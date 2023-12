Peste 30 de evenimente organizate de Institutul Cultural Român cu ocazia Zilei Naționale a României

ICR Madrid și Ambasada României în Regatul Spaniei, în colaborare cu Centrul Național de Artă „Tinerimea Română” și cu sprijinul Consulatului General al României la Barcelona, organizează miercuri, 29 noiembrie 2023, concertul Ansamblului Violoncellissimo pe scena Auditorium - Fundaćio Joan Miró din Barcelona. Ziua Națională a României a fost marcată, pe 28 noiembrie 2023, în capitala Spaniei, când Ansamblul Violoncellissimo a susținut un concert la Círculo de Bellas Artes din Madrid. În programul concertului se regăsesc atât lucrări românești, precum Constantin Dimitrescu - Dans ţărănesc, Radu Sinaci - Suita folclorică românească sau Cornelia Tăutu - Al Fine, cât şi compoziții de Astor Piazzolla sau Pablo Casals, cât şi reinterpretări ale unor piese internaționale.

Tot ICR Madrid, în colaborare cu Lectoratul de limba română din cadrul Facultății de Filologie a Universității din Salamanca și cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, prezintă două documentare românești, „România sălbaticăˮ (regia Dan Dinu și Cosmin Dumitrache) și „Maria, inima Românieiˮ, regia Trevor Poots. Ambele proiecții vor avea loc vineri, 1 decembrie 2023, la Teatrul Juan del Enzina. Cele două documentare au mai fost proiectate și vineri, 24 noiembrie 2023, la Teatrul Juan del Enzina.

Expoziția „România Sălbaticăˮ, semnată de fotograful Dan Dinu, va fi prezentată în perioada 30 noiembrie – 12 decembrie 2023, la sediul Parlamentului din Cantabria. Evenimentul este organizat de ICR Madrid și Asociația România Sălbatică în colaborare cu Consulatul onorific al României în Cantabria, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei. În cadrul proiectului, publicul este invitat la proiecția documentarului „România Sălbaticăˮ (2021, versiunea originală cu subtitrare în spaniolă), care va avea loc luni, 4 decembrie 2023, la Ateneo de Santander. Documentarul „România sălbatică” va mai putea fi urmărit, de asemenea, și vineri, 1 decembrie 2023, la Centrul Cultural Margarita Nelken, din Coslada, cu sprijinul ICR Madrid și al Asociației Obatalá din localitatea Coslada.

Totodată, expoziția de fotografie „Timișoara Incognito - Liber de stereotipuri”/„Timișoara Incognito - Free of Stereotypesˮ va fi inaugurată vineri, 1 decembrie 2023, la Universitatea de Las Palmas de Gran Canaria. Evenimentul este organizat de ICR Madrid, în parteneriat cu Asociația TIMIȘOARA - Capitală Europeană a Culturii 2023, în colaborare cu Consulatul onorific al României în Insulele Canare și sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei. Expoziția cuprinde patru categorii tematice: Cultural Enthusiasm, Architectural Heritage, Urban Exploration și Special Guest.

Colocviul „România: patrimoniu și cultură europeanăˮ, organizat de ICR Madrid în colaborare cu UNED Cadiz, Consulatul general al României la Sevilla, Consulatul Onorific al României în Cadiz, Ambasada României în Regatul Spaniei și Universitatea de Vest din Timișoara, a avut loc joi, 23 noiembrie 2023, la Universitatea Națională de Educație la Distanță (UNED), filiala Cadiz. Conferința a avut ca obiectiv aprofundarea studiilor despre legăturile culturale, istorice și diplomatice dintre cele două țări, precum și promovarea specificului românesc în context european.

Ambasada României în Cehia, cu sprijinul ICR Praga, organizează un recital al Cvartetului Intermezzo miercuri, 29 noiembrie 2023, la Palatul Kaunický din Praga. Cvartetul Intermezzo este compus din studenții Facultății de Muzică din cadrul Universității Transilvania din Brașov: violoniștii Larisa Calinciuc și Albert Dănăilă, violista Carmen Porancea și pianistul Sabin Bănescu. Artiștii vor interpreta lucrări românești precum Balada lui Ciprian Porumbescu, Balada lui George Enescu, Hora staccato de Grigoraș Dinicu, Dans țărănesc de Constantin Dimitrescu și altele. De asemenea, Ambasada României în Republica Slovacă, cu sprijinul ICR Praga, a organizat luni, 27 noiembrie 2023, la Palatul Primațial din Bratislava, un concert de muzică clasică românească și universală cu artiștii lirici ai Teatrului Muzical Ambasadorii: soprana Mihaela Vîrban, tenorul Octavian Ene, baritonul Silviu Mihăilă, bas-baritonul Sergiu Neamțu și pianistul Andrei Racu.

