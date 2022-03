Soprana Barno Ismatullaeva și dirijorul Cristian Măcelaru în „Madama Butterfly”, pe scena Operei Naționale București

La pupitrul dirijoral se va afla, în calitate de invitat, maestrul Cristian Măcelaru, director muzical și dirijor al Festivalului de Muzică Contemporană Cabrillo, California și, începând cu stagiunea 2019/2020, dirijor principal al Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Köln. Originar din România, născut și format ca violonist la Timișoara, stabilit împreună cu familia în SUA de la vârsta de 17 ani și continuat activitatea de violonist și s-a dedicat și studiului dirijatului. Cariera sa de dirijor a luat un considerabil avânt în 2012 când l-a înlocuit pe Pierre Boulez la pupitrul prestigioasei Chicago Simphony Orchestra. S-a afirmat foarte rapid și cu mare succes dirijând mari ansambluri precum: Philadelphia Orchestra, Los Angeles Orchestra, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Royal Concertgebouw Orchestra, London Symphony Orchestra, Orchestre Național de France și foarte multe altele de mare prestigiu fiind actualmente considerat unul dintre marii dirijori ai lumii. Este deja cunoscut publicului nostru prin prezența în programele Festivalului George Enescu și ale Societății Române de Radiodifuziune. Prezența sa la Opera Națională București este un eveniment care merită toată atenția.

În rolul Cio Cio San, publicul spectator va avea ocazia de a o admira pe soprana Barno Ismatullaeva. Născută în Uzbekistan, soprana a studiat la conservatorul de stat din țara sa natală. Primul angajament l-a avut la Teatrul Navoi din Tașkent, apoi s-a mutat la Opera Stanislavsky din Moscova. A mai avut apariții la Teatrul Mariinsky din Vladivostok și a participat de mai multe ori la Festivalul Internațional de Muzică de la Krasnoyarsk. Este laureată a premiului „Nikhol Price Uzbekistan” iar în anul 2016 a castigat primul premiu la concursul international de canto „Competizione dell`Òpera” în Tașkent. Odată cu participarea ei la concursul de canto Cardiff Singer of the World din vara anului 2017, a obținut recunoasterea internațională urmând angajamente la Tiroler Landestheater Innsbruck ca Amelia („Simone Boccanegra”) și Suor Angelica („Il Triticco”), precum și Cio-Cio-San („Madama Butterfly”) la Staatstheater Nürnberg și 3. Norn („Götterdämmerung”) la Deutsche Oper am Rhein.

Barno Ismatullaeva face parte din ansamblul Operei de Stat din Hanovra începând din sezonul 2019/20 unde a interpretat Mimì („La bohème”), Rachel („La Juive”), Micaëla („Carmen”) și Desdemona („Otello”). În acest sezon ea va mai interpreta și Tatiana („Evgheni Oneghin”). Toate aparițiile tinerei artiste pe scenele europene au fost comentate de catre presa de specialitate, culminand cu ultimul rol debutat, Desdemona („Otello”), pentru care a fost fost apreciată mai ales pentru volumul vocal generos, legato-ul și construcția frazală dar și pentru apariția și energia pe care o etalează în jocul scenic. În vara aceasta Barno va debuta la renumitul festival de la Bregenz unde va interpreta din nou rolul Cio-Cio-San.

Considerată drept una dintre cele mai cunoscute opere din lume, povestea din opera „Madama Butterfly” de Puccini prezintă fatalul deznodământ al unui devotament fără margini. Iubirea dintre Cio-Cio-San și Pinkerton, un ofițer din marina americană, are un final tragic când bărbatul se întoarce în Japonia cu o altă femeie. Neputând suporta durerea și dezonoarea, Cio-Cio-San se sinucide cu sabia tatălui său, potrivit tradiției.