Nominalizările la Premiile Gopo 2021

„Acasă” (r. Radu Ciorniciuc), „colectiv” (r. Alexander Nanau), „Ivana cea groaznică” (r. Ivana Mladenovic) și „Tipografic majuscul” (r. Radu Jude) sunt filmele care intră oficial în cursa pentru trofeul Gopo la categoria Cel mai bun film de lungmetraj. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei Premiilor Gopo, care va avea loc pe 28 iunie.

16 lungmetraje românești lansate în cinematografe sau pe platforme VOD în 2020 au fost luate în considerare de juriul din acest an pentru desemnarea nominalizărilor la cea de-a 15-a ediție a Galei Premiilor Gopo. Filmele cu cele mai multe nominalizări sunt: „Urma” (12 nominalizări), „Ivana cea groaznică” (12 nominalizări), „Tipografic majuscul” (10 nominalizări), „Acasă” (7 nominalizări) și „5 minute” (7 nominalizări).

colectiv

Alexander Nanau („colectiv”), Ivana Mladenovic („Ivana cea groaznică”), Radu Ciorniciuc („Acasă”) și Radu Jude („Tipografic majuscul”) sunt nominalizații categoriei Cea mai bună regie.

La categoria Cea mai bună actriță într-un rol principal concurează Diana Cavallioti („5 minute”), Ivana Mladenovic („Ivana cea groaznică”) și Irina Rădulescu („Urma”), în timp ce Igor Babiac („Dragoste 2. America”), Mihai Călin („5 minute”), Șerban Lazarovici („Tipografic majuscul”), și Teodor Corban („Urma”) concurează la categoria Cel mai bun actor într-un rol principal.

Acasă. Foto: Mircea Topoleanu

„Acasă” (r. Radu Ciorniciuc), „Lemn” (r. Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst și Ebba Sinzinger), „Superhombre” (r. Lucian Mircu, Mircea Gherase) și „Totul nu va fi bine” (r. Adrian Pîrvu, Helena Maksyom) sunt cele patru pelicule nominalizate în categoria Cel mai bun film documentar.

De asemenea, două documentare - „Acasă” (r. Radu Ciorniciuc) și „Totul nu va fi bine” (r. Adrian Pîrvu, Helena Maksyom) - alături de lungmetrajul de ficțiune „Urma” (r. Dorian Boguță) sunt nominalizate pentru Cel mai bun film de debut.

Tipografic Majuscul. Foto: Silviu Gheție

Premiera anului 2021 este prezența a trei categorii distincte dedicate scurtmetrajelor: 12 titluri au fost nominalizate pentru Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune, Cel mai bun scurtmetraj de animație și Cel mai bun scurtmetraj documentar.

La categoria Cel mai bun film european, criticii de film din juriul de nominalizări au votat pentru următoarele patru titluri distribuite în cinematografele din România anul trecut: „Il Traditore”/ „Trădătorul” (r. Marco Bellocchio), „It Must Be Heaven”/ „Paradisul, probabil” (r. Elia Suleiman), „Les Miserables”/ „Mizerabilii” (r. Ladj Ly) și „Sorry We Missed You”/ „În absența dvs.” (r. Ken Loach).

Ivana cea Groaznică

Nominalizările la toate categoriile Premiilor Gopo 2021 au fost stabilite de un juriu de preselecţie alcătuit din profesioniști din domeniu: criticii de film Iulia Blaga, Irina Trocan, Victor Morozov, Călin Boto și Gabriela Filippi, regizorii Marius Olteanu, Mona Nicoară și Nora Agapi, actrița Emilia Dobrin, editorul Eugen Kelemen și Ioana Dragomirescu, coordonatoarea Cinema Elvire Popesco.

După anunţul nominalizărilor, peste 650 de profesionişti activi din toate domeniile industriei de film româneşti vor fi invitaţi să voteze pentru desemnarea câştigătorilor trofeelor Gopo 2021, prin intermediul unui mecanism de vot asigurat de prestigioasa firmă de audit şi consultanţă PwC România, cu care organizatorii Premiilor Gopo au demarat un parteneriat încă din 2011.

Gala Premiilor Gopo 2021 este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc împreună cu Asociația Film și Cultură Urbană, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei și Babel Communications.

NOMINALIZĂRI PREMIILE GOPO 2021

Cel mai bun film de lungmetraj

ACASĂ

producători: Monica Lăzurean-Gorgan, Ümit Uludağ, Hanka Kastelicova, Ari Matikainen | România (Manifest Film, Corso Film, Kinocompany, HBO Europe)

COLECTIV

producători: Alexander Nanau, Bianca Oana, Bernard Michaux, Hanka Kastelicova | România (Alexander Nanau Production, Samsa Film, HBO Europe)

IVANA CEA GROAZNICĂ

producători: Ada Solomon, Ivana Mladenovic | România (MicroFILM)

TIPOGRAFIC MAJUSCUL

producător: Ada Solomon | România (MicroFILM)

Cea mai bună regie

Alexander Nanau pentru filmul colectiv Ivana Mladenovic pentru filmul Ivana cea Groaznică Radu Ciorniciuc pentru filmul Acasă Radu Jude pentru filmul Tipografic Majuscul

Cel mai bun actor în rol principal

Igor Babiac pentru rolul Anton din filmul Dragoste 2. America Mihai Călin pentru rolul Nicu Holban din filmul 5 Minute Șerban Lazarovici pentru rolul Mugur Călinescu din filmul Tipografic Majuscul Teodor Corban pentru rolul Mihnea din filmul Urma

Cea mai buna actriță în rol principal

Diana Cavallioti pentru rolul Liliana Calomfir din filmul 5 Minute Irina Rădulescu pentru rolul Ana din filmul Urma Ivana Mladenovic pentru rolul Ivana din filmul Ivana cea Groaznică

Cel mai bun actor în rol secundar

Dragoș Bucur pentru rolul Radu din filmul Urma Emanuel Pârvu pentru rolul Coman din filmul 5 Minute Lucian Ifrim pentru rolul Cristi din filmul Urma Miodrag Mladenovic pentru rolul Tatăl din filmul Ivana cea Groaznică

Cea mai bună actriță în rol secundar

Ana Radu pentru rolul Anca Holban din filmul 5 Minute Anca Pop pentru rolul Anca din filmul Ivana cea Groaznică Elvira Deatcu pentru rolul Maria Holban din filmul 5 Minute Ioana Iacob pentru rolul Mama din filmul Tipografic Majuscul

Cel mai bun scenariu

Dorian Boguță și Loredana Novak pentru filmul Urma Ivana Mladenovic și Adrian Șchiop pentru filmul Ivana cea Groaznică Radu Jude și Gianina Cărbunariu pentru filmul Tipografic Majuscul

Cea mai bună imagine

Alexander Nanau pentru filmul colectiv Barbu Bălășoiu pentru filmul Urma Carmen Tofeni pentru filmul Ivana cea Groaznică Oleg Mutu pentru filmul Dragoste 2. America Radu Ciorniciuc și Mircea Topoleanu pentru filmul Acasă

Cel mai bun montaj

Alexander Nanau, George Cragg și Dana Bunescu pentru filmul colectiv Andrei Gorgan pentru filmul Acasă Cătălin Cristuțiu pentru filmul Tipografic Majuscul Patricia Chelaru și Cătălin Cristuțiu pentru filmul Ivana cea Groaznică Tudor D. Popescu pentru filmul Urma

Cel mai bun sunet

Alexandru Dumitru, Daniel Soare și Dejan Kragulj pentru filmul Ivana cea Groaznică Andre Rigaut și Michal Fojcik pentru filmul Dragoste 2. America Jean Umansky și Dana Bunescu pentru filmul Tipografic Majuscul Mihai Grecea, Angelo Dos Santos, Michele Schillings pentru filmul colectiv Tom Weber, Andreas Mühlschlegel și Lukás Moudrý pentru filmul Acasă

