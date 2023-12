Teatru, muzică, dans, film și arte vizuale

Expoziții

Expoziția „Victor Brauner. Între oniric și ocult” de la Muzeul Național de Artă (Calea Victoriei 49-53) poate fi vizitată la sfârșitul acestei săptămâni în intervalul orar 10.00 - 18.00. Expoziția rămâne deschisă până în data de 30 aprilie 2024. Parte din programul managerial actual încă din anul 2016, expoziția subliniază caracterul original, cu surse autohtone, al creației lui Victor Brauner precum și contribuția lui la mișcarea suprarealistă de la a cărei lansare se împlinesc în anul 2024 o sută de ani.

MARe/Muzeul de Artă Recentă București prezintă una dintre cele mai originale și importante expoziții dedicate lui Pablo Picasso, înscrisă în seria de 42 de evenimente care aniversează 50 de ani de la dispariția fizică a artistului spaniol. Expoziția mai poate fi vizitată până pe 22 ianuarie 2024.

Scemtovici & Benowitz Gallery sărbătorește un an de la deschidere printr-un spectacol de dans contemporan. Joi, 28 decembrie, la ora 18.00, Răzvan Mazilu și Ștefan Lupu vor extinde spațiul expoziției Pulsatilla într-un dialog performativ cu o coloană sonoră de Hiroshi Yoshimura și Harold Budd. Prin gest și mișcare, dansatorii vor integra în coregrafia lor picturile Danielei Vîrlan, pornind de la o idee a managerului cultural Raluca Băloiu.

Concerte

La Baia Mare se încheie vineri, turneul „Regal Vienez 2023” susținut de Orchestra Operei Vox şi Orchestra Teatro D’Opera Italiana, reunite sub bagheta dirijorului şi solistului violonist Bogdan Costache – ora 20:00, în sala de spectacole ATP Tech Center, Bd. Regele Mihai I nr. 67.

Paula Seling te așteaptă cu un spectacol special, vineri la Casa de cultură a Sindicatelor din Ploiești. În program sunt colinde, cântece de Crăciun și melodii îndrăgite.

Sâmbătă, 30 decembrie, La Sala Palatului are loc ediția a XI-a a Concertului Tradițional de Anul Nou, „Classic Vibes”, susținut de Orchestra Simfonică București și dirijorul invitat, Omar El Jamali.

Duminică, 31 decembrie la Brașov are loc Concertul de muzică de orgă și meditație, ediția a XXIV-a – ora 12:00, în Biserica Neagră.

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România și Filarmonica de Stat Sibiu organizează Concertul de Anul Nou cu tema „Diamonds”, un eveniment devenit tradiție, aflat la cea de-a XV-a ediție. Dirijor: David Schlager, soliști: Ioana Turcu (flaut), Christiana Uikiza (voce) și Mike Mossessian (voce), alături de Ansamblul ICon Arts – ora 18:00, la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat din Sibiu (31 dec. 2023 și 1 ian. 2024).

Teatru

Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara închide anul 2023, duminică, cu reprezentația extraordinară a spectacolului „Povestea acelor oameni care într-o seară s-au adunat în jurul unei mese”, care a deschis Anul Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023. Scenariul și regia: Radu Iacoban. Distribuția: Claudia Ieremia (Mama), Romeo Ioan (Tatăl), Ion Rizea (Bunica), Andrei Chifu (Fiul), Flavia Giurgiu (fiica), Alina Ilea (Mătușa), Matei Chioariu (Unchiul, Predicatorul)

Un tată, o mamă, o fiică și o bunică, împreună cu mătușa și viitorul ei soț, se reîntâlnesc cu ocazia întoarcerii fiului risipitor. Revenirea – ca element declanșator – oferă cadrul perfect pentru destăinuiri, demascări și construcție dramatică, oferind spectatorilor posibilitatea să „vadă” direct în viscerele unei familii în care este posibil să descopere tensiuni, tăceri sau situații pe care le recunosc sau care le sunt familiare.

Teatrul Apropo vă invită vineri la comedia romantică "Tot aici, anul viitor". Regia este semnată de Cosmin Crețu iar scenografia de Raluca Botez. Text, Bernard Slate .

Cum ar fi dacă te-ai întâlni cu iubirea vieții tale doar o dată în fiecare an – în aceeași zi a anului, în același loc? Cum ai gestiona această „lună de miere”, întinsă pe durata a 30 de ani? Ai întâlni acolo același om, sau unul cu o personalitate și moravuri diferite? Pentru a avea un răspuns la aceste întrebări, transportați-vă în povestea lui Dorris și a lui George, într-una dintre cele mai populare comedii romantice americane, pentru prima dată montată în România.

