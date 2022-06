Trupa THE CASE a lansat “Throne”, un single cât o călătorie în intimitățile minții

“Throne” este o compoziție ce te prinde într-un soi de dramatism din acesta poetic încă din primele note. Ecoul surd al chitării anunță, cumva, profunzimile din taina cărora vocea își țese tonul. O încordare ușoară, cât o supărare mai veche șoptită printre dinții nervos strânși, îți marchează simțurile.

“Throne” este o poveste ce se derulează într-un peisaj sonor ce apasă, dar care erupe într-un refren pe cât de abundent în stări, pe atât de hipnotizant. Felul în care se transformă chipul piesei sub ridul grimaselor Metal, te stârnește într-un mod desăvârșit. Elementele electro de inspirație Synth-Pop sunt amănuntele care fac diferența și care, în cele din urmă, reușesc să te cupleze definitiv la firul narativ.

Piesa te absoarbe în estetica ei ca într-o pânză de păianjen în prinsoarea căreia simți cum noul îți imobilizează trupul doar cât să ofere minții frumusețea explorării. Așadar, “Throne”, este o piesă care, prin modul ei de abordare, nu are cum să te mintă, fiindcă nimic din ce ți se propune în sunet nu este artificial. Peste toate, se întinde, ca o concluzie logică, o tematică lirică cu destul de multe frământări care se sting într-un soi de zâmbet al maturității în care darea de seamă nu vine niciodată prea târziu.

“Throne” este prima piesă, dintr-o serie de trei compoziții, lucrată în colaborare cu celebrul producător italian Enrico Tiberi.

THE CASE este un proiect apărut în 2012 ce și-a fixat, încă de la debut, ca principal scop, depășirea barierelor creative și extinderea orizonturilor muzicale. Cu o prezență consistentă pe scena muzicală românească (Electric Castle, Snowfest sau Best Fest), și având două materiale discografice deja lansate,

"The Case" (2014) și "Own The Night" (2017), THE CASE continuă să se afirme ca una din formațiile emergente din noul val de rock alternativ de la noi.

THE CASE:

Alfred Ciprian Paroș - voce

Adrian Istodorescu - chitară lead

Cristian Paroș - bas, clape

Mihai Bele – tobe