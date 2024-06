Vestita trupă Coldplay concertează la București pe 12 și 13 iunie, pe Național Arena

Coldplay a devenit celebră în toată lumea cu piesa „Yellow” din 2000, iar primul lor album „Parachutes” lansat în același an a avut un succes nebun în Marea Britanie. În 2010 au lansat dublul album „Everyday Life”, un disc experimental. Au integrat rock alternativ, corul gospel, karaoke și sunete de clopot, ceea ce solistul trupei descria drept un sunet foarte vechi, aproape medieval.

Music Of The Spheres e mult diferit de pedecesorul lui, o combinație de pop cu rock care sugereaza cosmosul mitic. „Pare un pic SF, dar de fapt este vorba de o mulțime de cântece de dragoste... am vrut un album colorat și vibrant”, mărturisea Chris Martin, solistul și liderul trupei.

Cele două concerte ale formaţiei Coldplay de la Bucureşti au bătut toate recordurile, marcând cel mai rapid sell-out pentru spectacole de stadion din istoria muzicii live din România.

Coldplay, înfiinţată în 1996, este una dintre cele mai de succes trupe ale noului mileniu şi este alcătuită din Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman şi Will Champion. Grupul britanic a lansat şapte albume de studio, care au fost vândute în peste 80 de milioane de copii pe plan mondial. Formaţia a câştigat numeroase premii, între care şapte trofee Grammy. De la primul concert al turneului, trupa Coldplay a vândut 7.6 milioane de bilete.

Viitorul album al trupei, „Moon Music”, va fi lansat anul acesta. Fanii din România vor asculta pentru prima dată cântece de pe acest album.

Când se intră pe stadion

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 17.00, pe la cele trei intrări amenajate din Bulevardul Basarabia, Strada Maior Ion Coravu şi Bulevardul Pierre de Coubertin.

Pentru a evita posibilele aglomerări, recomandarea organizatorilor este ca publicul să ţină cont de zona pentru care şi-a achiziţionat bilete şi să facă accesul prin artera indicată, consultând indicaţiile de mai jos şi harta stadionului. Accesul fiecărui participant în spaţiul de eveniment se va face exclusiv pe la intrarea indicată.

• Bulevardul Basarabia (bilete Standing, tribune, pachetele Kubik Experience, Supersolis Experience)

• Strada Maior Ion Coravu (bilete Standing, loje, tribuna M, tribune, pachetele Ultimate Spheres Experience, Floris Early Entry Experience, Kaotica Lounge Experience, Calypso Seats)

• Bulevardul Pierre de Coubertin (bilete Standing, tribune)

Posesorii de bilete VIP la categoriile Ultimate Spheres Experience, Floris Early Entry Experience, Kaotica Lounge Experience, Kubik Experience, Supersolis Experience şi Calypso sunt rugaţi să consulte informările privind programul personalizat corespunzător pachetului deţinut, primite pe adresele de email folosite la achiziţionarea biletelor.

Posesorii de bilete Infinity şi le pot ridica de la casa de bilete din Bulevardul Basarabia, în baza confirmării primite pe email de la platforma de ticketing emitentă şi a unui act de identitate valid.

Spectatorii care decid să vină devreme la stadion vor avea posibilitatea să îşi petreacă timpul în zona Maior Ion Coravu, care va fi disponibilă publicului în ambele zile de concert începând cu ora 12.00, până la finalul evenimentului, amenajată ca zonă de aşteptare, cu toate facilităţile, baruri, food trucks, standuri de merchandise şi altele. Accesul în zona de aşteptare Maior Ion Coravu nu presupune acces în eveniment înainte de deschiderea porţilor.

Emaa va urca pe scenă în jurul orei 18.30, Maisie Peters va concerta în jurul orei 19.15, iar concertul Coldplay va începe în jurul orei 20.30. Spectatorii sunt rugaţi să reţină că programul este orientativ şi, din pricina naturii evenimentelor live, acesta poate suferi modificări independente de organizatori – organizatorii recomandă participanţilor la eveniment să consulte siteul www.emagic.ro şi paginile de social media.