Operă

La Opera Națională din București are loc baletul "Spărgătorul de nuci", de Piotr Ilici Ceaikovski. Deși dă titlul operei, nu Spărgătorul de nuci este personajul principal, ci Clara, fetița prin ale cărei vise curge firul narativ al operei. Iar la premiera absolută din 1892, rolurile lor au fost interpretate chiar de copii. Abia în 1919, publicul a vizionat prima producție a baletului în care au fost folosiți dansatori profesioniști. Dirijor: Iurie Florea. Din distribuție: Ana Toderica, Erina Yoshie, Sergiu Dan, Egoitz Segura, Riku Kawanishi, Maxime Latapie, Jacob Connor, Rachel Gil, Hibiki Tsukamo, Isabella Măciucă, Ștefan Meșter. Participă Ansamblul de Balet, Orchestra și Corului de Copii ale Operei Naționale București.

Pe 29 și 30 decembrie, Opera din Iași ne invită la opereta "Liliacul", de Johann Strauss-fiul. Din distribuţie fac parte soprana Ana-Maria Donose, tenorul Gabriel Bîrjovanu, mezzo-soprana Sorana Nastasiu şi soprana Cristina Grigoraș, care vor evolua în compania Orchestrei, Corului şi Baletului Operei ieşene, sub conducerea dirijorului Alexandru Ilie. Regia: Anda Tabacaru.

Cele două spectacole vor începe la ora 18:30.

Vineri, la Opera Naţională Română din Timişoara are loc spectacolul de balet–rock în două acte „Dancing Queen”. Povestea celebrei formaţii rock „Queen” este creată pe un libret scris de Jens Neundorf, producţia find realizată de Teatrul german din Meiningen şi preluată de Opera timişoreană. Sabina Wake semnează regia şi coregrafia, iar adaptarea scenografică îi aparţine lui Dumitru Popescu. Își dau concursul soliştii Alin Radu, Manuela Ardelean, Alina Mihai şi Alexandru Pîntea, alături de ansamblul de balet al instituţiei. Artiştii vor evolua pe un colaj muzical înregistrat, ce conţine piese din repertoriul formaţiei „Queen”.

„Hora Sânzienelor”, singurul spectacol în care dansul popular întâlneşte dansul contemporan, va avea loc în premieră pe 20 ianuarie 2024 la Sala Dalles

HORA SÂNZIENELOR, singurul spectacol în care dansul popular întâlneşte dansul contemporan şi ambele se îmbină cu elementele acrobatice, va avea loc în premieră la Sala Dalles din capitală, pe 20 ianuarie 2024.

Iubitorii de dans sunt invitaţi la un spectacol inedit şi captivant ce îmbină armonios tradiţiile folclorice româneşti cu creativitatea contemporană, aducând la viaţă o poveste deosebită.

Într-o abordare complexă şi plină de originalitate, elaborată de Anca Niţă, Hora Sânzienelor ilustrează lupta dintre întuneric şi lumină, dar şi puterea dragostei în faţa tentaţei, într-o serie de tablouri coregrafice întregite vizual de proiecţii fascinante.

Într-o celebrare a excelenţei şi performaţei, în rolurile principale evoluează dansatorii Rebecca Ghionea Marinof şi Dumitru Roşca, campioni mondiali la Pole şi Aerial Sports 2023, cărora li se alătură Anca Niţă, iniţiatoarea proiectului şi creatoarea brandului românesc Fetno, fosta gimnastă şi coregraf internaţional.

Aceştia vor fi acompaniaţi pe scenă de un ansamblu de 21 de dansatori, ce vor uimi publicul cu graţia şi măiestria mişcărilor, dar şi cu elemente acrobatice de mare spectaculozitate. Mirajul ielelor va fi cunoscut de public sub îndrumarea unui solist-povestitor, ce va dezvălui tainele şi va pune în lumina miturile ce însufleţesc Hora Sânzienelor.

Despre spectacolul ce va avea loc pe 20 ianuarie 2024 la Sala Dalles, Anca Niţă spune:

“Hora Sânzienelor” nu este doar un spectacol de dans, este o călătorie în inima culturii româneşti, oferind publicului o experienţă memorabilă şi autentică. Suntem nerăbdători să vă avem alături pe 20 ianuarie şi să împărtăşim cu voi această poveste unică şi captivantă.

