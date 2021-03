THE SPRING OF HOPE - Muzică de film, LIVE de la Sala Radio

La început de primăvară Big Band-ul Radio România – condus de apreciatul dirijor și compozitor Ionel Tudor - vine cu un mesaj plin de speranță și concertează din nou LIVE joi, 25 martie (de la 19.00), în cadrul evenimentului sugestiv intitulat “The Spring of Hope” („Primăvara speranței”).

Prin programul pe care îl oferă publicului, muzicienii Big Band-ului Radio își propun să transmită iubitorilor muzicii un mesaj optimist: o primăvară a speranței, un moment în care toți trebuie să fim împreună, să gândim pozitiv și să credem cu tărie că aceste momente grele pe care le trăim de ceva vreme se apropie de sfârșit.



Astfel, începând cu titluri precum Days of Wine and Roses - compus în 1962 de Henry Mancini pentru filmul cu același nume - călătoria muzicală continuă cu efervescenta muzică a anilor ‘70, interpretată în original de legendara formație Earth, Wind and Fire. Veți asculta de asemenea alte titluri de muzică de film, precum Against All Odds - compusă de Phil Collins - sau atât de cunoscuta piesă latino Cuban Pete, lansată în 1946 și readusă în atenția publicului în 1994, interpretată de Jim Carrey în filmul The Mask.

Big Band-ul Radio se bucură de o componență de excepție, reunind muzicieni precum trompetistul Sebastian Burneci, pianistul/compozitorul George Natsis sau saxofoniștii Cătălin Milea și Paolo Profeti, alături de toți ceilalți membri remarcabili ai ansamblului, cu ajutorul cărora grupul abordează o mare varietate stilistică.



Evenimentul de la Sala Radio va fi prezentat de Cristian Marica.

Concertul va fi transmis LIVE pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical.