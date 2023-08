Pe perioada Festivalului Internaţional George Enescu vor avea loc evenimente în toată țara

Evenimente conexe ale Festivalului Internațional George Enescu la București

Desfășurat sub Înaltul Patronaj la Președintelui României și produs de Ministerul Culturii, Festivalul oferă publicului din București ocazia să experimenteze un moment de deconectare coregrafică, poetică și imersivă: WOLGFANG, o instalație de tip performance filmată în VR de Gigi Căciuleanu, produsă de Art Production Foundation. La producție au luat parte actorii Lelia Marcu-Vladu (Regina Nopții), Lari Giorgescu (Visătorul), Ana Iacob (ArlecchinA) și Bogdan Iacob (ColombinO) dând viață unor personaje ce evoluează într-un spațiu mozartian atemporal. Instalația va putea fi vizitată pe toată durata Festivalului la Sala Palatului, Foaier etaj.

Marți, 5 septembrie, este ziua proiecțiilor de film în Studioul de operă și Multimedia al Universității Naționale de Muzică din București. La ora 13.30 se vor proiecta un scurt film documentar despre dirijorul Sergiu Celibidache și un inedit film despre ediția 1991 Concursului George Enescu, ambele regizate de Nicoale Corjos. Proiecția va continua la ora 15.00 cu filmul muzical documentar ‘Constantin Silvestri Avant-Gardist, Master Improviser, Homme Passionné’, o serie de 7 mini-filme produsă la Londra de pianista Anda Anastasescu și editorul Nicoals Gaster. Ambele proiecții vor fi prezentate și comentate de bine-cunoscutul critic de film Irina-Margareta Nistor. Intrarea publicului este liberă în limita capacității sălii.

Trei evenimente ce vor avea loc în București în perioada în care se desfășoară Festivalul Internațional George Enescu sunt menite să dea contur parteneriatului de tradiție dintre Festival și Muzeul Național George Enescu. Având ca scop extinderea interacţiunii dintre Festival şi oraş, precum şi diversificarea experienţei festivaliere pentru public, programul pregătit de Muzeul Enescu va fi compus din două expoziții și un concert ce au loc în perioada 27 august – 24 septembrie. Pe întreaga durată a Festivalului la Sala Palatului va putea fi vizitată expoziția foto-documentară „George Enescu în Franța”, expoziție ce valorifică documente din arhiva Muzeului Național George Enescu, concepută și realizată de Cristina Andrei și Adina Sibianu, cu grafică de Oana Carianopol. O a doua expoziție organizată de Muzeul Național George Enescu va putea fi vizitată în perioada 1 – 24 septembrie la Universitatea Națională de Muzică din București, o expoziție foto-documentară realizată de Irina Nițu și graficianul Horia Nițu, bazată pe reconstituirea prodigioasei activități muzicale ale lui George Enescu în multiplele sale ipostaze de compozitor, violonist, dirijor și pianist, în perioada 1923-1950 intitulată „George Enescu pe continentul american”. În cadrul aceluiași parteneriat va avea loc și concertul „Enescu și compozitorii de azi”, al ansamblului Devotiomoderna condus de Carmen Cârneci, ce are loc vineri, 15 septembrie, la Sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică din București.

Tot anul acesta, Festivalul Internațional George Enescu are plăcerea de a găzdui la București proiectul cultural „Lumières d´Europe”, proiect de tip rezidență muzicală lansat de violonistul francez David Grimal, aflat la a doua ediţie şi desfăşurat sub Înaltul Patronaj al UNESCO, susținut de Ambasada Franței la București, Institutul Francez și Artexim. Un număr de 14 tineri artiști selectați vor avea oportunitatea de a participa la sesiuni multidisciplinare alături de muzicieni renumiți și vor putea să cânte alături de aceștia, în perioada 1 – 10 septembrie. Programul va include 5 concerte susținute de bursierii programului alături de muzicienii invitați, instrumentiști de prestigiu din Europa: pianistul Philippe Cassard, violista Diemut Poppen, violoncelista Anne Gastinel și directorul artistic al programului, violonistul David Grimal. Concertele vor avea loc la Universitatea Națională de Muzică din București (6 septembrie ora 19.00, Sala Auditorium și 7 septembrie, ora 13.00 Sala George Enescu), Sala Colosseum a Teatrului Godot (8 septembrie, ora 13.00 – bilete disponibile aici) și la Sala Scoarțelor a Centrului Cultural „Palatele Brâncovenești de la porțile Bucureștiului” (Palatul Mogoșoaia), sâmbătă 9 septembrie, la orele 11.00 și 16.00 (intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. Detalii despre programele tuturor concertelor din rezidența Lumières se pot găsi aici. Din programul proiectului „Lumières d´Europe” fac parte și 4 conferințe ce vor avea loc la Institutul Francez în zilele de 2, 4 și 5 septembrie, de la ora 17:00 și la Universitatea Națională de Muzică din București, Sala Constantin Silvestri în 3 septembrie, de la ora 17.00. Temele discutate vor fi: „De ce să mai compunem muzică în secolul 21?” (compozitorul Eric Montalbetti), „Avangarda și muzica românească” (Erwin Kessler, directorul Muzeului de Artă Recentă din București), „Revoluții în fizică la începutul secolului al 20-lea” (Serge Haroche – laureat al premiului Nobel în fizică) și o conferință-dialog cu Sever Voinescu, director Dilema Veche în dialog cu Valentina Sandu-Dediu, rector al New Europe College. Intrarea este liberă la toate cele 4 conferințe, în limita locurilor disponibile.

Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România în parteneriat cu Artexim organizează patru concerte camerale dedicate muzicii româneşti care vor avea loc la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (sălile „George Enescu” şi „Constantin Silvestri”) și la L’Amphitheatro Art Club. În program vor fi două recitaluri susţinute de trio-uri (Trio Contraste – 3 septembrie şi Trio de Coarde Profil – 22 septembrie) şi două recitaluri de lied (Duo Manoleanu – 9 septembrie şi Duo Codreanu-Dembinski – 10 septembrie). Mai multe informații despre programele concertelor aici.

Evenimente conexe ale Festivalului Internațional George Enescu în țară

Orchestra Filarmonică din Arad va concerta joi, 14 septembrie de la ora 19:00 la Palatul Cultural din Arad, sub bagheta dirijorului Alexandru Ilie, cu un program cu lucrări de Schumann și Dvořák, iar solist va fi violoncelistul Benjamin Kruithof, câștigătorul Concursului Internațional George Enescu 2022.

Două concerte vor avea loc și la Botoșani: primul dintre ele luni, 4 septembrie de la ora 18:30 – Camerata Regală, condusă de dirijorul Constantin Grigore cu violonista Alexandra Conunova și vineri 22 septembrie de la ora 19:30 la Casa Memorială George Enescu din fosta comună Liveni – Orchestra Filarmonicii George Enescu din Botoșani, condusă de dirijorul Alexandru Ilie cu Ștefan Aprodu la vioară, laureat al Concursului Internațional George Enescu 2022.

La Brașov are loc un concert ce marchează parteneriatul de tradiție al Festivalului cu Muzeul Național George Enescu, Recitalul cameral „Enescu pe înțelesul tuturor” cu Ștefan Ignat bariton și Roman Manoleanu la pian, vineri 22 septembrie de la ora 18:00 în Foaierul Operei.

Publicul din Constanța va avea ocazia să participe la recitalul cameral vocal-instrumental „George Enescu și 1001 de nopți în stil francez”, cu Raluca Pasquettin mezzosoprană și Andreea Bratu la pian, miercuri 6 septembrie de la ora 18:00, organizat de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.

La Craiova, Orchestra Filarmonicii Oltenia va concerta vineri, 22 septembrie, de la ora 19:00, la Filarmonica Oltenia. Orchestra va fi condusă de dirijorul Jacek Rogala, iar solist va fi violoncelistul Benjamin Kruithof, câștigătorul Concursului Internațional George Enescu 2022.

La Cluj-Napoca vor avea loc 5 evenimente în cadrul unei seri de concerte organizate de Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima, în Sala Studio a Academiei. Se vor organiza două recitale camerale (14 și 16 septembrie), două concerte ce vor celebra muzica compozitorilor clujeni în Festivalul Internațional George Enescu (13 și 15 septembrie) și un concert al Ansamblului Couleurs, dirijat de Alexandru Ștefan Murariu (17 septembrie), dublu câștigător al premiului de compoziție la Concursul Internațional George Enescu, pentru secțiunile muzică de cameră și muzică simfonică.

La Pitești va avea loc un concert cu lucrări de Franz Liszt și Ludwig van Beethoven, joi, 14 septembrie, de la ora 19:00, când pe scena Centrului Multifuncțional va urca Orchestra Filarmonicii din Pitești condusă de dirijorul Constantin Grigore, cu Adela Liculescu la pian pe post de solistă, laureată a Concursului Internațional George Enescu, ediția a XVII-a.

La Ploiești publicul va avea ocazia să asculte Orchestra Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești într-un concert cu trei soliști: Liviu Prunaru (vioară), Lorena Țecu (pian) și Ștefan Cazacu (violoncel), pe data de 14 septembrie, la Filarmonica Paul Constantinescu. Ștefan Cazacu este laureatul secțiunii violoncel a Concursului Enescu desfășurat în 2020/21.

Și la Râmnicu Vâlcea are loc un concert dedicat compozitorului maghiar Franz Liszt pe data de 18 septembrie, în Sala Lahovari a Filarmonicii Ion Dumitrescu. Orchestra Filarmonicii Ion Dumitrescu va fi condusă de dirijorul Gian Luigi Zampieri, cu Adela Liculescu la pian.

Orchestra Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare va urca pe scena Sălii Mari a Filarmonicii pe data de 14 septembrie de la ora 19:00, într-un concert dirijat de Sergey Simakov cu Ioana Forna la vioară. În program vor fi compoziții de George Enescu, Samuel Barber și Dimitri Șostakovici. Solistul serii este violoncelistul Constantin Borodin, laureat al ediției a XVIII-a a Concursului Enescu desfășurată în anul 2022.

Pe 14 septembrie, de la ora 12:00, la Casa Memorială George Enescu din Sinaia, are loc recitalul de lied „Redescoperindu-l pe George Enescu”, un eveniment ce face parte din parteneriatul Festivalului cu Muzeul Național George Enescu, cu Rodica Vică soprană și Adina Cocargeanu la pian.

La Târgoviște va avea loc concertul Orchestrei Simfonice de Tineret Andante, sub bagheta dirijorului Tiberiu Dragoș Oprea, avându-i ca soliști pe Octavian Lup, laureat al Concursului Internațional George Enescu 2018, Yasmina Militaru la vioară și Sarah-Alexandra Nidelcu la pian, vineri, 8 septembrie, de la ora 17:00, în Sala Mare a Teatrului Tony Bulandra.