Stravinski/Mozart/Mendelssohn, sub bagheta dirijorului britanic Christopher Warren-Green pe scena Sălii Radio

Concertul va fi și un prilej de a-l revedea pe pianistul Horia Mihail, solist al Orchestrelor și Corurilor Radio România, care va interpreta Mozart: Concertul nr. 17 pentru pian şi orchestră. Lucrarea a fost compusă în anul 1784, în perioada vieneză a lui Mozart, perioada celor 10 ani pe care Amadeus i-a petrecut în capitala imperială și în care a creat 17 concerte pentru pian și orchestră.

Mozart a conceput doar în anul 1784 șase concerte pentru pian și de cele mai multe ori, la premiera lucrărilor sale, Amadeus era aplaudat și ca solist, interpretându-și propria partitură. Ritmul de lucru al genialului muzician era unul extrem de alert: „Întreaga dimineață este dedicată elevilor și seara trebuie să cânt aproape zilnic”, îi scria tatălui său într-o scrisoare din 1784.

Seara de la Sala Radio se va deschide cu lucrarea lui Stravinski – Concert în mi bemol major pentru orchestră de cameră – Dumbarton Oaks și se va încheia cu Mendelssohn: Simfonia nr. 4 – Italiana. Lucrarea lui Mendelssohn s-a născut în urma impresiilor unei frumoase călătorii de 10 luni, pe care compozitorul a început-o în Italia, în octombrie 1830, vizitând principalele orașe italiene și asistând la Roma la festivitățile speciale dedicate învestirii Papei Pius al VIII-lea. Atmosfera și lumina coastei mediteraneene, arhitectura italiană, solemnitatea ceremoniilor religioase la care a asistat – toate acestea sunt surprinse în muzica pe care o veți asculta la Sala Radio.

Dirijorul britanic Christopher Warren-Green este directorul muzical al London Chamber Orchestra din Marea Britanie. Este dirijor laureat și consilier artistic al Orchestrei Simfonice din Charlotte, Carolina de Nord, după un mandat de 12 ani ca director muzical. Este președinte al Fundației pentru tineri muzicieni.

Christopher Warren-Green a devenit extrem de cunoscut publicului larg grație implicării sale în evenimentele majore din viața Familiei Regale britanice. A fost invitat să dirijeze la serviciile de nuntă ale Majestății Sale Regele Charles al III-lea și Majestății Sale Regina Camilla la Capela St. George din Windsor – 2005, ale Alteței Sale Regale Prințul și Prințesa de Wales (Prințul William și Kate Middleton) la Westminster Abbey – 2011 și ale Ducelui și Ducesei de Sussex (Prințul Harry și Meghan Markle) la Capela St. George din Windsor – 2018. De asemenea, a dirijat Orchestra de Cameră din Londra cu ocazia celei de-a 80-a aniversări a Majestății Sale Regina Elisabeta și Orchestra Philharmonia pentru concertul de 90 de ani al Majestății Sale la Teatrul Regal, Drury Lane.

În 2022, Warren-Green a sărbătorit o carieră profesională de 50 de ani, timp în care a dirijat orchestre eminente din întreaga lume, printre care Orchestra din Philadelphia, Orchestra din Minnesota, orchestrele simfonice din Detroit, Houston, Toronto, Seattle și Vancouver, precum și Orchestra Simfonică Națională din Washington D.C. ș.a. În Marea Britanie, a colaborat cu orchestrele Philharmonia, Royal Philharmonic, London Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic și Royal Scottish National. În Europa, a dirijat Orchestre National de Belgique, Beethoven Orchestra Bonn, Orchestre National de Montpelier, Orchestra Simfonică RTÉ, Orchestra Simfonică a Islandei și, în Asia de Est, orchestrele simfonice Hong Kong Philharmonic, NHK Symphony, Yomiuri Nippon, Singapore, Sapporo și KBS.

Dirijorul și violonistul Christopher Warren-Green și-a început cariera la vârsta de 17 ani, iar la 21 de ani a fost numit concertmaestru al Orchestrei Naționale BBC din Țara Galilor, apoi a ocupat aceeași poziție în Orchestra Philharmonia sub bagheta lui Ricardo Muti și, mai târziu, a devenit concertmaestru al orchestrei Academiei St. Martin in the Fields, sub bagheta lui Sir Neville Marriner. Este membru al Academiei Regale de Muzică, unde a fost profesor timp de opt ani.

După 14 ani de studii în România (la Braşov şi la Academia de Muzică din Bucureşti), Horia Mihail a urmat cursurile Universităţii din Illinois – S.U.A. Este solist al Orchestrelor și Corurilor Radio și, de asemenea, protagonist al turneelor anuale Pianul călător, Duelul viorilor (alături de Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru), Flautul de aur (alături de flautistul Ion Bogdan Ştefănescu) şi Vioara lui George Enescu la sate (alături de Gabriel Croitoru).

După ce a fost timp de trei ani lector universitar la Boston University, Horia Mihail a revenit la Braşov în toamna anului 2002 ca solist al Filarmonicii şi membru al deja cunoscutei formaţii „Romanian Piano Trio” - alături de violonistul Alexandru Tomescu şi violoncelistul Răzvan Suma, alături de care a susţinut concerte de mare succes în ţară şi în străinătate.

Horia Mihail a participat la festivaluri precum Varna Summer International Music Festival, Bucharest Music Film Festival, Festivalul Internaţional „George Enescu”, Festivalul internaţional „Nopţi pianistice” de la Chişinău, Festivalul Internațional de la Ushuaia - Argentina.

În afara scenelor din România, muzicianul a susţinut recitaluri şi concerte la Berlin, Praga, Munchen, Paris, Lisabona, Londra. A fost aplaudat și în Danemarca, Germania, Ungaria, Spania, Bulgaria sau Republica Moldova, dar şi în Argentina, Chile, Statele Unite, China, Malaysia sau Japonia.

Împreună cu violoniştii Liviu Prunaru şi Gabriel Croitoru, pianistul Horia Mihail a susținut în decembrie 2016 – cu prilejul Zilei Naționale a României – două recitaluri în două prestigioase săli de concert: la Carnegie Hall (Weill Recital Hall) din New York și la Kennedy Center for the Performing Arts (Family Theater) – Washington D.C.

