat în colaborare cu Institutul Cervantes și Ambasada Spaniei și va fi prezentat cu sprijinul Hercesa Cișmigiu.

Evenimentul se va derula sub bagheta lui GABRIEL BEBEȘELEA, dirijor principal al Filarmonicii „George Enescu” și director artistic al ansamblului de instrumente de epocă și al festivalului „Musica Ricercata”.

Gabriel Bebeșelea se bucură de o carieră internațională bogată, fiind invitatul unor ansambluri apreciate, precum Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Royal Philharmonic Orchestra, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de Marseille, Orchestra Simfonică din Barcelona, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orchestra Simfonică din Singapore, Orchestra Filarmonică Națională a Rusiei etc.

În agenda sa, stagiunea 2023/24 a început cu apariții pe scena Festivalului „Enescu” - alături de „Musica Ricercata” și Lawrence Brownlee - a dirijat apoi „Gurrelieder” de Arnold Schoenberg, a revenit la pupitrul unor ansambluri ca Bochumer Symphoniker, Ulster Orchestra, Orchestra Filarmonicii din Zagreb și Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, al cărei dirijor principal a fost între 2016 - 2023.

Gabriel Bebeșelea este cunoscut și pentru faptul că se dedică cercetării și redescoperirii muzicii și este responsabil pentru descoperirea mai multor capodopere muzicale demult uitate sau neglijate. În 2017, pentru a scoate la lumină o astfel de muzică, a fondat ansamblul „Musica Ricercata” - un colectiv artistic internațional dedicat interpretării informate din punct de vedere istoric a muzicii.

În 2015, Gabriel Bebeșelea a studiat cu doi dintre cei mai apreciați dirijori din lume: Bernard Haitink la Festivalul de la Lucerna și cu dirijorul Kurt Masur la Festivalul Aurora Classical. În 2011 a primit o bursă constând într-un stagiu la Royal Concertgebouw Orchestra din Amsterdam, unde a avut posibilitatea de a asista la repetițiile și concertele unora dintre cei mai reprezentativi dirijori din prezent.

LETICIA MORENO a fost aplaudată alături de orchestre importante, precum Wiener Symphoniker, Filarmonica din Sankt Petersburg, Orchestra Mariinski, Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Academy of St. Martin in the Fields etc. și este invitată cu regularitate de majoritatea orchestrelor spaniole importante.

Și-a lansat cel mai recent album Piazzolla la Deutsche Grammophon, înregistrat la Abbey Road Studios - Londra și Emil Berliner Studio - Berlin, cu London Philharmonic Orchestra și Andrés Orozco-Estrada. De asemenea, Leticia a înregistrat recent două CD-uri pentru Universal/Deutsche Grammophon: Spanish Landscapes - un studiu al muzicii spaniole (Sarasate, Lorca, Granados, Falla etc.) și Concertul pentru vioară nr. 1 de Șostakovici cu Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg, dirijată de Yuri Temirkanov.

Leticia a studiat cu Zakhar Bron, Maxim Vengerov și Mtislav Rostropovich la Escuela Superior de Música Reina Sofía din Madrid, la Hochschule für Musik und Tanz din Köln și la Guildhall School din Londra. Leticia Moreno a câștigat concursuri internaționale de vioară și a fost distinsă cu premiul Echo Rising Star.

Născută în Spania, de origine peruană, Leticia Moreno a dezvoltat legături puternice cu America Latină, în special cu țara sa de origine, unde revine în fiecare stagiune pentru a concerta, un moment extrem de important fiind recenta premieră mondială a noului concert pentru vioară „Aurora” de Jimmy Lopez, la Houston și Lima. Leticia cântă pe o vioară Gagliano din 1762.