ICR Stockholm și Ambasada României în Regatul Suediei organizează un concert extraordinar susținut de pianistul Daniel Ciobanu, pianista Andreea Spînu și violoncelistul Constantin Borodin, care va avea loc în data de 29 noiembrie 2023, la Colegiul Regal de Muzică din Stockholm, una dintre cele mai prestigioase instituții muzicale din Suedia. Programul muzical este alcătuit din lucrări clasice și de muzică contemporană, semnate de Constantin Silvestri, Dan Dediu, George Enescu, Carmen Petra-Basacopol, Ciprian Porumbescu, Grigoraș Dinicu, Serghei Rahmaninov și Robert Schumann.

Cu prilejul celebrării Zilei Naționale a României, IRCCU Veneția și Consulatul General al României la Trieste organizează concertul Orchestrei de cameră „Lyra Gorjului” din Târgu Jiu, pe 29 noiembrie 2023, în Sala Capitolare a Scuola Grande di San Rocco de la Veneţia. Programul concertului cuprinde compoziţii reprezentative ale unor maeştri români clasici şi contemporani. Evenimentul de la Veneția este organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Gorj şi Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” din Târgu Jiu.

La Roma, Ziua Națională a României este celebrată în Anul Cultural Dimitrie Cantemir prin manifestarea „Dimitrie Cantemir, principe şi cărturar român al epocii Luminilor”, organizată la Sala Capitolare din Palatul Minerva al Senatului Italiei, pe 1 decembrie 2023, de Asociaţia Politeia, în colaborare cu IRCCU Veneţia, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni şi Ambasada României la Roma. Programul evenimentului cuprinde proiecţia filmului documentar „Dimitrie Cantemir” (realizat de Cristina Liberis și produs de Asociaţia Artă şi Tradiţie), urmată de prelegeri privitoare la viaţa şi opera cărturarului Dimitrie Cantemir. Manifestarea culturală se va încheia cu ceremonia de acordare a Premiilor Aretè, instituite şi decernate de Asociaţia Politeia membrilor comunităţii române din Italia care s-au remarcat prin angajament civic, prin calităţile umane, competenţele şi realizările profesionale.

IRCCU Veneţia este coorganizatorul seriei de concerte de colinde tradiționale susținute la Padova, Scorzè şi Azzano Decimo de grupul „Feciorii satului”, din Cuzap (jud. Bihor), cu ocazia Zilei Naționale a României. Programul concertelor din perioada 1-2 decembrie 2023 cuprinde colinde autentice culese din satele bihorene Cuzap şi Voivozi, transmise în lumea rurală din generaţie în generaţie. Turneul grupului „Feciorii satului” din Italia este organizat de Consulatul General al României la Trieste, Departamentul de Studii Lingvistice şi Literare al Universităţii din Padova, Societatea de studii româneşti „Miron Costin”, Universitatea din Oradea, Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Şcoala Doctorală de Istorie, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” din Oradea al Academiei Române, Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea și IRCCU Veneția.

Institutul Cultural Român, prin Direcția Relații Internaționale și în parteneriat cu Ambasada României în Regatul Norvegiei, marchează aniversarea a 105 ani de la Marea Unire din 1918 joi, 30 noiembrie 2023, prin vernisajul expoziţiei de artă fotografică „La NORD de cuvinteˮ, cu lucrări realizate de Rareș Beșliu, și prin recitalul cu piese din patrimoniul muzical românesc, susținut de pianiștii Dragoș-Andrei Cantea și Oh Jee Eun, alături de artistul liric Ștefan Linu. Momentele artistice vor prefața tradiționala recepție de Ziua Naţională a României, organizată în acest an de misiunea diplomatică română la Centrul cultural Gamle Raadhus Scene, situat în centrul orașului Oslo.

