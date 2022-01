Trupa THE DIFFERENT CLASS a lansat “Ping Pong”, primul single de pe albumul “Skins”

“Ping Pong este despre yin și yang, despre două lumi care se ciocnesc și care încearcă să supraviețuiască unei stări conflictuale (a minții), despre rădăcina acestei ființe, atracția primordială a vibrațiilor, personajelor și scopurilor opuse. Dai ca să primești, primești ca să dai fără a te vinde neapărat și încerci să faci compromisuri și să dai o șansă unui lucru care nu este aliniat cu tiparele acestei lumi. În câteva cuvinte, viața este prea scurtă și fragilă ca să te pierzi în jocurile minții, așa că intriga videoclipului este despre a profita mai mult de ceea ce ai și nu a te distanța de ceva de care ești atras, din cauza diferențelor.” povestesc membrii trupei.

Cu acest single, The Different Class s-au simțit confortabil să se scufunde într-un sunet indie-electronica, în contrast cu restul albumului lor rock. Întâlnirea trupei cu producătorul premiat Michael Vuscan a deschis ferestre noi pentru a experimenta mai mult cu o incursiune în partea cinematică a The Different Class. “Skins” este o călătorie transformatoare, spre sfârșitul albumului fiind evidente elementele noi, direcția și abordarea trupei realizate în ultimii 3 ani.

„Suntem mai mult decât unul, suntem mulți, nu ne simțim confortabil să fim captivi ai unui gen de muzică. Vrem totul și le vrem acum! „ - acesta este răspunsul trupei la întrebarea ce înseamnă schimbarea. O nouă formă de libertate a fost dezvoltată în acest proces, membrii cochetând mai mult cu elemente specifice ale altor genuri, cum ar fi din muzica EDM.

The Different Class este o formație care a luat naștere în 2013 și e o fuziune de riffuri explozive cu sonorități cinematice îmbrăcate în culorile instinctelor primare. Fuziunea se reflectă atât în aranjamente cât și în paleta sonoră a trupei. În prezent componența formației este Cris Paul – voce și chitară, Seian Scorobete – bas și Julia Kocis – tobe.

‘Ping Pong’:

Musică & Text: Cris Paul, Seian Scorobete, Michael Vuscan

Mixaj: Rob Anders

Masterizare: Tim Boyce

Video:

Director: Bianca Paul

DOP: Bianca Paul

1st AD: Gino van de Staaij

Editor: Sam Kinsella

Creative Producers: Bianca Paul, Cris Paul, Michael Vuscan

Consultant: Decebal Dascau

Script: Bianca Paul. Cris Paul

Costume design (Demy Rijken): Jess Oberlin

HMUA: Karla Perez, Lili Paul

Talent: Demy Rijken, Cris Paul

Post-Production: Aurelian Scorobete