Fundal sonor ce va purta publicul în lumea fantastică a Sânzienelor este creaţia original a producătorului Adrian Coroian, cel care a elaborat şi proiecţia ce contextualizează întregul spectacol, iar regia este semnată de Adelina Ilie.

Mamma Mia!, cel mai faimos musical din România, revine la Sala Palatului pe 1 martie

Mamma Mia!, cel mai faimos musical din România, revine la Sala Palatului pe 1 martie, asta după ce în ultimii cinci ani spectacolul a fost văzut de peste 74.000 de români.

Mamma Mia!, un spectacol de divertisment de calitate marca Musicals.ro, care rivalizează cu marile producții din Occident, o aduce din nou pe scena Sălii Palatului pe Loredana în rolul principal, cel al Donnei Sheridan, alături de alți artiști consacrați care urmează să fie anunțați în curând.

Ambele reprezentații Mamma Mia! de săptămâna trecută au fost sold-out. Până acum producția a avut nu mai puțin de 31 de reprezentanții în țara noastră, în nouă orașe, dintre care doar 18 în București.

Artiștii vor dansa și vor cânta alături de spectatori pe muzica inspirată de celebra formație ABBA, într-o poveste despre dragoste și familie, plină de energie, amuzament și culoare. Grandioasa producţie aduce în faţa publicului numere de dans dinamice, o coregrafie spectaculoasă, nu mai puţin de 200 de costume şi 23 de piese ale trupei ABBA, traduse şi adaptate în limba română de Ernest Fazekas. Publicul prezent se va putea bucura de hituri legendare precum „Mamma Mia!”, „Voulez-vous”, „Dancing Queen” sau „The winner takes it all”, garantând celor prezenți o experiență de neuitat.

„Mamma Mia!“ prezintă povestea lui Sophie, o tânără aflată în ajunul nunţii, care îşi doreşte să-şi cunoască tatăl natural şi să fie condusă de acesta la altar. Tânăra se confruntă cu trei posibile variante, aşa că decide să-i invite pe mica insulă grecească pe toţi cei trei bărbaţi din trecutul romantic al mamei sale, fără a le dezvălui motivul. Lucrurile vor lua întorsături complet neaşteptate, care vor crea multe momente amuzante și vor încânta publicul prezent.

Mamma Mia! este al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway și al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile

În „Mamma Mia!“ musicalul care a cucerit întreaga lume și care a fost urmărit până acum de 60 de milioane de oameni din 50 de țări, în 16 limbi diferite, personajele spun o frumoasă poveste despre iubire, relații, prietenie, pe versurile melodiilor trupei ABBA, care va impresiona și publicul român datorită distribuției și a producției de amploare. Povestea scrisă de Catherine Johnson este imaginată în paradisul unei insule grecești.

Musicalul a fost lansat în 1999 la Londra, în West End și apoi în Statele Unite ale Americii, pe Broadway. Dramaturga Catherine Johnson și producătoarea Judy Craymer au creat acest spectacol inspirându-se din cântecele compuse de Benny Anderson și Bjorn Ulvaeus, foști membri ai formației ABBA. Titlul musicalului este hitul grupului din anul 1975, melodia "Mamma Mia!". Musicalul a întrecut producții originale de pe Broadway, precum „The Sound of Music", „The King and I" și „Damn yankees". „Mamma Mia!“ este al 8-lea cel mai longeviv musical de pe Broadway și al 9-lea cel mai longeviv show din toate timpurile, cu peste 5.000 de reprezentații.

Datorită succesului international înregistrat, povestea a fost adaptată pentru marele ecran în 2008, cu actorii Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan, Colin Firth și Stellan Skarsgård în rolurile principale, iar în 2018 a fost lansat filmul Mamma Mia 2.

"Mamma Mia!" a avut premiera în mai mult de 440 oraşe mari ale lumii, mai multe decât orice alt musical din istorie. Spectacolul "Mamma Mia!" a primit premiul de platină în Marea Britanie şi Irlanda, iar în Australia, Austria, Irlanda, Noua Zeelandă, Norvegia şi Suedia a primit aurul. A fost nr. 1 în topurile de albume iTunes în peste 40 de pieţe şi a fost pe primul loc în topurile Official Album Charts în 7 pieţe globale. Rolul Tanya a fost oferit iniţial lui Cher. Cu toate acestea, a fost nevoită să refuze rolul din cauza turneului pe care îl avea atunci. Din fericire, ea a semnat mai târziu pentru a juca în continuarea filmului „Here We Go Again”, interpretând personajul Ruby. În filmul "Mamma Mia!" sunt folosite fotografii personale cu actori, iar în scenele “Dancing Queen” şi “Our Last Summer,” găsim fotografii cu Amanda Seyfried din copilărie şi adolescenţă.

