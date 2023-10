THE MAGIC OF THAD JONES - 100 Years Anniversary, deschide stagiunea de jazz la Sala Radio

Concertul completează suita de manifestări inaugurată în stagiunea trecută, concepută în jurul personalităților legendare ale jazz-ului mondial: The Magic of Chick Corea, The Magic of Duke Ellington, The Magic of Buddy Rich.

La concertul de deschidere a stagiunii, publicul de la Sala Radio va putea asculta creații importante ale lui Thad Jones, cu momente solistice susținute de instrumentiștii Big Band-ului Radio Romania. Din repertoriul serii amintim titluri precum: To You, A Child is Born, Three and One, The Groove Merchant sau Big Dipper.

Lider de orchestră, compozitor, aranjor și instrumentist de geniu, THAD JONES este considerat ca fiind unul dintre cei mai reprezentativi conducători de big band din istoria jazz-ului.

Născut într-o familie de muzicieni, Thad Jones s-a aflat într-o continuă evoluție și dezvoltare profesională, atât ca interpret cât și în calitate de aranjor și lider de orchestră. Ca aranjor sau interpret, a făcut parte din orchestra lui Count Basie și a colaborat cu cele mai importante nume ale timpului, precum Louis Armstrong, Coleman Hawkins, Charles Mingus, Thelonious Monk, Herbie Hancock ș.a.

Unul dintre cele mai longevive și reprezentative proiecte ale lui Thad Jones a fost orchestra pe care a înființat-o împreună cu toboșarul Mel Lewis: The Thad Jones/Mel Lewis Orchestra. Prin inovatoarele orchestrații și originala manieră interpretativă a membrilor săi, acest ansamblu a explorat și extins paleta sonoră a Big Band-ului, deschizând orizonturi noi pentru viitori compozitori precum Maria Schneider, Bob Brookmeyer, Jim McNeely sau Bob Mintzer.

Orchestra a primit premiul Grammy pentru înregistrarea Live in Munich, din 1978.

În 1979, Thad Jones a devenit dirijorul Big Band-ului Radio din Copenhaga, Danemarca. Sub îndrumarea sa, orchestra daneză a cunoscut o transformare deosebită, ajungând unul dintre ansamblurile de referință din Europa.

În America, The Thad Jones/Mel Lewis Orchestra a continuat să existe și după plecarea lui Thad Jones, ca Mel Lewis Orchestra și ulterior The Village Vanguard Jazz Orchestra, susținând și în prezent concerte săptămânale la Clubul The Village Vanguard din New York.

