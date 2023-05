Pipa Reginei Elisabeta și sabia lui Saddam Husein, scoase la licitație

Licitația de artefacte masculine cuprinde trei secțiuni: săbii, pipe și bastoane – piese istorice, de valoare muzeală, între care unele, în epocă, au aparținut sau au avut legătură cu personalități precum Regina Elisabeta, Regele Carol I, Regele Ferdinand ori chiar Saddam Hussein.

Evenimentul dedicat artefactelor masculine debutează cu o impresionantă selecție de săbii, unele uzate în conflicte armate, altele bogat decorate, de paradă. Exemplarele de colecție din licitația din 23 mai aparțin unor perioade istorice, culturi, mode ori stilistici diferite, de la iatagane otomane și persane damaschinate cu aur la săbii medievale europene folosite în luptă, dar și arme de ofițer din primele două războaie mondiale.

Neașteptată într-o licitație publică din România este sabia orientală, cu teacă lucrată în argint filigranat, cu funcție de paradă, fost cadou de protocol din partea conducătorului irakian Saddam Hussein către Friedrich Dickel, ministrul de interne al Republicii Democrate Germane, în cca. 1980. Piesa de colecție, realizată în vremea dictatorului arab, are prețul de pornire de 800 de euro. O piesă rară este și sabia kilij din perioada de apogeu a Imperiului Otoman (secolele XVII-XVIII), care are prețul de pornire de 1.000 de euro. Exemplarul, realizat în atelier anatolian, are mânerul din fildeș de morsă și lama splendid decorată și damaschinată cu alamă și aur, cu citate din Coran și tughra proprietarului. Din același registru, ce reunește funcțiile decorativă și culturală, este toporișca indo-persană, intarsiată cu argint, realizată cu mai bine de două secole în urmă, care are prețul de pornire de 200 de euro. O altă piesă inedită, apariție în premieră în licitațiile Artmark, dar cu siguranță și în România, este un exemplar de scut tribal din Etiopia, produs din piele de rinocer, care are prețul de pornire de 300 de euro.

Pipele, un alt capitol al rafinamentului masculin, sunt reprezentate în licitația din 23 mai prin exemplare realizate în perioada de aur a fumatului de pipă, când recuzita se lucra manual, din materiale scumpe, ce erau adesea sculptate de artiști profesioniști. Pipele, pe lângă funcția utilitară și de statut, asociată cu imagini ale bărbaților sofisticați care savurează momente de aristocratică relaxare, au avut și rol de cadou de protocol. Este și cazul pipei dăruite de Regina Elisabeta a României arhitecților bisericii Trinitatis Kirche din capitala Germaniei, Berlin. Pipa, de mari dimensiuni, prezintă un element central din lemn ebenizat (care poartă cifrul reginei Elisabeta, surmontat de coroana regală) cu subansamble din corn de cerb și cu căușul în stil bavarez din porțelan pictat manual, cu capacul din alamă. Regina Elisabeta, invitată de familia ei regală la inaugurarea bisericii berlineze, nu poate participa, dar trimite cadou, în 1898, fiecăruia dintre cei doi arhitecți, câte o pipă bavareză, simbol îndoit al legăturilor cu prima prima ei patrie.

Selecția de bastoane, un alt simbol al autorității și prestigiului, reunește piese deosebite, ce reprezintă figuri mitologice, animale sau simboluri masonice. De la bastoane de lux din lemn prețios cu mânere sculptate și însemne familiale, până la bastoane cu podoabe din argint, fildeș sau pietre semiprețioase, multe dintre ele încorporând un stilet ascuns, fiecare exemplar a vorbit despre statutul și personalitatea purtătorului său. Una dintre cele mai interesante piese din licitația din 23 mai este un rar baston masonic cu stilet ascuns, cu mâner din fildeș ce reprezintă un craniu decorat cu inscripții masonice și care conține în interior un cifru pentru mesaje criptate. Piesa datează din 1721 și are un preț de pornire de 800 de euro.

Selecția de săbii, pipe și bastoane reprezintă o sursă de inspirație pentru designeri de interior sau pentru pasionații de istorie, care sunt în căutarea unor piese unice cu care să decoreze spațiile contemporane, dar și un canal sigur pentru colecționarii de obiecte cu valoare istorică. „Săbii, Pipe și Bastoane. O Licitație de Artefacte Masculine” va avea loc marți, 23 mai, ora 19:00, în sala de licitație de la Palatul Cesianu-Racoviță, dar și online pe platforma Artmark Live 2.0.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