ICR Lisabona și Ambasada României în Republica Portugheză, cu sprijinul Muzeului Național al Ceramicii din Lisabona, organizează joi, 30 noiembrie 2023, la Biserica-Auditoriu Madre de Deus, un concert de muzică de cameră susținut de RCO String Quartett. Programul va conține piese aparţinând compozitorilor Ciprian Porumbescu, Ludwig Van Beethoven, George Enescu, Sabin Drăgoi, precum şi o suită de piese, în aranjamentul lui Radu Sinaci, compuse de Dimitrie Cantemir. Concertul va fi urmat de o recepție dedicată celebrării Zilei Naționale a României.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău susține participarea Ansamblului Folcloric Național „Transilvania” din Baia Mare la concertul „Să întindem hora mare”, organizat de Organizația Concertistică și de Impresariat „Moldova-Concert” în parteneriat cu TVR Moldova, pe 30 noiembrie, la Palatul Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. În cadrul concertului vor fi prezentate regiunile istorice ale României: Moldova, Oltenia, Muntenia, Banat, Crișana, Ardealul (Transilvania), Basarabia, Bucovina și Maramureș, însoțite de imagini ale drapelelor istorice ale acestor regiuni, muzica, costumele și dansurile tradiționale, iar pe scenă vor evolua artiști reprezentanți ai zonelor geografice respective. De asemenea, ICR Chişinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, organizează sâmbătă, 9 decembrie 2023, un concert special susținut de trupa Teatrului Muzical „Ambasadorii” și Orchestra Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchieviciˮ, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău. ICR Chişinău a mai organizat marți, 28 noiembrie 2023, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, un microrecital cu muzică de cameră susținut de Select Quartet în deschiderea recepției oficiale oferite de Ambasada României în Republica Moldova. Din programul evenimentului au făcut parte piese precum: George Enescu - „Rapsodia Română”, Ciprian Porumbescu - „Balada”, Grigoraș Dinicu - „Căruța poștei”, Eugen Doga – Vals „Dulcea și Tandra mea fiară”.

ICR New York va organiza un recital muzical susținut muzicienii Oxana Corjos (pian) și Petru Pane (clarinet), care se va desfășura vineri, 1 decembrie 2023, la sediul ICR New York, sala „Norman Manea”. Fiind parte componentă a programului permanent „Enescu Soirees of New York”/„Seratele Enescu de la New York”, recitalul aduce în atenția publicului american un repertoriu deosebit, gândit în jurul Sonatei pentru clarinet solo (1963) de Tiberiu Olah, parte dintr-un ciclu de cinci lucrări inspirate de sculpturile lui Constantin Brâncuși. Cu acest prilej vor fi aduse în atenția publicului american și lucrările sculptorului de renume mondial Constantin Brâncuși. De asemenea, la 60 de ani de existență, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, se află în SUA, la invitația Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, în cadrul unui turneu aniversar, în perioada 26 noiembrie – 3 decembrie 2023. Corul susține șase concerte în patru mari orașe: Washington, New York, Chicago și Seattle, biletele fiind deja epuizate în primele zile de la lansare. Concertele au loc în mai multe clădiri istorice și de cultură americane: în clădirea Congresului american și la National Cathedral din Washington, D.C.; în New York, în cea mai mare catedrală episcopală din lume, Saint John the Divine Cathedral și în celebra sală de concerte Merkin Hall; la Town Hall din Seattle și la Saint James Lutheran Church din Chicago.

Scriitorul Stejărel Olaru își va prezenta cartea “Nadia și Securitatea/Nadia Comaneci y la Policía Secreta. Historias de la Guerra Fría”, publicată în traducere în limba spaniolă la editura Obreon / Grupo Anaya, vineri, 1 decembrie 2023, la Universitatea El Claustro din Ciudad de Mexico, în cadrul unui eveniment organizat de Ambasada României în Statele Unite Mexicane în colaborare cu Institutul Cultural Român.

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, în parteneriat cu ICR Paris, dedică Zilei Naționale a României reprezentația din 1 decembrie 2023, de la Paris, a spectacolului „Jocuri, vorbe, greieri…”, în regia lui Silviu Purcărete, pe scena Théâtre de la Ville – Espace Cardin. Un spectacol de poezie românească și universală, cu muzică originală compusă de Vasile Șirli și scenografia semnată de Dragoș Buhagiar.

