„Putere și statut”, etalarea portretelor sculptate  ale unor mari personalități istorice

Muzeul Municipiului București anunță deschiderea expoziției „Putere și statut. Portrete din Colecția de Sculptură”, care va putea fi vizitată la Palatul Suțu (Bdul Ion C. Brătianu, nr 2). Vernisajul va avea loc miercuri, 14 iulie, ora 18.00.

MMB respectă astfel dinamica ideilor și proiectelor expoziționale propuse publicului, de această dată fiind prezentate statui din Colecția de Sculptură a Muzeului Municipiului București. Vor fi expuse mai multe categorii de portrete reprezentative pentru sculptura românească în cea de-a doua jumătate a secolului XIX și începutul secolului XX, opere ale unor sculptori consacrați precum Raffaello Romanelli, Oscar Han, Athanasie Constantinescu, Ion Jalea, Ion Georgescu, Frederic Storck, Savu Savargin, Dimitrie Paciurea, iar pe panourile din expoziție vor fi desene realizate de sculptorul Filip Marin.

„Pornind de la ideea redării și contextualizării unor personaje importante din istoria țării noastre, expoziția are două secțiuni majore: personaje istorice și reprezentări ale personalităților vremii. Prima categorie presupune redarea unor subiecți care nu au fost contemporani cu artiștii și ale căror chipuri sunt preluate după documentele iconografice de epocă în vederea recunoașterii aportului acestora la evenimente istorice majore sau pentru consolidarea valorilor naționale. Cea de-a doua categorie este reprezentată de imagini ale unor personalități marcante, contemporane cu artiștii, înzestrate cu trăsături convingătoare, care le argumentează poziția politico-socială privilegiată. Acest câmp vizual se extinde de la portretele de figuri sociale cu origini boierești, la exponenții noilor tendințe progresiste. Există și o grupă specială de sculpturi care înfățișează primari ai Capitalei, chipuri ale unor edili care au contribuit la dezvoltarea Bucureștiului. Expoziția se închide cu imaginile noului erou al societății aflate în plin progres socio-economic, muncitorul care întruchipează imaginea colectivității, fără a avea o biografie individualizată. Rolul său se identifică cu profesia și cu realizările breslei căreia îi aparține.

În arta din spațiul românesc, acest tip de convenții se instaurează în pictură și sculptură, cel mai probabil fiind împrumutate din arta europeană. În statuarie, portretul cel mai întâlnit este sub formă de bust, în mărime naturală, care urmărește să înfățișeze subiecții în deplina autoritate a funcțiilor sau rangului boieresc. Astfel se validează poziții sociale și se marchează trecerile vremelnice prin timpul lor. Postura deosebită și vestimentația conservatoare sunt indicatorii adesea întâlniți în busturi. Poziția capului și direcția privirii sunt exploatate cu precădere în sculptura de factură istorică, fiind o extindere a importanței pe care au avut-o în constituirea unui eveniment. Însă aceste aspecte sunt condiționate de cerințele contextului în care lucrările sunt produse și de motivațiile din spatele lor, factori ce pot determina o taxonomie a sculpturilor din această expoziție” - Nicoleta Bădilă, muzeograf, curator.

Expoziția va putea fi vizitată la Palatul Suțu în perioada 14 iulie - 26 septembrie 2021.