Acces/ Bilete

Accesul la concert va fi permis doar în baza biletului valid, unei singure persoane, o singură dată, până la finalul evenimentului. Cei care părăsesc zona evenimentului şi doresc să reintre vor fi nevoiţi să cumpere un bilet nou. Acelaşi lucru este valabil şi pentru posesorii de brăţări. Biletul şi brăţara trebuie păstrate pe toată durata evenimentului, iar spectatorii trebuie să aibă asupra lor şi un act de identitate valid.

Biletul nu poate fi înlocuit/ reemis dacă este pierdut, furat sau distrus şi este valabil pentru o singură intrare.

Biletul nu poate fi transferat către o altă persoană sau revândut. Revânzarea sau reproducerea biletelor sunt ilegale.

Nu se accepta restituiri.

La stadion vor fi amplasate puncte de soluţionare a eventualelor situaţii ce pot apărea cu biletele achiziţionate, semnalizate cu „TICKET HELPDESK”. Fiecare Ticket Helpdesk va pune la dispoziţie operatori pentru platforma de ticketing oficială care a comercializat bilete pentru eveniment. Organizatorii nu încurajează achiziţionarea biletelor din alte surse cu excepţia celor comunicate oficial, iar accesul cu bilete achiziţionate din alte surse neoficiale nu este garantat.

Brăţări eco-fiendly

Spectatorii vor primi brăţări eco-friendly, confecţionate din material compostabil, pe care sunt rugaţi să le returneze după show la punctele semnalizate corespunzător, astfel încât să poată fi refolosite în următoarele concerte ale turneului, reducând în acest mod deşeurile.

Copii/ Minori

Accesul copiilor mai mici de 12 ani la concert nu este recomandat din cauza sunetului şi luminilor puternice. Accesul copiilor de orice vârstă presupune achiziţionarea unui bilet la preţ întreg pentru aceştia.

Accesul minorilor cu vârsta de sub 16 ani este posibil doar dacă sunt însoţiţi de un adult, posesor şi el de bilet propriu. Un adult poate însoţi maximum 4 minori.

Apă potabilă gratuită

În cadrul evenimentului vor exista staţii de apă potabilă gratuită pentru spectatori. În incinta Arenei Naţionale se vor comercializa băuturi răcoritoare, alcoolice şi mâncare. Toate băuturile vor fi servite doar la pahar refolosibil, pentru care se va percepe o garanţie de 15 lei pentru primul pahar, care se va schimba cu un alt pahar curat la achiziţionarea unei noi băuturi. Garanţia se va putea recupera de la punctele special amenajate, odată cu predarea paharului. La punctele de returnare pahare va fi acceptat pentru retur un maximum de 4 pahare/ o dată/ per persoană. Garanţia se va putea recupera doar dacă paharele returnate sunt intacte (nu se acceptă pahare rupte/ sparte/ îndoite/ topite/ cu scris pe ele/ cu stickers sau gumă de mestecat lipite pe ele, cu scrum în ele etc.). Toate produsele pot fi procurate cu numerar sau card bancar la toate punctele de bar, însă din cauza numărului mare de participanţi prezenţi la locaţie, plăţile cu card pot înregistra întârzieri.

Spectatorii ce deţin bilete pe gazon au acces la barurile şi toaletele de pe inel, precum şi la food trucks de la exterior, folosind scările special amenajate.

Obiecte permise

În zona de concert va fi permis accesul cu: bidoane de plastic (tip sport) reutilizabile goale, având capacitate de maximum 750 ml (nu se acceptă recipiente de tip PET), aparate de fotografiat compacte, brichete, medicamente (orice astfel de produse sunt permise doar dacă sunt însoţite de reţetă, scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia, cu maximum o doză zilnică), insulină, spray inhalator pentru astm. Este permis accesul cu produse de tip SPF în recipiente de plastic cu o capacitate de maximum 100 ml.

