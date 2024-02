Simfonia primăverii (Schumann) de 1 martie, la Sala Radio

„Ați putea să insuflați orchestrei dumneavoastră, în timp ce cântă, un pic din dorul de primăvară? La asta mă gândeam cel mai mult când am scris [simfonia] în ianuarie 1841. Aș fi vrut ca prima intrare a trompetei să sune ca și cum ar fi venit de sus, ca o chemare la trezire. Mai departe, în introducere, aș vrea ca muzica să sugereze că lumea înverzește, poate cu un fluture care plutește în aer, iar apoi, în Allegro, să arate cum tot ceea ce are legătură cu primăvara prinde viață... ”

Premiera absolută a avut loc la Leipzig, pe 31 martie 1841, sub bagheta dirijorală a altui mare compozitor: Felix Mendelssohn.

Sub conducerea muzicală a dirijorului italian DAVID CRESCENZI, veți asculta la Sala Radio și Soirées musicales (după Rossini) – lucrare semnată de BENJAMIN BRITTEN – și Concertul pentru fagot și orchestră creat de compozitorul german CARL MARIA VON WEBER. Cea de-a doua lucrare reprezintă și un prilej de a-l aplauda, ca solist, pe fagotistul ADRIAN JOJATU. Artistul român și-a definitivat studiile muzicale în Statele Unite, la Boston University, și din anul 2012 este invitat deseori - ca prim-fagotist - să concerteze alături de Orchestrele Boston Pops și Boston Philharmonic și, în plus, colaborează deseori și cu Boston Symphony.

Pianist, dirijor de orchestră şi de cor, DAVID CRESCENZI a început să studieze la Conservatorul din Pesaro. Este în prezent director artistic al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Printre realizările sale cele mai semnificative amintim colaborarea sa cu Teatrul Operei din Cairo, Egipt, în calitate de dirijor invitat, între anii 1998 si 2003, unde a pregătit și dirijat „Bărbierul din Sevilla”, „Contract de Căsătorie”, „Domnul Bruschino” de Rossini, „Elixirul dragostei” de Donizetti, „Tosca” de Puccini, „Bal mascat”, „Aida “ si „Rigoletto” de Verdi. Între anii 1999 şi 2001 a fost maestru de cor la Teatrul „Carlo Felice” din Genova, iar în stagiunea 2004-2005 a fost locţiitor al directorului muzical de la Teatrul „St. Carlo” din Napoli. La Doha - Quatar a dirijat de trei ori: în anul 2002 opera „Aida”, în anul 2003 „Ibn Sina” de Michil Borstlap și în anul 2005 „Aspire” de David Krane - cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice Asiatice.

Colaborează constant cu teatrele lirice din România: Opera Naţională Română - Timişoara, Opera Națională București, Opera Naţională Română din Iaşi, Opera Naţională Română din Cluj-Napoca etc. În septembrie 2007 a participat cu Opera Naţională Română din Timişoara la Festivalul Internaţional „George Enescu”, dirijând „Tosca” de Puccini, cu o distribuție internaţională.

În vara anului 2008, pe Arena „Sferisterio” din Macerata a dirijat, în primă audiţie absolută în Italia, „Neues vom Tages” de Paul Hindemith. În ianuarie 2012 a întreprins un turneu în Germania şi Franţa cu Bergisch Symphoniker Orchestra din Köln, unde a dirijat „Aida”, „Otello” şi Requiem-ul de Verdi.

Din septembrie 2014 și până în iunie 2020 a fost director artistic și dirijor permanent al Operei din Cairo – Egipt. De asemenea, a ocupat poziția de dirijor invitat al Operei din Düsseldorf (Germania) și este un colaborator constant al instituției.

În februarie 2022, alături de Orchestra Filarmonică Marchigiana (Italia) a dirijat un concert de gală în sala prestigioasă a Musikverein-ului - Viena.

Născut la București, ADRIAN JOJATU și-a început studiile muzicale la Liceul de Muzică „George Enescu” din capitală. În timpul primilor ani de studii a câștigat numeroase competiții naționale, iar la vârsta de 17 ani a fost invitat la festivalul internațional pentru orchestre de tineret din Lanciano, Italia, festival care i-a oferit și ocazia unui concert dedicat Papei Ioan Paul al II-lea, în 1990.

În Italia a studiat cu Ovidio Danzi, fost fagotist solist al celebrei La Scala din Milano și cu Marco Costantini - fost fagotist solist al orchestrei Santa Cecilia din Roma.

La 18 ani, a debutat ca solist, interpretând concertul pentru fagot și orchestră de Mozart, la Ateneul Român, sub bagheta dirijorului Horia Andreescu, într-un concert prezentat de Filarmonica din Ploiești.

În 1990 a absolvit Academia de Muzică din București, devenind în același an fagotist al Orchestrei de Cameră Radio. În 1991, Adrian Jojatu a primit o bursă de master acordată de Boston University, unde a studiat cu Matthew Ruggiero, fost fagotist al orchestrei simfonice din Boston. În 1994 a fost invitat să înceapă programul de doctorat al aceleiași universități americane, an în care a fondat și cvartetul „Mozarteum”. În 1995 a fost invitat al orchestrei Boston Pops și în toamna aceluiași an a revenit la București cu cvartetul „Mozarteum”, interpretând sub bagheta lui Ludovic Bacs două compoziții semnate de Mozart.

A concertat împreună cu orchestre mari ca Boston Pops, Boston Philharmonic, Boston Modern Project, Boston Classical, Rhode Island Philharmonic, Emanuel Music in Boston.

În 2008 a participat la un turneu de 49 de concerte, în mai mult de 29 de state din S.U.A., turneu organizat de Columbia Artist Management - una dintre cele mai prestigioase agenții de impresariat artistic din lume - ca prim-fagotist al Orchestrei de Stat din Mexic. Din 2006, a fost numit solist al Orchestrei de Stat din Mexic, unde pe parcursul celor 3 ani de activitate muzicală, a fost invitat să cânte ca solist cu Orchestra Națională din Guatemala, Orchestra Simfonică din Monterrey, Filarmonica Guanajuato etc.

A colaborat cu artiști ca Ray Charles, Arturo Sandoval, Maynard Fergurson, Andrea Bocelli, Antonio Fornaciari „Zucchero”, Radu Lupu, Yuja Wang, Leonard Slatkin, Robert Shaw, Andres Nelson, Herbert Blomstedt.