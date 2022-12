Jurnalul.ro › Cultură › Revelion spectaculos la Palatul Bragadiru: NYE 2023 at the Palace by L’Ondine Events Revelion spectaculos la Palatul Bragadiru: NYE 2023 at the Palace by L’Ondine Events

Palatul Bragadiru din București și L’Ondine Events vă invită să sărbătoriți Noul An, într-o atmosferă glamuroasă și sofisticată - sâmbătă, 31 decembrie, începând cu ora 21:00. NYE 2023 at the Palace celebrează un nou început, într-un palat unic in București prin arhitectura sa impresionantă, alături de DJ Mircea Matei și performance-uri live semnate de Lady Sax și Peejay Vincent – percuție.