Obiecte interzise

În zona de concert nu va fi permis accesul cu: băuturi şi produse alimentare achiziţionate din afară perimetrului locaţiei, obiecte din sticlă (inclusiv sticle de parfum de orice cantitate, orice alte sticle sau deodorante etc.), sticle PET, doze de aluminiu, conserve, artificii, bannere susţinute de beţe, spray-uri, lasere, scaune, arme, obiecte contondente (inclusiv laptopuri), lanţuri, umbrele, animale de companie, rucsacuri, căşti de motociclist, bagaje voluminoase mai mari decât o coală A4, selfie stick-uri, aparate foto profesionale, aparate de înregistrare audio-video de orice fel sau aparate GoPro, biciclete, motociclete, trotinete şi skateboards.

La toate dintre cele trei zone de acces în stadion vor exista lockers (dulăpioare cu cheie) în număr limitat. În limita disponibilităţii, acestea vor putea fi folosite contra cost (25 lei, TVA inclus/ per locker).

Organizatorii recomandă spectatorilor să aibă pelerine de ploaie. Umbrelele nu vor fi permise şi vor fi reţinute la filtrele de acces în spaţiul de eveniment, întrucât pot accidenta ceilalţi participanţi la concert. De asemenea, pentru siguranţa şi confortul spectatorilor, organizatorii recomandă utilizarea protecţiei solare (pălării, SPF – este permis accesul cu SPF în recipiente de plastic cu o capacitate de maximum 100 ml).

Organizatorii recomandă spectatorilor ca, odată intraţi în spaţiul de concert, să localizeze cea mai apropiată ieşire de urgenţă de sectorul în care au alocate biletele.

De asemenea, spectatorii sunt încurajaţi să repereze punctele de prim ajutor apropiate zonei în care au alocate biletele.

Înregistrarea de orice fel a spectacolului este strict interzisă. Managementul artistului poate confisca orice aparat de înregistrare audio-video folosit astfel, deţinut de participanţii la eveniment.

În timpul spectacolului este posibil să se folosească lumini stroboscop care pot dăuna persoanelor cu epilepsie fotosensibilă.

În incinta Arenei Naţionale, fumatul este strict interzis, mai puţin în zonele special amenajate şi marcate. Cei care nu vor respectă această regulă sunt pasibili de amendă.

Pentru siguranţa publicului şi bună desfăşurare a evenimentului, participanţii sunt rugaţi să se supună controlului corporal amănunţit la cererea agenţilor de securitate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi fotografii şi înregistrări video cu participanţii la eveniment în scop promoţional. Spectatorii îşi cedează – prin participarea la eveniment – toate drepturile pentru fotografii şi înregistrări realizate în timpul concertului, către organizator şi terţi.

Pentru siguranţa publicului şi bună desfăşurare a evenimentului, la accesul în incinta Arenei Naţionale vor fi puncte de control corporal amănunţit obligatoriu, iar participanţii sunt rugaţi să coopereze cu agenţii de securitate pentru efectuarea controlului şi eliminarea formării cozilor.

Biletele pentru concertul Coldplay s-au epuizat extrem de rapid. Pe site-urile de profil, acestea sunt acum revândute la suprapreț, cu sume ce ajung la sute sau chiar mii de euro. Cei mai înfocați fani care nu au reușit să cumpere bilete în România nu s-au descurajat: au apelat la agențiile de turism pentru pachete în străinătate. Ungaria, Roma și Berlin sunt cele mai căutate destinații pentru un concert memorabil.

Societatea de Transport București (STB) informează că va implementa măsuri temporare de reorganizare a transportului public, având în vedere desfășurarea concertului.