Tot ICR Paris onorează laureaţii români ai Academiei Franceze din acest an printr-o seară festivă în prezența reprezentanților Academiei Franceze, a unor scriitori, editori francezi și români, jurnaliști și membri ai corpului diplomatic român sâmbătă, 2 decembrie 2023, la sediul său din Rue de L’Exposition 1. Cei trei români care au fost recompensați pentru promovarea culturii franceze, a teatrului și a literaturii sunt Toma Pavel, hermeneut, critic literar, specialist în literatura franceză, romancier și profesor de literatură în SUA, distins cu Grand Prix du Francophonie, Alexandra Badea, scriitoare și regizoare, prima laureată a Prix du Theatre care are o altă limbă maternă decât franceza, scriitorul şi traducătorul Cristian Fulaş, distins cu Prix du Rayonnement de la langue et de la littérature françaises pentru servicii remarcabile aduse limbii şi literaturii franceze.

De asemenea, ICR Paris vernisează miercuri, 6 decembrie 2023, expoziția „Nemuritoriiˮ / „Les Immortelsˮ, cu lucrări ale artistei Petra Marian, la Galeria Macadam. Expoziția poate fi vizitată în perioada 7 decembrie 2023 – 29 februarie 2024 și prezintă portrete ale unor personalități din România și Franța, punând în prim plan prietenii și afinități celebre franco-române, precum tablouri cu Regina Maria – Georges Clemenceau, Constantin Brâncuși – Marcel Duchamp, Tristan Tzara – André Breton, Marie Cantacuzino – Victor Hugo, Anna de Noailles – Marcel Proust, Vladimir Cosma – Louis de Funés, Eugen Ionescu – Jean d’Ormesson, Emil Cioran – Benjamin Fondane, George Enescu – Maurice Ravel, Elvira Popescu – Molière.

ICR Varșovia va prezenta vineri, 1 decembrie 2023, la Catedra de Limba Română a Universității „Adam Mickiewicz” din Poznań, filmul „Maria – inima Românieiˮ (r. Trevor Poots, 2018). Cu această ocazie, studenții cursurilor de limbă română (licență și masterat) vor primi cărți de literatură română, traduse în limba polonă în ultimii ani prin programele TPS și Publishing Romania derulate de Institutul Cultural Român prin Centrul Național al Cărții. De asemenea, luni, 4 decembrie 2023, în Aula Mare a Facultății de Istorie din cadrul Universității din Białystok, va avea loc o conferință cultural-istorică, susținută de scriitorul, publicistul și fostul ambasador al Republicii Polone în România și Republica Moldova Bogumił Luft, intitulată „România, un succes istoric”. Conferința va fi urmată de inaugurarea expoziției „Rochii, fracuri, epoleți. Familia Regală a României, 1923”, prezentată inițial la Varșovia, în vara acestui an, în prezenta Alteței Sale Regale, Radu Principele Consort, cu ocazia Centenarului vizitei Familiei Regale a României în Polonia. În data de 28 noiembrie 2023, la Hotelul Regent din Varșovia, cu ocazia recepției oferite de Ambasada României în Republica Polonă, ICR Varșovia a inaugurat expoziția „Via Transilvanica”, ce prezintă traseul omonim recompensat cu două premii la cea mai recentă gală a Premiilor Europa Nostra. Documentarul „Maria–inima Românieiˮ și traseul „Via Transilvanica” vor fi prezentate de Ziua Națională și la Wrocław, la Târgul Cărților Bune (30 noiembrie– 3 decembrie 2023), unde România are statutul de invitat special.

ICR Beijing invită publicul joi, 7 decembrie 2023, la un concert extraordinar intitulat „Sunete în Timp: Enescu și Compozitori Contemporani - Concert Extraordinar pentru Vioară și Pian cu Alexandru Tomescu și Sînziana Mircea de Ziua Națională a Românieiˮ, care va avea loc la Silk Road International Arts Center– Diamond Concert Hall. Evenimentul este organizat cu susținerea Ambasadei României la Beijing și a Langfang Silk Road International Arts Center.

ICR Londra şi Ambasada României la Londra organizează joi, 7 decembrie 2023, la sediul din Belgrave Square, un recital de gală susținut de soprana Teodora Gheorghiu, care va împărți scena cu renumitul bas-bariton de prestigiu internațional Sorin Coliban, fiind acompaniați de pianistul româno-britanic Cristian Sandrin. Programul serii va include duete celebre de Mozart și Leher, binecunoscute arii de Verdi, Rossini și Pietro Mascagni, precum și piese muzicale semnate de Aurel Eliade și George Enescu.

Tot pe 7 decembrie va avea loc decernarea premiului internaţional de literatură francofonă Benjamin Fondane 2023, la Salonul Auriu al Hôtel de Béhague, reședința ambasadorului României la Paris. Decernarea acestui premiu este organizată anual de Institutul Cultural Român de la Paris sub egida Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. România aniversează, în 2023, 30 de ani de la aderarea la Francofonia instituțională.

