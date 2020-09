„Arhiva Activă” UNATC - prima proiecție la București

După avanpremiera de la Cluj-Napoca, din cadrul TIFF, de la începutul lunii august, filmele din primul program al „Arhivei Active” vor fi proiectate și la București.

Vineri, 18 septembrie, de la ora 20.30, la Mercato Kultur (str. Căpitan Gheorghe Demetriade 6 - 10), UNATC „Ion Luca Caragiale” din București prezintă proiectul „Arhiva Activă”, realizat cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la înființare.

Proiectul își propune o cercetare aprofundată asupra traseului școlii de teatru și de film din București.

În următorii ani, „Arhiva Activă” va revizita și va demara un amplu proces de digitalizare și de restaurare a întregii arhive de filme studențești pe suport de 16 și 35mm, cuprinzând aproximativ 2000 de titluri. Proiectul își propune, de altfel, să identifice și să accesibilizeze mai multe tipuri de materiale de arhivă aflate în patrimoniul UNATC: fotografii, schițe de scenografie, lucrări de licență sau disertații, materiale care documentează spectacolele studențești realizate de-a lungul celor șapte decenii de existență, precum și documente administrative ce reflectă evoluția pedagogică în domeniile artelor spectacolului și ale cinematografiei etc.

În felul acesta, UNATC va participa la reconstrucția unui mod riguros și complex de a gândi istoria filmului și a teatrului din România, analizând temele, direcțiile și experimentele realizate de-a lungul timpului în cadrul școlii românești de specialitate.

Intrarea la proiecția din data de 18 septembrie va fi liberă, pe baza unui email trimis la adresa rezervari@unatc.ro. Evenimentul se va desfășura în aer liber și se va derula în conformitate cu normele sanitare impuse de autorități, care vor fi obligatorii atât pentru spectatori, cât și pentru echipă, în vederea protejării sănătății tuturor.

Programul de film pe care UNATC îl prezintă, pentru prima oară în București, la o lună distanță de avanpremiera de la TIFF, cuprinde nouă scurtmetraje din perioada 1966-1971, realizate de primele generații de studenți regizori și operatori după o pauză de aproape un deceniu. Veți recunoaște actori deveniți faimoși (Mitică Popescu, Gelu Colceag, Margareta von Krauss, Cornel Coman, Ștefan Velniciuc, Mircea Diaconu, sau, într-o postură inedită, pe Romulus Vulpescu) și veți putea admira câteva dintre primele filme ale unor cineaști ce aveau să confirme ulterior (Radu Gabrea, Ada Pistiner, Felicia Cernăianu, Iosif Demian, Timotei Ursu, Vivi Drăgan Vasile).

Însă, pentru UNATC, cel mai incitant aspect al acestui prim program de filme, digitalizate și subtitrate în limba engleză special pentru proiecția de la TIFF, e diversitatea de formule și de tematici abordate de tinerii studenți de la acel moment și descoperirea unor talente imense care, din motive ce merită cercetate în viitor, s-au îndreptat ulterior spre alte direcții profesionale.

De multe ori, văzând aceste filme fantastice, te întrebi cum ar fi arătat cinematografia din România dacă toți protagoniștii programului ar fi reușit să continue să profeseze, cu dezinvoltura exprimată în primele lor încercări.

Programul oferă surpriza unor abordări foarte proaspete, de multe ori de-a dreptul avangardiste, în acord cu stilistici și cu mișcări cinematografice internaționale la zi, de multe ori dificil de regăsit în producțiile de lungmetraj ale vremii. „Cântec”, în regia Feliciei Cernăianu, inspiră comparații nu doar cu filmele expresionismului german, ci și cu psiho-dramele americancei Maya Deren, „Patru întrebări”, în regia lui Șt. Traian Roman, este inspirat direct din celebrul experiment cinéma vérité, „Cronica unei veri”, de Jean Rouch și de Edgar Morin, iar „Ritmuri”, realizat de Andrei Vidrașcu, e un film abstract, amintind de cele ale mai faimoșilor Norman McLaren sau Oskar Fischinger.

Senzualitatea este un subiect important al filmelor tinerilor cineaști, atât „Vânătoarea” (regizat de Timotei Ursu), cât și „Negostina” (regizat de Nicolae Oprițescu) conținând scene de o senzualitate rarisimă pentru perioada despre care vorbim. Iar reflectarea directă a unor aspecte sociale și politice este, de asemenea, adesea regăsită în aceste filme: „Cadențe” (regizat de Radu Gabrea), „Piscicultura” (regizat de Tudor Eliad), „Febra” (regizat de Dorin Moldovan) și „Dictatorul și supusul său” (regizat de Ada Pistiner) fac trimiteri critice, uneori șocant de incisive, la adresa realităților contemporane.

Echipa proiectului:

Andrei Rus - curatorul programului de filme

Alex Sterian - coordonatorul proiectului de digitalizare

Anca Ioniță - coordonatoare a proiectului FDI de inventariere și verificare a peliculelor din arhiva UNATC

Abis Studio - scanări negative

Ana Szel - documentare

Nelu Bain - transpunere / masterizare sunet

Mircea Crivoi - colorizare

Vivi Drăgan Vasile - consultant colorizare

Silvia Constantin - tratare / verificare negative

Adriana Soare - verificare și pregătire copii standard pentru vizionare

Valentin Berneagă - proiecționist

Dan Bobe - filmare digitală a proiecțiilor

Anca Tăbleț - traduceri în limba engleză

Oana Băilă - elaborare screenere și subtitrare

Maria Draghici - grafica afișelor și a materialelor vizuale

Doru Nițescu și Andrei Rus - interviuri cu realizatorii

Vlad Ioachimescu și Doru Nițescu - editare interviuri cu realizatorii

Din program fac parte filmele (1966-1971):

1. Cadențe (Cadences)

scenariul și regia: Radu Gabrea

imaginea: Lăscoiu Ortansa

montajul: Dan Naum

muzica: Cornel Cezar

cu: Mihai Balaban, Alex Bobescu, Deodat Teodoru

2. Cântec (Song)

scenariul și regia: Felicia Cernăianu

imaginea: Gheorghe Marian

muzica: A. Proșteanu

cu: Cornelia Gheorghiu

3. Dictatorul și supusul său (The Dictator and His Servant)

scenariul și regia: Ada Pistiner

după o schiță de Romulus Vulpescu

imaginea: Florin Cornea, Mihai Narti

muzica: Sergiu Mihail

cu: Wolfgang Ernst Gyurgyevich, Romulus Vulpescu

4. Febra (The Fever)

regia: Dorin Moldovan

scenariul și imaginea: Vivi Drăgan Vasile

cu: Cornel Coman, Ștefan Velniciuc

5. Patru întrebări (Four Questions)

regia: Ștefan Traian Roman

imaginea: Ion Cornea

cu: Ion Besoiu, Mihai Florea

6. Ritmuri (Rhythms)

regia și imaginea: Andrei Vidrașcu

7. Negostina

regia: Nicolae Oprițescu

imaginea: Iosif Demian

montajul: Dan Naum

cu: Margareta Krauss, Gelu Colceag, Dan Turbatu

8. Piscicultura (Pisciculture)

scenariul și regia: Tudor Eliad

imaginea: Ilie Agopian

cu: Toma Caragiu, Mitică Popescu

9. Vânătoarea (The Hunt)

regia și scenariul: Timotei Ursu

imaginea: Dragomir Vâlcov

montajul: Monica Ionescu

sunetul: Silviu Camil

cu: Sandu Popa, Mad Rădulescu, Mihai Marta, Florica Gusoiu