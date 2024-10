Spectacolul ÎNCERC SĂ ZBOR. Omagiu lui Domenico Modugno, la ARCUB

ÎNCERC SĂ ZBOR

Omagiu lui Domenico Modugno

textul și regia

Gianfranco Berardi și Gabriella Casolari

cu Gianfranco Berardi

participă:

Davide Berardi – voce și chitară

Giulia Bertasi – acordeon

Costume - Pasqualina Ignomeriello

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI – JoakimInterFest din Kragujevac (Serbia) “for aesthetic emotion, pure and joyful that was caused in cheerful audience”

PREMIUL PUBLICULUI – JoakimInterFest din Kragujevac (Serbia)

PREMIUL ANTONIO LANDIERI – pentru cel mai bun spectacol din 2011- NAPOLI

“Încerc să zbor” este o piesă de teatru originală care, pornind de la elemente din biografia lui Gianfranco Berardi, vorbește despre viața unuia dintre numeroșii tineri crescuți în provincie care, atrași de mit, sunt gata să înfrunte orice aventură pentru a-și împlini visul de a deveni artiști.

Spectacol în limba italiană, supratitrat în limba română.

Intrarea liberă, în limita locurilor disponibile.