Institutul Cultural Român "Titu Maiorescu" din Berlin, cu sprijinul Ambasadei României la Berlin, organizează concertul Corului Național Român pe 8 decembrie, la Villa Elisabeth din capitala Germaniei. Programul concertului va cuprinde colinde românești și lucrări de J.S.Bach, Virgil Popescu, Călin Ionce, Florian Costea, Valentin Teodorian, Adrian Pop, Tudor Jarda, Vidicius Grefiens, Constantin Arvinte, John Rutter, Florian Costea, Denis Johnson, Paul Constantinescu, Peter Gritton și Paul Hart.

Sala Mare a Institutului Cultural Român a găzduit marți, 28 noiembrie 2023, un recital cameral susținut de violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga. Evenimentul reprezintă încheierea turneului internațional desfășurat de cei doi artiști în cadrul proiectului „CANTEMIR 300 – ROMANIA UNIVERSALIS”, cofinanțat de ICR prin Programul CANTEMIR, fiind primul turneu în jurul lumii realizat până în prezent de muzicieni români.

Ziua Națională a României a fost sărbătorită și în Ungaria printr-un recital extraordinar susținut de violonistul Alexandru Tomescu și pianista Sînziana Mircea marți, 28 noiembrie 2023, pe scena Teatrului National al Dansului, din cadrul Complexului Millenáris. Evenimentul a fost organizat de Ambasada României în Ungaria, cu sprijinul ICR Budapesta. Proiectul a beneficiat și de o contribuție financiară prin Programul OVERBORDER CULTURE+, derulat de Centrul de Cultură și Artă al Judeţului Timiș, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii. Din program au făcut parte lucrări de Jules Massenet - Meditație, Fritz Kreisler - Schon Rosmarin și Caprice Viennois, George Enescu - Baladă, Béla Bartók - Șase dansuri românești, Constantin Dimitrescu - Dans țărănesc, Camille Saint-Saëns – Introducere și Rondo Capriccioso.

ICR Istanbul a organizat un recital de muzică clasică marți, 28 noiembrie 2023, la Catedrala Sent Antuan din metropola turcă. Recitalul de muzică clasică a fost susținut de Cvartetul Dimos, format din Antoniu Theodor Andreescu (vioara I), Ștefan Roșu (vioara a II-a), Tamara Dica (violă) și Eduard Zecheru (violoncel).

Ambasada României în Regatul Țărilor de Jos și Institutul Cultural Român au organizat luni, 27 noiembrie 2023, un recital cameral susținut de violoniștii Liviu Prunaru și Gabriel Croitoru, acompaniați de pianistul Horia Mihail, în seria „Duelul viorilor: Stradivarius vs Guarneri”. Recitalul găzduit de cunoscuta sală de spectacole Diligentia din Haga a fost urmat de o recepție oferită de Ambasada României în Țările de Jos.

Institutul Cultural Român de la Viena și Ambasada României în Republica Austria au prezentat luni, 27 noiembrie 2023, excepționalul concert „Remember Enescuˮ, susținut de violonistul Alexandru Tomescu și pianista Sînziana Mircea. Evenimentul a avut loc la sediul ICR Viena. De asemenea, ICR Viena a mai organizat duminică, 26 noiembrie 2023, concertul „Donauwalzer” al Orchestrei Operei Naționale București, la MuTh Konzertsaal.

ICR Bruxelles, în colaborare cu Ambasada României în Regatul Belgiei, a organizat concertul de gală „Comori muzicale ale României la ceas aniversar”. Evenimentul, susținut de violonistul Sabin Laviniu Penea și de pianista Alexandra Amariei, a avut loc miercuri, 22 noiembrie 2023, în sala de concerte a Muzeului Instrumentelor de Muzică din Bruxelles. Concertul de miniaturi românești a adus în atenție atât piese anonime folclorice, cât și lucrări moderne ale unor compozitori celebri, precum George Enescu, Ciprian Porumbescu, Mihail Jora, Grigoraș Dinicu sau Bela Bartok. Programul a fost completat de piese mai puțin întâlnite în programele concertistice actuale, însă de valoare certă, compuse de Hilda Jertea, Felicia Donceanu, Mircea Chiriac, Constantin C. Nottara sau Ion Voicu.

