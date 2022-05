Serile Radio România Muzical – 25. Recital susținut de violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica

Lucrări de virtuozitate se îmbină cu opusuri de profunzime dedicate viorii și pianului, programul serii cuprinzând Rapsodia de concert Tzigane de Maurice Ravel, Ciaccona în sol minor de Tomaso Vitali, Suita italiană de Igor Stravinski și Sonata D 574 în La major de Franz Schubert.

Recitalul este urmat de lansarea albumului Lost in translations, apărut în 2021 la Editura Casa Radio, înregistrat de cei doi protagoniști alături de Kamerata Stradivarius, ansamblu înființat de Răzvan Stoica, cu care a cântat deja pe întregul mapamond. La final, Răzvan și Andreea Stoica vor oferi autografe.

Răzvan Stoica este astăzi unul dintre cei cunoscuți și iubiți violoniști români; este una dintre vedetele actuale, descoperite de Radio România Muzical. În 2013, Răzvan Stoica a participat, la propunerea Radio România Muzical, la Concursul New Talent de la Bratislava, derulat sub egida EBU (European Broadcasting Union), o competiție pe care a și câștigat-o, primul român din istorie care a reușit această performanță. Premiul i-a deschis noi oportunități atât la nivel național, cât și internațional. În anii care au urmat, Răzvan Stoica a evoluat în mai multe concerte pe scena Sălii Radio din București și a înregistrat mai multe discuri sub egida Editurii Casa Radio.

Răzvan Stoica cântă pe o vioară Stradivarius din anul 1729, pe care a câștigat-o spre folosință în cadrul unui concurs internațional la care a avut alți 170 de competitori.

Cei doi frați Stoica formează un duo din anul 1996; Andreea Stoica este, la rândul ei, o pianistă de mare calibru. Cei doi au studiat mai întâi în România, apoi, în Olanda, unde s-au și stabilit, însă în prezent revin frecvent în România pentru concerte și multe alte proiecte artistice.

Biletele la recitalul din 2 iunie sunt disponibile în rețeaua www.iabilet.ro.