UNTOLD 2021: Peste 1.600 de oameni din 10 țări implicați în producția festivalului

Peste 1.600 de oameni din 10 țări sunt implicați în producția UNTOLD 2021, cel mai mare festival din Europa în acest an. Ediția festivalului va avea loc în prima parte a lunii septembrie.

Organizatorii UNTOLD au început pregătirile pentru cel mai mare festival din Europa organizat în acest an. În cadrul evenimentului care va începe peste 17 zile vor fi cei mai buni DJ ai lumii, artiști și trupe din România și din străinătate.

Producția celei de-a șasea ediții va fi una cu adevărat impresionantă, din toate punctele de vedere, de la decoruri, la poveste, personaje, dansatori, artiști și fani din întreaga lume, anunță organizatorii.

„Cele 7 scene ale evenimentului vor dezvălui tărâmul magic UNTOLD și conceptele sale unice. Scena principală va avea peste 800 de mp de ecran led, 28 de metri înălțime, peste 90 de metri la bază și o deschidere de 18 metri. Doar decorul pentru mainstage, care are peste 2.000 mp, este adus de 18 camioane în Cluj-Napoca. Pe aceeași scenă vor fi încorporate elemente 3D care pun în lumină conceptul creativ UNTOLD 2021, Luna – The Rising și personajelor sale mitice”, au dezvăluit organizatorii UNTOLD.

Luna este protectoarea festivalului în acest an și reprezintă sursa unei energii colective, a unei conexiuni puternice și a energiei pozitive care încarcă întreaga omenire. Luna va veghea scena principală pe care vor urca David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, DJ Snake, Fedde le Grand, Ofenbach, Quintino, Parov Stelar, The Script, Tyga și mulți alții.

Producția este spectaculoasă și în cazul scenelor secundare. Potrivit organizatorilor, scena Galaxy va avea forma unei elipse cu o lățime de 27 de metri și o înălțime de 11 metri. Aici va fi creat un univers care, cu puterea muzicii, îi va purta pe spectatori într-o călătorie unică, plină de energie, ghidul fiind de fiecare dată altul: Charlotte de Witte, Paul Kalkbrenner, Nina Kraviz, Amelie Lens, Claptone sau Tale Of Us.

Scena Alchemy va avea 26 de metri lățime și 20 de metri înălțime. Lumea mistică a alchimiștilor este reprezentată de Netsky, Chase & Status, Rudimental, Wilkinson, Dub FX & Woodnote dar și cei mai cunoscuți artiști români din rap, trap, hip-hop, grime, dubstep sau drum&bass.

230 de camioane au adus aparatura necesară pentru toate scenele. Peste 1.600 de oameni din 10 țări lucrează pentru a asigura producția festivalului.

UNTOLD 2021 va avea loc între 9 și 12 septembrie.

