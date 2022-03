Stagiunea de marți seara. Recital de pian. De la Glasgow la București. Robert Creimerman

Născut la București, tânărul pianist a absolvit Colegiul Național de Muzică “George Enescu”, unde a studiat pianul cu prof. Mihaela Zamfirescu. Pe parcursul anilor de școală, a câstigat premii întâi sau trofee la concursuri naționale și internaționale printre care, în 2028, Premiul Special al Juriului pentru Dezvoltare Pianistică la Scottish International Youth Piano Competition iar în 2019, Premiul I la același concurs.

Anul 2018 i-a adus lui Robert Creimerman debutul concertistic alături de Orchestra Filarmonicii “Mihail Jora” din Bacău sub bacheta maestrului Vlad Conta, cu Concertul nr. 1 în Do Major pentru pian și orchestră de Ludwig van Beethoven. Tot 2018 i-a marcat și debutul ca pianist-dirijor când a interpretat prima parte a Concertului nr. 1 pentru pian si orchestră de Beethoven alături de orchestra Ingenium Academy. La finele anului, a interpretat lucrarea integrală alături de orchestra OSEL din Louvain-la-Neuve, sub bagheta maestrului Philippe Gerard.

În timpul anilor de școală, Robert Creimerman a început și studiul percuției sub tutela profesorului Alexandru Sturzu. Dornic să-și extindă orizontul procupărilor muzicale, în 2020 Robert Creimerman și-a început activitatea componistică, lucrând la coloana sonoră pentru un film produs de scenarista și regizoarea germană Isabelle Konrad.

Stagiunea de marți seara

Marți, 5 aprilie, ora 19, Ateneul Român, Sala mică

Recital de pian

ROBERT CREIMERMAN

Program

Claude Debussy - Preludiul nr. 10 din caietul I, "La cathédrale engloutie"

Ludwig van Beethoven - Sonata în la major, op. 101

Claude Debussy - Studiul nr. 12, "Pour les accords"

Robert Schumann - Fantezia în do major, op. 17