Iana Salenko și Julian MacKay vin la București pentru Gala Internațională de Balet „Once Upon a Winter’s Dream” de la TNB

Iana Salenko, Dinu Tamazlâcaru, Julian MacKay, Marina Minoiu și alte nume mari ale baletului mondial vin în România, pe 26 februarie, pentru un regal de balet care va avea loc, începând cu ora 20:00, în Sala Ion Caramitru a Teatrului Național I. L. Caragiale din București.

Gala de balet „Once Upon a Winter’s Dream” va dura două ore și prezintă un concept inspirat din legenda prințesei Anastasia din familia Romanov, care trăia într-o lume încântătoare a palatelor elegante și a petrecerilor fastuoase. În program se vor regăsi momente din balete clasice precum Giselle, Cenușăreasa sau Spărgătorul de nuci. Regia artistică a galei este realizată de Alice Minoiu, fondator Ars Gratia Regalia. Evenimentul este organizat de Asociația Literati.

Gala de balet „Once Upon a Winter’s Dream” va oferi publicului momente artistice menite să culeagă emoții din sufletelor tuturor spectatorilor. Firul narativ aduce în prim-plan teme precum iubirea, misterul, amintirea, balul, castelul și emoția. Evenimentul are loc la trecerea dintre iarnă și primăvară, pentru că finalul iernii marchează o emoție înghețată, o poveste trăită cu intensitate, dar care este sortită să rămână în amintire. Iar primăvara vine să așeze în sufletele fiecăruia dintre noi speranța unui nou început plin de viață și prospețime.

„Îmi doresc ca acest eveniment să se adreseze acelor părți din noi foarte fragile pe care undeva, cândva le-am ascuns sub un munte de zăpadă și care așteaptă să fie găsite și retrăite pentru a ne armoniza din nou în lumina iubirii. Piesa Once Upon a December este o inspirație și un reper magic întrucât îmbină aceste trăiri desăvârșite: nostalgie, iubire, amintire, speranță, care construiesc puzzle-ul perfect pentru a aduce în fața publicului spectator un nou vis trăit iarna”, a declarat Alice Minoiu, directorul artistic al Galei.

Din distribuția galei fac parte artiști precum Iana Salenko și Dinu Tamazlâcaru, prim-balerini la Staatsballett Berlin, Julian MacKay și Madison Young, prim-balerini la Bayerische Stattsballett, Marina Minoiu, balerină la Royal Danish Ballet și Robert Enache, prim-balerin al Operei Naționale din București, Cristian Preda și Viviana Olaru, balerini ai Operei Naționale din Iași. Alături de artiștii balerini, se vor alătura distribuției actorul Andrei Runcanu și cvartetul format din Rafael Butaru la vioară, Mircea Lazăr la vioară, Iulia Goiană la violă, Constantin Borodin la violoncel.

Din programul galei

Pe scenă, povestea va fi construită prin fragmente din baletul „Giselle” (coregrafia Jean Coralli, Jules Perrot), care prezintă povestea unei fete trădate în dragoste și a unui prinț care mereu va fi încercat de această emoție a unei iubiri ce a fost și nu mai este; baletul „Cenușăreasa” (coregrafia Christopher Wheeldon), în care dragostea se înfiripă la miezul nopții, iar emoția îi urmărește pe cei doi până la regăsire; tematica iernii va fi ilustrată printr-un fragment din baletul „Spărgătorul de Nuci” (coregrafia Ileana Iliescu ), care va oferi publicului clipe de fantezie și poveste așa cum ne obișnuiește acest balet clasic minunat. În baletul „Le Parc” (coregrafia Angelin Prejlocaj) vedem cum înăbușirea dorinței reușește să aprindă și să înalțe și mai mult flacăra iubirii. Pentru că evenimentul are loc la trecerea dintre iarnă și primăvară, când în luna martie vom celebra femeia, gala va include și un fragment din Baletul „Femei”, al coregrafului român Gheorghe Iancu.

„Gala de balet balet „Once Upon a Winter’s Dream” este o invitație către artă, totodată o invitație către noi, către interiorul nostru. Către a simți, către a crea și către a fi. Sunt emoționată și bucuroasă să fac parte din acest program și să dansez din nou acasă”, a declarat Marina Minoiu, balerină la Teatrul Regal din Copenhaga.