Restricții de trafic pentru concertul Coldplay

Începând de marți, de la ora 7:00, va fi interzis accesul, oprirea și staționarea vehiculelor în zonele de intrare în Complexul Național Arena de pe Bd. Basarabia, Str. Maior Coravu și Bd. Pierre de Coubertin, și această interdicție va rămâne în vigoare până după încheierea concertului. De asemenea, de miercuri de la ora 8:00 și până joi, după finalizarea concertului, traficul rutier va fi restricționat, cu excepția vehiculelor STB (troleibuzele 90 și 86 și liniile special înființate), pe următoarele trasee:

Str. Maior Coravu, între Șos. Mihai Bravu și intrarea în Stadionul Arena Națională;

Str. Pierre de Coubertin, între Str. Vatra Luminoasă și intrarea în complexul sportiv;

Str. Tony Bulandra, între Str. Vatra Luminoasă și Str. Maior Coravu.

Brigada Rutieră va implementa măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor rutiere.

Având în vedere că accesul publicului va fi exclusiv pietonal, șoferii sunt îndemnați să limiteze utilizarea autovehiculelor personale pentru a preveni blocajele de trafic. Se recomandă folosirea mijloacelor de transport în comun, în special metroul, și menținerea calmului în zonele aglomerate. Claxonatul abuziv trebuie evitat, iar deplasarea în zona evenimentului trebuie evitată. Șoferii trebuie să respecte semnalele și indicațiile polițiștilor rutieri pentru a permite devierea și fluidizarea traficului. Manifestările care pun în pericol siguranța lor și a altor participanți trebuie evitate.

Pentru pietoni, se recomandă deplasarea exclusiv pe trotuare și traversarea străzii doar la locurile special amenajate și în timpul semaforului verde, după o asigurare temeinică că intenția lor de traversare a fost observată de conducătorii auto.

Trasee modificate de STB

STB va modifica circulația mijloacelor de transport public de pe liniile 86, 90, 104 și 143.

Astfel, linia de troleibuz 86 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Dridu” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri, pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia de troleibuz 90 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Semănătoarea” și intersecția Str. Vatra Luminoasă/Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri, pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia de autobuz 104 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Complex Comercial Pantelimon” și intersecția Șos. Iancului/Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat pe ambele sensuri, pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, după care va urma traseul actual.

Linia de autobuz 143 va funcționa pe traseul de bază între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Str. Baicului/Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat, pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (aferent liniilor 69, 85 și 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, după care va urma traseul actual.

Suplimentar, STB va aplica măsura de înființare a două linii speciale, 700 și 87, cu trasee care converg spre stadion. Așadar, linia 700 va funcţiona pe un traseu cuprins ȋntre stația „Piaţa Unirii 2” și terminalul „Arena Naţională”, cu intervale de succedare programate la aproximativ 10 minute, astfel:

Pe sensul spre Piața Unirii: Str. Tony Bulandra, Str. Vatra Luminoasă, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, Piaţa Alba Iulia, Bd. Unirii, „Piaţa Unirii 2”; Pe sensul spre Arena Națională: stația „Piaţa Unirii 2”, Bd. Unirii, Piaţa Alba Iulia, Bd. Decebal, Şos. Mihai Bravu, Str. Vatra Luminoasă, Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă

Linia 87 va funcţiona pe un traseu cuprins ȋntre stația „Piaţa Romană” și terminalul „Arena Naţională” (comun cu traseul liniei 86), cu intervale de succedare programate la aproximativ 10 minute, astfel:

Pe sensul spre Arena Națională: stația „Piaţa Romană”, Bd. Dacia, Str. Traian, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Str. Matei Voievod, Str. Vatra Luminoasă, Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă; Pe sensul spre Piața Romană: Str. Tony Bulandra, Str. Vatra Luminoasă, Str. Matei Voievod, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Str. Traian, Bd. Dacia, stația „Piața Romană”.

Totodată, în intervalele orare 14:35–21:00 și 22:50–01:20 din zilele de miercuri și joi, linia de troleibuz 90 va funcționa cu parcul de vehicule suplimentat, asigurând intervale de succedare de aproximativ 10 minute. În intervalul orar 22:30–00:30 din zilele menționate, liniile de noapte N1 şi N10 vor funcționa cu parcul de vehicule suplimentat, asigurând intervale de succedare de aproximativ 10 minute.