Cea mai bună muzică originală

Bartosz Chajdecki pentru filmul Dragoste 2. America Flora Pop pentru filmul Totul nu va fi bine Marius Leftărache, Matei Stratan și Cristina Chiosea pentru filmul Urma

Cele mai bune decoruri

Andreea Popa pentru filmul Urma Irina Moscu pentru filmul Tipografic Majuscul Mihaela Poenaru pentru filmul Dragoste 2. America

Cele mai bune costume

Adina Bucur pentru filmul 5 Minute Dorin Negrău pentru filmul Tipografic Majuscul Iulia Popescu pentru filmul Ivana cea Groaznică Mălina Ionescu pentru filmul Urma

Cel mai bun machiaj și cea mai bună coafură

Bianca Boeroiu și Domnica Bodogan pentru filmul Tipografic Majuscul Dana Moldoveanu și Lidia Ivanov pentru filmul Urma Iulia Popescu și Dejana Petrucic pentru filmul Ivana cea Groaznică Manuela Simionescu și Dana Roșeanu pentru filmul 5 Minute

Cel mai bun film de debut

Acasă (r. Radu Ciorniciuc) Totul nu va fi bine (r. Adrian Pîrvu, Helena Maksyom) Urma (r. Dorian Boguță)

Cel mai bun documentar

Acasă r. Radu Ciorniciuc, producători: Monica Lăzurean-Gorgan, Ümit Uludağ, Hanka Kastelicova, Ari Matikainen | România (Manifest Film, Corso Film, Kinocompany, HBO Europe) Lemn r. Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst și Ebba Sinzinger, producători: Vincent Lucassen, Ebba Sinzinger, Monica Lăzurean-Gorgan | România (4 Proof Film) Superhombre r. Lucian Mircu, Mircea Gherase, producători: Mircea Gherase, Lucian Mircu | România (Mircea Gherase PFA) Totul nu va fi bine r. Adrian Pîrvu, Helena Maksyom, producători: Alexandru Solomon, Ada Solomon | România (Hi Film Productions)

Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune

În noapte r. Ana Pasti, producători: Irena Isbășescu, Adrian Sitaru | România (4Proof Film) Kaimos r. Sarra Tsorakidis, producător: Paul Negoescu | România (Papillon Film) Laila r. Raya Al Souliman, producător: Paul Negoescu | România (Papillon Film) Ținutul care nu doarme niciodată r. Andra Tarara, David Schwartz, producători: Andra Tarara, David Schwartz | România

Cel mai bun scurtmetraj de animație

Candy Can r. Anton Octavian, producător: Mihai Mitrică | România (Safe Frame) Cântec de leagăn r. Paul Mureșan, producător: Mihai Mitrică | România (Safe Frame) Moartea și cavalerul r. Radu Gaciu, producători: Tudor Giurgiu, Adriana Bumbeș | România (Hai-Hui Entertainment) Sașa și Petre r. Luca Istodor | România

Cel mai bun scurtmetraj documentar

Apropieri r. Ioana Grigore, producător: Ioana Grigore | România (U.N.A.T.C. I.L. Caragiale) Cerbul a trecut prin fața mea r. Vlad Petri, producător: Vlad Petri |România (Activ Docs) Totul pentru Riana r. Mihai Gavril Dragolea, producători: Mihai Gavril Dragolea, Ioana Lascăr | România (Vagabond Film, deFilm) Venim pe rând și mergem pe sărite r. Mihnea Toma | România (U.N.A.T.C. I.L. Caragiale)

Tânără speranță

Alma Buhagiar pentru regia scurtmetrajului Împreună Cătălin Rugină pentru imaginea scurtmetrajelor Datoria, Vânătoarea de cerbi Gabor Bondi pentru rolul Raul din scurtmetrajul În noapte Patricia Chelaru pentru montajul filmului Ivana cea groaznică Teona Galgoțiu pentru regia scurtmetrajelor Elefant departe, Mă uit înapoi și dispare

