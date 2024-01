Soprana română Aida Pascu este „Tânărul interpret al anului 2024” la International Classical Music Awards (ICMA) – „Oscarurile muzicii clasice”

„Juriul internațional și independent a selectat câștigătorii dintr-o listă cu 375 nominalizări și o mare varietate de artiști și case de discuri. Câștigătorii noștri reprezintă expresia celui mai înalt profesionalism artistic, iar lista lor arată că juriul nostru nu se mulțumește cu o analiză superficială a industriei muzicale, ci analizează în profunzime”, spune Remy Franck, președintele juriului.

Juriul acordă 10 premii speciale și 16 premii pentru producții audio-video. Dintre premiile speciale, titlul de „Tânăr interpret al anului” revine sopranei române Aida Pascu.

Iată motivația juriului: „Tânăra soprană română Aida Pascu, de 24 ani, surprinde cu vocea ei frumoasă lirico-spinto, cu un timbru întunecat, convingătoare și matură, precum și cu o minunată prezență scenă: are tot ce îi trebuie pentru a deveni un star al scenelor de operă. Cu studii la Universitatea Națională de Muzică din București și studii de masterclass alături de Raina Kabaivanska și Nelly Miricioiu, Aida a câștigat numeroase premii la concursuri naționale și internaționale pentru tineri interpreți de operă. În 2023, a debutat cu mare succes în rolul principal din opera Boema de Puccini la Teatro Maggio Musicale Fiorentino și la Opera Națională București”.

Aceasta este a doua reușită românească la Gala premiilor ICMA, după titlul „Compozitorul anului” obținut în 2022 de compozitorul Sebastian Androne Nakanishi.

În cazul premiilor speciale, fiecare membru al juriului are dreptul să facă propuneri, care sunt votate apoi de toți membrii juriului. Aida Pascu, ca și Sebastian Androne Nakanishi, au fost propuși în concurs de Cristina Comandașu, membrul român al juriului, manager Radio România Muzical.

Aida Pascu, provenind dintr-o familie de muzicieni, la rândul lor artiști lirici, este una dintre cele mai valoroase exponente ale generației tinere formate la școala românească de cânt. Cel mai recent a putut fi ascultată la București, în cadrul Galei Maria Callas 100 organizată în cadrul stagiunii Orchestrei Naționale Radio pe 8 decembrie 2023. În 27 ianuarie 2024, poate fi urmărită la Opera din Brașov, în rolul Donna Anna din opera Don Giovanni de Mozart. În 2021 și 2022, Aida Pascu a participat la concursul pentru bursa Moștenitorii României muzicale, organizat de Radio România Muzical, unde a câștigat concerte alături de Orchestra de Cameră Radio și Filarmonica din Brașov, ce au avut loc în martie 2022, dar și o sesiune de înregistrări speciale la Radio România, organizată în iulie 2023.

Aida Pascu va fi prezentă joi, 18 ianuarie, ora 18.00, în studioul Radio România Muzical, pentru un interviu live cu Gabriel Marica, realizatorul emisiunii Perpetuum mobile.

Lista premiilor speciale ICMA 2024 include Artist of the year acordat violonistului Renaud Capuçon, Label of the year – care revine casei Bru Zane, Special Achivement Award – pentru integrala Bruckner realizată sub bagheta dirijorului Marcus Poschner.

În lista premiilor pentru categoriile audio-video se regăsesc nume dintre cele mai importante ale vieții muzicale contemporane internaționale, precum Jordi Savall, Antonio Pappano, Jonas Kaufmann, Hilary Hahn, Lars Vogt, Paavo Järvi, François-Xavier Roth, Herbert Blomstedt.

Câștigătorii vor primi trofeele la Gala premiilor ICMA ce va avea loc la Valencia pe 12 aprilie, eveniment ce cuprinde și un concert în care vor evolua parte dintre câștigători, alături de Orchestra din Valencia, condusă de Alexander Liebreich.

În cadrul categoriilor audio și video, 16 producții au fost premiate. Lista acestora este disponibilă aici: https://www.icma-info.com/winners-2024/

International Classical Music Awards (ICMA) sunt printre cele mai cunoscute și apreciate premii ale industriei discografice internaționale. Juriul este alcătuit din critici muzicali profesioniști, de la cele mai importante reviste, reviste online și posturi de radio: Andante (Turcia), Crescendo (Belgia), Das Orchester (Germania), Deutsche Welle (Germania), IMZ (Austria), MDR-Klassik (Germania), Musica (Italia), Musik & Theater (Elveția), Opera (Marea Britanie), Papageno (Ungaria), Pizzicato (Luxembourg), Polskie Radio Chopin (Polonia), Radio 100,7 (Luxembourg), Radio Romania Muzical (Romania), Resmusica.com (Franța), Scherzo (Spania), Rondo Classic (Finlanda), Unison (Croatia). Reprezentând Radio România Muzical, din juriul ICMA face parte Cristina Comandașu, muzicolog cu o importantă activitate în domeniul actualității discografice, manager Radio România Muzical.